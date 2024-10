Todkranker Spieler fragt, ob er Borderlands 4 vor allen anderen spielen kann, bekommt prompt eine Antwort vom CEO

Der 37-jährige Caleb McAlpine berichtet, dass bei ihm etwa vor 2 Monaten Krebs im Endstadium diagnostiziert wurde. Die Ärzte geben ihm noch 7 bis 12 Monate zu leben, falls die Chemotherapie anspringt bis zu 2 Jahre. Doch das könnte für den eingefleischten Fan von Borderlands 4 nicht ausreichen.

Was ist das Problem? Neben dem schwer zu ertragenden Schicksalsschlag sorgt sich der Spieler um eine Sache. Borderlands 4 soll im Jahr 2025 erscheinen. Das könnte im schlimmsten Fall nicht ausreichen, damit der Shooter-Fan den vierten Teil noch miterleben kann.

Deshalb wendet er sich an das Reddit-Forum. Er fragt die Community von Borderlands 3, ob es eine Möglichkeit gäbe, mit Gearbox in Kontakt zu kommen. So könne er vielleicht etwas eher an das Spiel kommen und es noch vor seinem Tod miterleben.

Das Entwicklerstudio arbeitet gerade an Borderlands 4 und ist wohl die beste Möglichkeit, um frühzeitig den Shooter spielen zu können. Tatsächlich hat jemand aus der Borderlands-Community die Anfrage mitbekommen und einen Kontakt zu Gearbox herstellen können.

Borderlands 4 wurde bislang nur mit einem Teaser angekündigt:

Krebskranker Fan könnte Borderlands 4 noch miterleben

Was hat er für eine Antwort bekommen? Der Streamer k6plays stellte den Kontakt zu Gearbox her. Nun kümmert sich der CEO des Entwicklerstudios, Randy Pitchford, höchstpersönlich um die Angelegenheit. Auf X schrieb er, dass die beiden jetzt via E-Mail miteinander sprechen. Der Entwickler würde alles dafür tun, um etwas zu bewegen:

Was genau passiert, ließ Pitchford damit offen. Es könnte sein, dass der Borderlands-Fan noch vor allen anderen das Spiel testen darf. Alternativ könnte das Entwicklerstudio ihn auf dem Laufenden halten und sicherstellen, dass das Spiel noch rechtzeitig erscheint, bevor Caleb McAlpine möglicherweise verstirbt.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Gearbox sich um einen todkranken Fan kümmert. Das Studio erfüllte einem Fan von Borderlands 3 seinen letzten Wunsch und ließ dem Spieler eine Vorabversion zukommen. In Borderlands 2 gibt es einen Nachruf mit der Stimme von Claptrap sowie einen NPC für einen ebenfalls an Krebs verstorbenen Fan.

Was wissen wir bereits zu Borderlands 4? In einem ersten Trailer zu Borderlands 4 gab es mehrere Hinweise auf die Story. Vermutlich war im Video der Pandora-Mond Elpis zu sehen, der im Finale von Borderlands 3 eine große Rolle spielte.

Fans vermuteten, dass Handsome Jack aus Borderlands 2 zurückkehren könne. Doch Pitchford dementierte das und verriet, dass stattdessen etwas viel Schlimmeres auf die Kammerjäger warten würde. Stattdessen glauben die Spieler nun, dass im Trailer nicht Handsome Jack, sondern The Watcher zu sehen war.

Gearbox hat schon einige Teile der Borderlands-Reihe veröffentlicht. MeinMMO-Autor Max Handwerk hat sich die Mühe gemacht, alle Titel in einem Power-Ranking zu ordnen. Wir sind gespannt, wie Borderlands 4 nach seiner Veröffentlichung wohl abschneiden wird: 6 Spiele zu Borderlands im Ranking