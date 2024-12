Gaming-Journalist ändert mit einer Frage die Ausrichtung von Borderlands 4

Diese neuen Features wollt ihr in Palworld – PvP ist nicht in den Top 3

Offenbar ist genau diese „Hawk Tuah“-Waffe die Art von Humor, die Borderlands in früheren Teilen gemacht hätte und bei der den Entwicklern heute das Gesicht verziehen: Fans sind mit den neuen Kammerjägern aus Borderlands 4 nicht zufrieden, nehmen sie aber gerne für andere Dinge in Kauf

Bei der Frage nach der „Hawk 2A“-Waffe, die wirklich nach dem unseligen „Hawk Tuah“-Girl klingt, die gerade in einen Skandal verwickelt ist, scheint Sam Winkler eine Grenze zu ziehen. Man wolle sich dieses Mal doch für einen anderen Weg entscheiden, der nicht ganz so albern ist wie frühere Teile der Reihe.

Ich will nicht sagen, dass es keine Toiletten gibt, aber wenn das Wort „skibidi“ unter meiner Aufsicht im Spiel auftaucht, werde ich echte Tränen weinen. Paul Tassi scherzte, dass wir eine Waffe namens Hawk 2A haben werden, und ein Kollege fragte mich, ob das echt sei, und ich wollte meine Hand in den Müllzerkleinerer stecken.

Was war das für eine Frage? Der Gaming-Journalist Paul Tassi (Forbes) fragte wohl, ob Borderlands 4 denn eine Waffe namens „Hawk 2A“ bringen werde. Das ist eine Anspielung auf das sogenannte „Hawk Tuah“-Girl, ein TikTok-Phänomen (via spiegel ).

