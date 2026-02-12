Ein neues Rollenspiel zu D&D setzt auf eine Regel, die Baldur’s Gate 3 ignoriert hat, sorgt damit für mehr Tabletop-Gefühl

Das neue Rollenspiel Solasta 2 auf Steam hat sich entschlossen, eine 5e-Regel aus Dungeons & Dragons umzusetzen, die es nicht einmal in Baldur’s Gate 3 gab. Diese kann im Kampf über Leben und Tod entscheiden und setzt vor allem auf eines: Geduld.

Was ist das für eine Regel? Solasta 2 erklärt anhand eines Entwickler-Updates auf Steam, dass sie eine Regel aus Dungeons & Dragons implementieren, die für ein realistisches Tabletop-Gefühl sorgen soll. Es handelt sich um die Regel „Aktion vorbereiten“, die im Spielerhandbuch der fünften Edition von Dungeons & Dragons (2024) wie folgt lautet:

Du bereitest eine Aktion vor, die du auf einen von dir definierten Auslöser hin ausführst. […} Du kannst in deinem Zug auf die Bewegung oder das Ausführen einer Aktion verzichten oder sogar gar nichts tun. Wenn du dich nicht entscheiden kannst, was du tun sollst, erwäge die Ausweich- oder die Vorbereitung-Aktion, um dein Handeln zu verzögern.

Einfach ausgedrückt ermöglicht diese Regel, Aktionen zu verzögern und im Voraus vorzubereiten, um sie zum richtigen Zeitpunkt auszuführen. Die Regel kann enorm stark sein, so haben sich etwa Spieler eine Railgun aus Bauern überlegt – die allerdings nur mit etwas rule bending möglich ist.

Was die Komplexität dieser Regelung für Solasta 2 bedeutet und wie nah es am Tabletop sein wird, erklärt das Team in ihrem Community-Post, doch eins ist bereits klar: Damit gehen sie einen Schritt weiter als sogar Baldur’s Gate 3.

Hier seht ihr den Trailer zu Solasta 2:

Mit etwas Geduld auf den richtigen Moment zu warten, erweist sich als Taktik

Wie soll „Aktion vorbereiten“ in Solasta 2 funktionieren? In dem Post auf Steam erklärt das Team, dass zum Beginn des Early Accesses am 12. März 2026 die Verzögerung und Vorbereitung von Waffen- und gezielten Zauberangriffen bereits funktionieren soll. Man könnte warten, bis ein Gegner in Sicht- oder Reichweite ist, bevor man handelt, oder einen Heilzauber abwarten, bis ein Verbündeter selbst nah genug kommen kann, bevor man ihn schließlich wirkt.

Im Tabletop legt man genau fest, welche Handlung ihre Aktion triggern würde, um diese verzögert beim Eintreten einzusetzen. In einem Videospiel ist es jedoch nicht so leicht, alle möglichen Auslöser dafür zur Verfügung zu stellen. Die Herausforderung dieses Problems erklärt das Team wie folgt:

Im Tabletop könntest du sagen: „Ich bereite einen Sengenden Strahl vor und feuere alle drei Projektile auf jeden Kobold ab, der seine schmutzige Klaue auf diesen Hebel legt“. Da gibt es viele Bedingungen: Erstens wird der Zauber nur ausgelöst, wenn jemand den Hebel berührt. […] Zweitens: Wenn es kein Kobold ist, gibt es auch keinen Sengenden Strahl. Es könnte dein (nicht-koboldischer) Erzfeind sein. Drittens könnte dein DM, je nachdem, wie schelmisch er in diesem Moment sein möchte, argumentieren, dass ein Kobold, der den Hebel mit einem Werkzeug statt mit seiner Klaue betätigt … – Tactical Myzzrym auf Steam

Um trotzdem diese Regel zu implementieren, will das Team bei der Veröffentlichung des Early Access zunächst „nur“ eine sehr einfache Mechanik sein: Sie wird ausgelöst, wenn ein gültiges Ziel in den Bereich der vorbereiteten Aktion kommt. Wenn es sich um einen Fernkampfangriff (ob durch eine Waffe oder einen Zauber) handelt, wird dieser ausgelöst, sobald sich ein Feind in den Bereich bewegt. Wenn man einen Heilzauber vorbereitet, wird dieser aktiv, sobald ein Verbündeter in die Nähe des Zauberwirkenden tritt.

Letzteres zeigen sie mit einem Clip auf YouTube:

Will das Team diese Regel weiter ausbauen? Anhand dieser Erklärung, soll es sich vorerst nur um Zauber- und Waffenangriffe handeln, die ein Ziel betreffen. Allerdings plant das Team für die Zukunft auch AoE-Zauber und Mehrziel-Zauber wie beispielsweise Magisches Geschoss zum Einsatz bringen zu können. Laut des Technischen Direktors solle man in Zukunft noch eine Funktion nutzen können, um vorbereitete Aktionen auf Vor- und Nachteile abstimmen zu können, aber das benötige noch mehr Zeit.

Bis das Spiel am 12. März im Early Access erscheint, will das Team auch noch den Charakter-Editor vorstellen, um eigene Heldinnen und Helden zu kreieren. Welche Klassen und Subklassen es geben wird, haben wir hier auf MeinMMO für euch zusammengefasst: Neues RPG auf Steam ist genau richtig, um die Leere nach Baldur’s Gate 3 zu füllen, stellt alle Klassen für den Release vor