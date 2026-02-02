Neues RPG auf Steam ist genau richtig, um die Leere nach Baldur’s Gate 3 zu füllen, stellt alle Klassen für den Release vor

Neues RPG auf Steam ist genau richtig, um die Leere nach Baldur’s Gate 3 zu füllen, stellt alle Klassen für den Release vor

Im März erscheint mit Solasta 2 ein neues Rollenspiel auf Steam, das bereits mit seinem Vorgänger überzeugen konnte. Jeder, der Baldur’s Gate 3 mochte, sollte sich das Spiel einmal ansehen. Die Macher verraten jetzt, welche Klassen ihr zu Release spielen dürft.

Was ist das für ein Spiel?

  • Solasta liegt das Regelwerg der 5. Edition von Dungeons & Dragons zugrunde. Es handelt sich um ein klassisches cRPG mit isometrischer Perspektive und rundenbasierten Kämpfen. Bereits der erste Teil ist eine der besten Alternativen zu Baldur’s Gate 3.
  • Anders als in Baldur’s Gate 3 erlebt ihr jedoch nicht die Geschichten einzelner Charaktere, sondern baut euch euer Team komplett selbst zusammen. Das wird auch in Solasta 2 der Fall sein.
  • Solasta 2 führt die Story des Vorgängers fort und soll am 12. März 2026 im Early Access auf Steam erscheinen. Eine Demo ist jetzt schon spielbar.

Das sind die Klassen zu Release: In einem neuen Post auf Steam haben die Entwickler verraten, welche Klassen samt Sub-Klassen (oder Spezialisierungen) euch erwarten werden. Viele der Sub-Klassen sind dabei nicht aus offiziellen Regelwerken, sondern eigens für Solasta erstellt („homebrew“):

  • Fighter (Kämpfer)
    • Commander: Nahkämpfer mit Unterstützungs-Fähigkeiten
    • Aether Warden: Gepanzerter Halb-Zauberer mit defensiver Ausrichtung
  • Wizard (Magier)
    • Court Mage: Magische „Bodyguards“ mit guter Verteidigung und Unterstützungs-Fähigkeiten
    • School of Ruin: Reine Schadens-Klasse mit Fokus auf Flächenzauber
  • Rogue (Schurke)
    • Shadowcaster: Eine Mischung aus Assassine und Zauberer
    • Scavenger: Starker Nahkämpfer mit einem Bonus auf Handel
  • Paladin
    • Oath of Judgement: Offensive Sub-Klasse mit einigen unterstützenden Skills
    • Oath of Liberation: Eine Art „Trickster“, der Gegner blenden und Verbündete vor Statuseffekten schützen kann
  • Sorcerer (Zauberer)
    • Mana Painter: Defensiver Zauberer, der sich selbst schützt, indem er offensive Zauber nutzt
    • Star Child: Schadens-Austeiler, der zusätzlichen Schaden mit Metamagie verursacht – stark gegen einzelne Ziele
  • Cleric (Kleriker)
    • Life Domain: klassischer Heiler
    • Oblivion Domain: Hybrid-Zauberwirker, der unterstützen bzw. heilen und Schaden austeilen kann
    • Battle Domain: Nahkämpfer mit starken Buffs und guter Defensive

Es wird möglich sein, die Klassen zu kombinieren. Allerdings würden wir das sogenannte „Multiclassing“ nur empfehlen, wenn ihr wisst, was ihr da tut. Es besteht die Chance, dass ihr euer Potenzial stark beschneidet.

In Solasta spielt ihr euch eine eigene Gruppe aus vier Abenteurern, die ihr komplett selbst erstellt. Ihr könnt euch also selbst aussuchen, welche Klassen ihr mitnehmt (und natürlich auch, welche Völker ihr spielen wollt).

Solasta 2: Trailer zur Demo für das Rollenspiel auf Steam
Solasta 2 ist die perfekte Alternative für alle, die nach Baldur’s Gate 3 Ersatz suchen

Mit Baldur’s Gate 3 hat Larian ein Spiel erschaffen, das Spieler noch Jahre nach seinem Release beschäftigt und nicht selten für tausende Stunden an Spielzeit sorgt. Das Problem: für einige fühlen sich nun andere Spiele fade an.

Solasta 2 nutzt das gleiche Regelwerk und bereits der Vorgänger galt unter Fans als eine der besten Umsetzungen von D&D im Videospiel-Bereich. Die Entwickler haben hier sogar einen richtig starken Koop-Modus nachgeliefert.

Kollege und Rollenspiel-Experte Fabiano Uslenghi von der GameStar freut sich sogar so sehr auf Solasta 2 wie auf kein anderes Rollenspiel. Bedenkt jedoch, dass das Spiel erst im Early Access erscheint und lediglich der erste Teil von Akt 1 zum Spielen verfügbar sein wird. Der Early Access soll rund ein Jahr lang anhalten. Weitere Inhalte und Veränderungen kommen im Laufe der Zeit.

Wenn euch Baldur’s Gate 3 gefallen hat und ihr jetzt nach einer Alternative sucht, ist Solasta 2 auf jeden Fall einen Blick wert – insbesondere dann, wenn ihr auf den nächsten Titel von Larian wartet und euch die Wartezeit verkürzen wollt.

Mit Divinity hat das Studio seinen neusten und bislang größten Titel angekündigt, jedoch ohne Release, der mit Sicherheit noch in weiter Ferne liegt. Solasta dürfte euch in der Zwischenzeit zumindest eine ganze Weile beschäftigen. Und wenn das nicht reicht, gibt es immer noch die Vorgänger von Divinity: Der Chef von Larian empfiehlt die Vorgänger von Divinity als gute Vorbereitung, aber er sagt auch: Ihr müsst sie nicht spielen

