4 der besten Rollenspiele auf Steam gibt’s gerade für unter 6 Euro, aber bei einem müsst ihr sehr schnell sein

Aktuell gibt es auf Steam einige starke Deals für Fans von klassischen Rollenspielen, darunter Pathfinder und Divinity. Die Angebote gelten jedoch nur noch kurz.

Welche Spiele gibt’s für unter 5 Euro? Wenn ihr aktuell für wenig Geld starke Rollenspiele abgreifen wollt, bekommt ihr auf Steam:

Während die Angebote zu Divinity und Kingmaker noch bis zum 1. Juni laufen, gilt das Angebot für Pathfinder: Wrath of the Righteous nur noch bis Samstag, den 30. Mai. Hier müsst ihr also besonders schnell zuschlagen.

Lohnen sich die Spiele? Alle Spiele sind auf Steam entweder größtenteils oder sogar sehr positiv mit Bewertungen zwischen 77 und 89 %. Pathfinder: Wrath of the Righteous hat 2024 seinen letzten DLC bekommen und ist nun „komplett“ mit hunderten Stunden Spielzeit. Es gibt sogar weitere Spar-Deals hier:

Die Divinity-Reihe stammt von den Machern von Baldur’s Gate 3 und insbesondere die „Original Sin“-Spiele haben maßgeblich zur Qualität des neuen Rollenspiel-Epos beigetragen. Divinity 2: Ego Draconis ist ein persönliches Highlight der Serie und ein Geheimtipp, den man sich nicht entgehen lassen sollte.

Video starten Pathfinder: Wrath of the Righteous – Trailer zur „Game of the Year“-Edition auf Steam Autoplay

Starke Rabatte auf weitere Rollenspiel-Highlights auf Steam

Seid ihr bereit, etwas mehr Geld auszugeben, bietet Steam aktuell noch weitere starke Angebote, bei denen ihr jedoch teilweise noch deutlich schneller sein müsst:

Rogue Trader ist, genau wie Divinity 2, eine persönliche Empfehlung und das bis dato beste Rollenspiel zu Warhammer 40.000. Mit The Infinite Museion erhält das RPG bald seinen dritten Story-DLC und mit Dark Heresy steht bereits der nächste Titel an.

Insbesondere, wenn ihr auf das kommende Divinity wartet, sind die Vorgänger-Spiele eine hervorragende Vorbereitung um in die Welt einzutauchen. Zwar ist das Vorwissen nicht notwendig, hilft aber dabei, Hintergründe besser zu verstehen.

Divinity soll das größte Projekt des Studios Larian werden, noch größer als Baldur’s Gate 3, welches für sich bereits als absoluter Meilenstein und Ausnahmeerscheinung galt. Ein Release-Datum gibt es noch nicht, in unserer Übersicht erfahrt ihr aber alles, was wir zum kommenden Titel wissen: Divinity: Release, Trailer und Gameplay – Das wissen wir zum neuen Spiel der Macher von Baldur’s Gate 3