Spieler quält sich 9 Monate mit einer Herausforderung in Borderlands 2 – Doch ein dreister Nachahmer kommt ihm zuvor

Obwohl HeyBlasty nun nicht der erste Spieler gewesen ist, der einen Hitless-Run in Borderlands 2 geschafft hat, bekommt er dennoch viel Anerkennung auf Reddit . Viele User gratulieren ihm und betonen, was das für ein „großartiger Erfolg“ ist.

Der Twitch-Streamer und Borderlands-Speedrunner „darksmoke11“ hat vor knapp einem Monat ebenfalls einen Hitless-Run in Borderlands gestartet. In dem ersten Stream zu der Herausforderung sagte er zudem, dass er durch HeyBlasty zu der Idee gekommen sei. Außerdem wolle er bei seinen Versuchen auch einige Routen von HeyBlasty nutzen.

In Dragon Age: The Veilguard gibt es mehrere geheime Enden – So schaltet ihr sie frei

Mods für Dragon Age: The Veilguard installieren und nutzen – So geht’s

Was war das für eine besondere Herausforderung? Der Twitch-Streamer HeyBlasty hat Borderlands 2 mit dem Ziel gespielt, den Loot-Shooter zu beenden, ohne einen einzigen Treffer zu kassieren. Diese Challenge wird auch „No-Hit-Run“ oder „Hitless-Run“ genannt und existiert auch in anderen Spielen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to