Ein todkranker Fan von Borderlands fragte, ob er Borderlands 4 vor Release spielen darf, berichtet jetzt von den Plänen des Entwicklers

Da Borderlands 4 für 2025 angekündigt wurde, wird der Titel noch etwas Entwicklungszeit benötigen. Dementsprechend wird sich der Shooter nicht in einem Zustand befinden, der jetzt veröffentlicht werden könnte. Doch so oder so ist es eine tolle Chance für McAlpine, vor allen anderen schon jetzt einen Blick auf Borderlands 4 werfen zu dürfen.

Wie sieht der Plan von Gearbox aus? McAlpine antwortete auf seinen eigenen Reddit-Thread . Er bedankt sich bei der Community für die lieben Worte und schreibt, dass Gearbox etwas für ihn geplant habe. Der Borderlands-Fan soll Mitte oder Ende November, also schon in wenigen Wochen, ins Büro von Gearbox eingeflogen werden.

Zunächst bekam der kranke Fan eine Antwort vom CEO von Gearbox, Randy Pitchford. Der schrieb, dass die beiden in Mailkontakt stünden und Gearbox alles Mögliche tun würde, um etwas in Bewegung zu setzen. Jetzt meldet sich McAlpine zurück und stellt die konkreten Pläne von Gearbox vor.

Was hat McAlpine getan? Der Mann, der von sich selbst behauptet, großer Fan von Borderlands zu sein, wandte sich an die Community von Borderlands . Er hatte einen großen Wunsch:

