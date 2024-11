Todkranker Fan bat darum, Borderlands 4 vorab zocken zu dürfen – Meldet sich jetzt von seinem Besuch bei den Entwicklern

Einen ganz ähnlichen Fall gab es bereits 2019, damals mit Borderlands 3. Es zeigt sich also erneut, wie stark der Zusammenhalt der Borderlands-Community ist und wie viel den Machern der Spiele an ihren Fans liegt. Borderlands 3 erfüllt todkrankem Fan den letzten Wunsch, lässt ihn schon spielen

Auch Randy Pitchford wird der Besuch des todkranken Fans wohl besonders in Erinnerung bleiben. Er schrieb auf X : „Caleb ist cool – ein richtiger Gamer, der Borderlands in- und auswendig kennt. Ich bin froh, dass er eine Chance hatte, zu spielen. Ich bete, dass er durchhält, bis wir fertig sind. Danke, Internet, dass ihr Calebs Geschichte verbreitet habt.“

Was ist das für eine Geschichte? Im Oktober 2024 wandte sich der 37-jährige Caleb McAlpine an die Community von Borderlands. Der Gamer erklärte, dass er im August mit Krebs im Endstadium diagnostiziert worden sei – er habe nur noch einige Monate, vielleicht 2 Jahre zu leben.

