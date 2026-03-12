Neues Rollenspiel ist ideal für die Leere nach Baldur’s Gate 3, startet im Early Access auf Steam direkt mit über 4.000 Spielern

Neues Rollenspiel ist ideal für die Leere nach Baldur's Gate 3, startet im Early Access auf Steam direkt mit über 4.000 Spielern

Ein neues Rollenspiel ist erschienen, das für all diejenigen interessant sein dürfte, die sich nach mehr Games wie Baldur’s Gate 3 sehnen. Schon in den ersten Stunden nach Release des Early Access auf Steam hat es über 4.000 gleichzeitige Spieler.

Von welchem Spiel ist die Rede? Gemeint ist Solasta 2, die Fortsetzung des im Mai 2021 veröffentlichten Solasta: Crown of the Magister. Das cRPG im Stil von Baldur’s Gate 3 startete heute, am 12. März 2026, in den Early Access auf Steam. Versionen für PS5 und Xbox Series X|S sollen zum finalen Launch folgen.

Innerhalb der ersten Stunden, die das Spiel auf Steam verfügbar war, haben sich mehr als 4.000 Spieler gleichzeitig hinein gestürzt (laut steamdb.info). Interesse an dem Spiel ist also schon mal da.

Hier seht ihr Solasta 2 im Launch-Trailer:

Das neue cRPG Solasta 2 startet in den Early Access auf Steam, zeigt im Launch-Trailer seine erste Roadmap
Was macht Solasta 2 zu einer Alternative für BG3? Beides sind rundenbasierte Party-Rollenspiele, in denen ihr mit einer Truppe von Helden durch eine Fantasy-Welt marschiert. Zudem basieren beide Spiele auf der 5. Edition des beliebten Dungeons-&-Dragons-Regelwerks.

Solasta 2 setzt das Regelwerk an manchen Stellen sogar noch originalgetreuer um als BG3, wodurch es sich noch mehr wie das Tabletop-Spiel anfühlen soll. Mit einer kostenlosen Demo im Jahr 2025 konnte man ebenfalls Vorfreude wecken: Für MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann, einem RPG-Gamer alter Schule, bot Solasta 2 die beste Demo seit Langem.

Erste Reviews meckern, doch Fans haben viel Hoffnung

Wird Solasta 2 den hohen Erwartungen gerecht? Das ist derzeit noch schwer zu sagen. Die Kollegen von der GameStar raten in ihrem Test noch zu etwas Geduld. Bis Solasta 2 wirklich zu einer starken Alternative zu Baldur’s Gate 3 heranwächst, könnte es noch eine Weile dauern, meint Tester Fabiano Uslenghi.

Qualitativ solltet ihr nicht direkt ein Abenteuer, das mit BG3 mithält, erwarten. Das wäre auch von den 30 Entwicklern, die beim Studio Tactical Adventures an dem Spiel arbeiten, schwer zu erwarten.

Die ersten Reviews auf Steam (Stand 12. März 2026, 18:06 Uhr) fallen ausgeglichen aus, es sind aber noch viel zu wenige, um ein umfassendes Bild zu schaffen. In den negativen Reviews ist vor allem der Charakter-Editor ein großes Thema.

Andere Spieler sind hingegen zuversichtlich, dass Solasta 2 im Laufe seines Early Acces noch zu etwas größerem heranwächst. Das Team habe bereits mit Solasta: Crown of the Magister bewiesen, dass sie das können. Auf Steam rühmt sich der Vorgänger aktuell 87 % positiver Wertungen.

Der Vorgänger von Solasta 2 ist immer noch eines der besten Spiele für D&D-Fans. Und dafür braucht ihr keine Gruppe von Freunden, die das Hobby mit euch teilt. Weitere Empfehlungen findet ihr in folgendem Artikel: 10 Spiele für Fans von Dungeons & Dragons, die niemanden zum Zocken haben [MeinMMO Classic]

