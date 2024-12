Vor 10 Jahren begann Borderlands mit einer Story, die wohl in Teil 4 endlich fortgeführt wird

Auf den Game Awards 2024 wurde ein neuer Trailer zu Borderlands 4 gezeigt, der endlich Teile der neuen Story andeutet. Dabei erinnert der Trailer an eine Prophezeiung, die schon vor 10 Jahren getätigt, in Borderlands 3 aber ignoriert wurde.

Achtung: Im folgenden Artikel kommt es zu Spoilern zum Ende von Borderlands: The Pre-Sequel und Borderlands 3.

Was sieht man im neuen Trailer? Auf den Game Awards 2024 wurde ein neuer Trailer zu Borderlands 4 präsentiert, in dem man nicht nur einen ersten Blick auf Kammerjäger, Umgebung und Gameplay bekommt, sondern auch einen ersten Einblick in die mögliche Story.

In dem Trailer sieht man 2 Fraktionen, die mit einer Armee aufeinander zu rennen. Die erste Armee voller Borderlands-Psychos wird von einer Roboter-Frau mit riesigen Metall-Armen angeführt.

Auf der anderen Seite sieht man einen Mann mit Anzug, der eine Armee maskierter Soldaten anführt, die alle gleich aussehen. Am Ende des Trailers steht nur noch der Mann vor einem Kammertor.

Den Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Wird das Ende von Pre-Sequel endlich fortgeführt?

Borderlands 4 könnte endlich an Borderlands: The Pre-Sequel anknüpfen. Auch der neue Trailer zu Borderlands 4 deutet wieder auf Ereignisse aus Pre-Sequel an. Im ersten Reveal-Trailer gab es den Mond Elpis zu sehen.

Pre-Sequel war eigentlich ein Prequel zu Teil 2, in dem man sieht, wie Jack später zum Schurken wurde. Es gibt aber auch Szenen aus der Gegenwart, in denen man den Charakter Athena sieht, den man aus dem Borderlands-1-DLC The Secret Armory of General Knoxx kennt. In Pre-Sequel war sie eine der spielbaren Kammerjäger.

Am Ende von Pre-Sequel sieht man aber, wie Lilith sie erschießen will, weil Athena Jack geholfen hat. Dabei wird Athena aber von einem Watcher gerettet. Der Watcher ist eine eridianische Kreatur, die mit den Kammern assoziiert wird. Dabei erklärt der Watcher: Krieg kommt. Und ihr braucht jeden Kammerjäger, den ihr kriegen könnt.

In späteren DLCs zu Pre-Sequel wird das nicht mehr aufgegriffen und auch der 3. Teil knüpft daran nicht an. Dort kämpft man gegen die Calypso-Zwillinge. Von einem Krieg kann man da aber nicht wirklich sprechen. Auch Athena hat keinen Auftritt in Borderlands 3.

Stand der wichtigsten Charaktere ist ungewiss

Im Trailer zu Borderlands 4 wird jetzt aber ein Krieg angedeutet. Das sieht man deutlich an den 2 Fraktionen, die sich mit kleinen Armeen bekriegen. Auch die Rückkehr alter Kammerjäger wird wieder gezeigt, im Trailer sieht man eine ältere Version von Zane, den man in Borderlands 3 spielen konnte.

Im Video gibt es aber weder Lilith noch Athena. Athena müsste in der Welt von Borderlands noch am Leben sein. Bei Lillith ist die ganze Sache etwas unklarer. Sie hat sich am Ende von Borderlands 3 geopfert, man weiß aber nicht, ob sie wirklich tot ist.

Ebenso unklar ist, um welche Fraktionen es sich im Trailer zu Teil 4 handelt. Die Psychos werden scheinbar von der Roboter-Frau durch Masken kontrolliert, und der mysteriöse Mann wirkt nicht wie der klassische Borderlands-CEO, da er scheinbar auch magische Kräfte hat. Lange wird man aber nicht auf neue Infos warten müssen, denn das Spiel erscheint schon 2025. Mehr Trailer der Game Awards findet ihr hier: Game Awards 2024: Alle Trailer, die ihr nicht verpassen solltet