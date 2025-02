Eine der besten Alternativen zu Baldur’s Gate 3 bekommt einen Nachfolger und ihr könnt ihn jetzt kostenlos testen

Ihr seid mit Baldur’s Gate 3 durch und sucht nach einer guten Alternative? Dann steht euch mit Solasta 2 die Fortsetzung einer der besten noch bevor. Ausprobieren könnt ihr sie aber jetzt schon.

Was ist das für ein Spiel? Solasta 2 ist die Fortsetzung von Solasta: Crown of the Magister. Das Rollenspiel ging am 20. Oktober 2020 als Early-Access-Titel auf Steam an den Start, der fertige Release fand rund ein halbes Jahr später statt. In den Jahren darauf bekam das Spiel mehrere DLCs, darunter neue Klassen und Story-Erweiterungen wie „Palace of Ice“.

Bei den Game Awards 2024 kündigte Entwickler Tactical Adventures eine Fortsetzung zu Solasta: Crown of the Magister an. Die heißt schlicht Solasta 2 und hat zwar noch keinen genauen Release-Termin, aber eine kostenlose Demo auf Steam.

Einen Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Worum geht es in dem Spiel? Solasta 2 spielt mehrere Jahrzehnte nach dem ersten Teil. Nachdem die Gefahr durch die Sorak beseitigt wurde, reist eine neue Heldengruppe auf einen fernen Kontinent. Dort muss sie sich einer neuen Bedrohung stellen, und zwar der antiken und rätselhaften Shadwyn.

Fortsetzung eines geliebten Rollenspiels

Crown of the Magister kam auf Steam richtig gut an. Mit dem ersten Solasta konnten die Entwickler bereits ein sehr gutes Rollenspiel auf den Markt bringen. Von über 17.500 Rezensionen auf Steam fallen 87 % positiv aus.

Gelobt werden im Vorgänger unter anderem die Kämpfe. Die laufen rundenbasiert ab und sind eine richtige Herausforderung. Bestimmte Gegner können zudem an Wänden entlang laufen (und mit dem richtigen Zauber könnt ihr das auch), was dem Spiel eine neue taktische Dimension verleiht.

Solasta hält sich laut vielen Spielern zudem stärker an das zugrundeliegende Regelwerk von Dungeons and Dragons als Baldur’s Gate 3. Wenn ihr also eine möglichst authentische D&D-Kampagne als Videospiel erleben wollt, seid ihr bei Solasta genau richtig.

Rettan schreibt über das Spiel auf Steam: “9/10. Solasta fühlt sich an, als würde man eine gute D&D-Kampagne mit seinen Freunden spielen – nur ohne die Freunde und die schlechten Witze. Oder gute Witze, je nach Gruppe, schätze ich.”

