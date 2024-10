Ihr habt den besten Shader aus Destiny 2 verpasst? Dann habt ihr im Festival der Verlorenen erneut die Chance, ihn zu ergattern

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Als das kostenlose Event „Into the Light“ startete, erschuf Bungie eine große Halle, in der Spieler besondere Rüstungen, Waffen und diesen Shader verdienen konnten. Als das Event dann endete, fragten sich viele Fans, die den Shader verpasst haben, ob es eine weitere Möglichkeit gibt, diesen zu verdienen und mit dem Festival der Verlorenen gibt Bungie den Fans Hoffnung.

Warum ist der Shader so besonders? Der Superblack- oder Superschwarz-Shader ist so besonders, weil er der erste Shader ist, der euren Hüter komplett schwarz einfärben kann. Viele Shader, die vor ihm kamen, zeigten sich als schwarzer Shader, doch wenn man sie anlegte, enthielten sie zusätzlich unpassende Farbtöne zum Schwarz – ein komplettes Schwarz gab es also nie.

