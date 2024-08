6 Spiele zu Borderlands im Ranking

Borderlands startete als Film im Kino, kam aber nicht besonders gut an. Deshalb schauen wir auf die Spiele: MeinMMO-Autor Max Handwerk rankt sechs Spiele der Reihe.

Wie wurde diese Liste erstellt? Diese Liste der besten Borderlands-Spiele basiert auf der persönlichen Meinung und Erfahrungen des Autors mit den Spielen. Kritiker-Scores und Ähnliches spielen hierbei erst einmal keine Rolle.

Falls euer Ranking anders aussieht: Erzählt es uns in den Kommentaren!

Welche Spiele fehlen? Zwei Spiele der Borderlands-Reihe fehlen in dieser Liste, da der Autor sie bislang nicht gespielt hat.

Borderlands: Legends, das iOS-Spiel aus dem Jahr 2012

New Tales from the Borderlands, die Tales-Fortsetzung aus dem Jahr 2022

Die übrigen sechs Spiele findet ihr hier im Ranking! Und falls ihr was zum Film lesen wolltet, findet ihr hier die Film-Kritik zu Borderlands von MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes.

6. Tales from the Borderlands

Release: 2014

Dass ein starkes Spiel wie Tales from the Borderlands auf dem letzten Platz des Rankings landet, zeigt eigentlich schon, wie stark die Spielereihe insgesamt ist. Das Spin-Off von Telltale Games überzeugte mit einer unterhaltsam erzählten Geschichte – ein Punkt, den nicht jeder Borderlands-Ableger so gut erfüllt hat.

Auch das Gameplay macht Spaß, ist aber eben weit weg von der eigentlich Borderlands-DNA. Anstatt wie verrückt mit Skills und Waffen durch Gegnerhorden zu pflügen, setzt „Tales“ auf viele Cutscenes, Spielerentscheidungen und eine Art Point-and-Click-System.

Das macht wirklich viel Spaß, dient aber vor allem dazu, einen durch die Geschichte zu bringen. Ich persönlich spiele Borderlands aber vor allem für das actiongeladene Kampfsystem in Verbindung mit Looten und Leveln. Deshalb bleibt für „Tales“ nur der letzte Platz.

5. Borderlands

Release: 2009

Mit diesem Spiel fing alles an – dementsprechend alt ist es mittlerweile aber auch. Als das erste Borderlands 2009 erschien, durfte ich es mit meinen damals 15 Jahren noch gar nicht spielen.

Dementsprechend dauerte es noch etwas, bis ich es das erste Mal ausprobierte. Dennoch war ich völlig begeistert von der Kammerjagd auf Pandora. Ich spielte das Spiel mit Mordecai und seinem Falken durch und war direkt begeistert von den wilden Kämpfen, und noch mehr vom Splitscreen-Modus.

Keine andere Shooter-Reihe lässt sich so gut an einem Bildschirm spielen, wie Borderlands. Das ist es auch, was mich ursprünglich überhaupt in das Spiel gezogen hat.

Borderlands war dabei ein perfekter Einstieg, den ich nicht missen möchte. Doch sowohl im Hinblick auf Story als auch beim Gameplay wurde es später schlichtweg überholt – was ja, als Grundlage für eine Spielereihe, eigentlich auch eine gute Sache ist.

4. Borderlands: The Pre-Sequel

Release: 2014

Ein vielleicht unterschätzter Teil, einfach aus dem Grund, dass keine große Zahl hinter dem Namen „Borderlands“ steht. Das Spin-Off steht den Hauptspielen aber eigentlich in nichts nach. Im Gegenteil: Es bringt ein sehr cooles Set an Kammerjägern mit und hat eigene Ideen im Gepäck, wie die niedrige Schwerkraft. So setzt sich das Pre-Sequel ein wenig von den anderen Spielen ab, was die Geschwindigkeit des Gameplays angeht.

Die Story ist aber wirklich spielenswert, denn man kann quasi live mitverfolgen, wie Handsome Jack zu dem grandiosen Schurken wird, der er in Borderlands 2 sein sollte. Außerdem ist ein Claptrap-Modell spielbar, dessen Action-Skill verschiedenste Effekte zufällig auslösen kann – mal bessere, mal schlechtere. Bis heute einer meiner Lieblingskammerjäger.