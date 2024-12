10 Spiele für Fans von Dungeons & Dragons, die niemanden zum Zocken haben

Wer sich gern in den Welten des Pen-&-Paper-Universums verliert, steht oft vor dem Problem: Menschen zu finden, die regelmäßig Zeit haben, um eine Session zu starten, sind eher rar gesät. Für alle, denen in solchen Zeiten die Sehnsucht nach einer guten Story und DnD-artigen Spielen auf der Seele brennt, hat MeinMMO eine Liste zusammengestellt.

Jeder, der schon einmal ein paar saftige Runden Pen-&-Paper gestartet hat, weiß: Das kann süchtig machen. Die Möglichkeiten und die Entscheidungsfreiheit, die sich einem gekoppelt mit einer epischen Story und tiefgreifenden Charakteren bietet, sind einfach magisch.

Umso schlimmer ist es, wenn man dann eine lange Durststrecke hat und man mit seiner Runde irgendwie keinen gemeinsamen Termin findet, um seinem liebsten Hobby zu frönen.

Für genau solche Zeiten haben wir euch eine Liste mit Spielen zusammengestellt, die dieser Sehnsucht auf eurem PC oder einer Konsole etwas Einhalt gebieten können. Also schaut sie euch an und taucht ein in spannende Geschichten mit Pen-&-Paper-artigem Gameplay, die euch die Zeit bis zur nächsten DnD-Session versüßen können.

Baldur’s Gate 3

Wenn wir über Spiele für Fans von Dungeons und Dragons sprechen, ist Baldur’s Gate 3 ein absolutes MUSS. Wie der Name allen Fans schon verraten dürfte, spielt sich die Handlung im DnD-Unsiverum rund um die Stadt Baldur’s Gate und die Schwertküste ab.

Ihr schlüpft in die Rolle eines Abenteurers, der Opfer eines Gedankenschinders wird und mit seinen Gefährten nach einer Lösung für sein Problem sucht, bevor er selbst zu einem wird. So die Kurzfassung. In 3 spannenden Akten stellt ihr euch mächtigen Gegnern und einem immer größer werdenden Gedankenschinder-Problem, das bald die gesamte Schwertküste betrifft.

Dabei habt ihr die Wahl aus 12 Klassen mit rund 46 Unterklassen und vielerlei Kombinationsmöglichkeiten. In cineastischen Szenen, mit tiefgründigen Charakteren und vielen kreativen Entfaltungsmöglichkeiten bietet Baldur’s Gate 3 den perfekten Ausgleich, wenn eine „richtige“ DnD-Runde nicht in greifbarer Nähe ist.

Spielen könnt ihr das Ganze entweder über Steam auf dem PC, auf der PlayStation 5 oder der Xbox Series X|S.

Pillars of Eternity I + II

Pillars of Eternity spielt zwar nicht im DnD-Universum, fängt aber die Essenz des berüchtigten Pen & Papers verdammt gut ein. Sowohl Teil I als auch Teil II warten mit einem Epos an Geschichte auf und entführen den Spieler tief in die Welt Eora. Nachdem Pillars of Eternity einer der größten Erfolge auf Kickstarter wurde zog einige Zeit später mit Pillars of Eternity: Deadfire der zweite Teil in die Riege ein.

Auch hier stellt ihr euch epischen Mächten und geht zuerst einem Mysterium auf die Spur, durch das Kinder ohne Seelen geboren werden. Im Nachfolger stellt ihr euch abtrünnigen Göttern entgegen und segelt als Kapitän eines Schiffes die Inseln der Region Deadfire an. Dabei baut die Geschichte zwar aufeinander auf, ihr könnt den zweiten Teil aber auch spielen, wenn ihr den ersten nicht kennt.

Beide Spiele setzen auf Oldschool-RPG-Flair und erzielten viele positive Rezensionen. Spielen könnt ihr beide Teile auf dem PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch.

Divinity Original Sin 2

Ein weiteres Werk aus der Spieleschmiede Larian Studios, die Baldur’s Gate 3 erschaffen hat, ist Divinity Original Sin 2. Zwar spielt auch dieses Epos nicht im Universum von DnD, nimmt sich jedoch Vielem daraus an und fängt das typische Pen-&-Paper-Gefühl gut ein.

Hier habt ihr die Möglichkeit, zur Gottheit aufzusteigen – vorausgesetzt, ihr überlebt den Weg dorthin. Denn der eigentliche Göttliche ist tot und ihr stürzt euch kopfüber in das Ränkespiel rund um diesen Platz. Ihr erkundet dabei die vielschichtige Welt Rivellon und könnt mit so ziemlich allem und jedem, das euch über den Weg kommt, interagieren.

Das Spiel bietet ebenfalls sehr viel Freiheit für kreative Entscheidungs- und Lösungswege und lässt sich auch online oder lokal mit bis zu vier Spielern spielen. Es gibt sogar einen PvP- und einen Spielleiter-Modus. Aber, wenn man dafür Freunde hat, die Zeit haben, kann man ja eigentlich auch direkt DnD spielen, oder?

Erhältlich ist das Ganze für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Steam und sogar auf iOS-Geräte.

Weiter geht’s auf Seite 2 mit Pathfinder: Kingmaker und Pathfinder: Wrath of the Righteous und Solasta: Crown of the Magister.