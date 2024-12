Fans sind mit den neuen Kammerjägern aus Borderlands 4 nicht zufrieden, nehmen sie aber gerne für andere Dinge in Kauf

Borderlands 4 wird vermutlich das Ende des Pre-Sequels fortführen. Auf diesen Teil der Story haben Fans schon seit 10 Jahren gewartet. Was genau dahintersteckt, verrät euch MeinMMO in dem folgenden Artikel: Borderlands 4 führt wohl die Geschichte fort, die uns vor 10 Jahren versprochen wurde

Außerdem soll auch die Story nicht zu kurz kommen. Erst mit der Story würden die Kammerjäger einem nämlich ans Herz wachsen, so User GeTRoGuE . Zunächst heißt es also: Abwarten bis zum vollen Release, dann könnt ihr euch selbst von der Story und den Kammerjägern überzeugen. Der Trailer vermittelt nämlich nur einen ersten Eindruck.

Unter welchen Umständen wäre das okay? In den Kommentaren unter dem Reddit-Thread werden zwei Argumente genannt, bei denen Fans mit den „faden“ Designs leben könnten.

Andere Spieler stimmen ihm dazu. Reddit-User Pino_jay schreibt beispielsweise, dass ihm ein Alien- oder Roboter-Jäger fehlen würde. Alle Kammerjäger in Borderlands 4 sind Menschen, was ihm nicht gefiele. Auch die typischen Archetypen wie Sirene und Scharfschütze wären nicht erkennbar.

Doch auf den ersten Blick wirkt den Spielern eines Reddit-Threads zufolge keiner der Kammerjäger aus Borderlands 4 so, als hätte er ein großes Alleinstellungsmerkmal. Der Ersteller des Threads findet, dass die Charaktere fade aussehen würden. Sie gefielen ihm am wenigsten von allen Borderlands-Teilen.

Was ist das Problem? In den Hauptteilen der Borderlands-Reihe gibt es mehrere Kammerjäger, in deren Haut die Spieler schlüpfen können. Bekannte Charaktere wie Lilith sind sogar über mehrere Teile hinweg vertreten, wodurch sie zu ikonischen Figuren des Franchises wurden.

Im neuen Trailer zu Borderlands 4 gab es jede Menge Action zu sehen. Spieler konnten sich einen Eindruck von den kommenden Maps und Kammerjägern machen. Doch gerade Letztere kommen bei den Fans nicht so gut an.

