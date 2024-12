Eine der beliebtesten Alternativen für Fans von Baldur’s Gate 3 ist gerade günstig auf Steam, kostet nicht mal 10 €

Wer auf der Suche nach Rollenspiel-Input ähnlich wie Baldur’s Gate 3 ist oder gerade auf die nächste Session Dungeons und Dragons wartet und Alternativen sucht, könnte bei der Steam Herbstaktion fündig werden. Denn ein beliebtes Spiel mit sehr guten Bewertungen und klassischem DnD-Gameplay gibt es derzeit für wenig Geld.

Was ist das für ein Spiel? Es geht dabei um Pillars of Eternity II: Deadfire vom Entwicklerstudio Obsidian Entertainment. Das Spiel ist 2018 erschienen und bildet den Nachfolger von Pillars of Eternity. Als Kapitän eines Schiffes erkundet ihr die Region Deadfire, die aus verschiedenen Inseln besteht und stellt euch einem abtrünnigen Gott entgegen.

Mit rund 87 % positiven Stimmen gehört der Titel mit zu den beliebtesten Spielen, die sich klassischem Dungeons-&-Dragons-Gameplay bedienen und bietet eine Alternative für alle Fans von Baldur’s Gate 3 oder Divinity: Original Sin II, die nach neuem Futter suchen.

Aktuell erhaltet ihr das Rollenspiel auf Steam für 9,99 € in der Standard-Version. Wollt ihr direkt die volle Erfahrung, gibt es für knappe 5 € mehr die sogenannte Obsidian-Version mit allen Zusatzinhalten.

Hier könnt ihr das neuste Projekt von Obsidian Entertainment im Trailer sehen:

„Ein fast perfektes Old-School Rollenspiel“

Was bietet Pillars of Eternity II? Neben einer tiefgreifenden Story bietet das Rollenspiel nicht nur rundenbasierte Kämpfe, sondern lässt sich auch komplett im rundenbasierten Modus spielen. Aus 7 verschiedenen Begleitern lässt sich wählen und man kann ihnen verschiedene und auch mehrere Klassen zuweisen. Ebenso bauen die Charaktere untereinander Beziehungen auf, die das Ganze noch lebendiger machen.

MeinMMO-Redakteur Alexander hat rund 150 Stunden in das Spiel versenkt und war begeistert von den malerischen Landschaften und der ganzen Aufmachung, die quasi „Old-School-RPG“ in die Welt hinausschreit und ihn in Nostalgie schwelgen ließ. Spieler, die Neverwinter Nights 2 oder auch Baldur’s Gate II gefeiert haben, werden verstehen, was gemeint ist. Auch die Entscheidungsfreiheit und die gebotenen Möglichkeiten in der Geschichte haben ihm gut gefallen.

Die Grafik mag zwar schon bessere Zeiten gesehen haben (Spiele wie Baldur’s Gate 3 oder Divinity: Original Sin II machen es vor), dennoch ist das Gesamtpaket stimmig.

Welche Meinungen gibt es in den Rezensionen dazu? Viele Spieler teilen die Meinung, dass Pillars of Eternity II ein tolles Old-School-Rollenspiel ist. Einige hilfreiche Steam-Rezensionen sind dabei:

User 1Danjl_BOT7 beschreibt das Spiel als „fast perfektes Oldschool-Rollenspiel“, kritisiert aber beispielsweise die seiner Meinung nach unpassende Musik

User andynnos gefällt das Worldbuilding und hebt besonders die Begleiter hervor, die seiner Meinung nach sehr charakterstark sind, kritisiert aber die Erzählgeschwindigkeit der Geschichte und die Balance der Kämpfe

User mattymattman13 hebt den hohen Wiederspielwert hervor und ist der Meinung, dass Pillars of Eternity II alles besser macht, als sein Vorgänger

Entwickler Obisidan Entertainment ist auch das Studio hinter dem neuen Rollenspiel Avowed, das am 18. Februar 2025 erscheinen soll. MeinMMO-Redakteur Max konnte sich das Ganze schon einmal ansehen und wie es ihm gefallen hat, könnt ihr hier nachlesen: Das Rollenspiel Avowed könnte endlich die Lücke füllen, die Skyrim hinterlassen hat