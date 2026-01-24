Rollenspiel auf Steam lässt euch endlich im Koop zocken, zieht dadurch mehr als 32.000 Spieler an und ihr könnt es kostenlos testen

No Rest for the Wicked hat ein Update auf Steam erhalten, das euch im Multiplayer spielen lässt. Das bringt nicht nur etliche Spieler zurück, sondern auch, zum Anlass passend, die Möglichkeit, das Spiel kostenlos zu testen.

Was ist das für ein Update? Das Update mit dem Titel „No Rest for the Wicked Together“ lässt euch nun gemeinsam mit bis zu 4 Freunden auf privaten Realms spielen, die euren Fortschritt speichern. Dabei passen sich die Schwierigkeit und die Belohnungen der Anzahl der aktiven Spieler im Realm an.

Daneben zogen auch etliche Verbesserungen und Anpassungen ein, die mit der Einführung des Multiplayers einhergingen. Die vollständigen Patch-Notes findet ihr auf Steam.

Darauf scheinen die Spieler gewartet zu haben, denn kurz nach dem Update zog es rund 32.340 gleichzeitige Spieler im 24-Stunden-Peak ins Spiel (siehe SteamDB, Stand 24. Januar 2026, 12:45 Uhr). Zum Vergleich: So viele gleichzeitige Spieler hatte es zuletzt zum Start des Early Access im April 2024 gegeben. Damals waren es 36.276 im höchsten Peak. Danach wurde dieser Höchststand nicht mehr erreicht, sodass es im Dezember 2025 sogar nur noch 4.572 gleichzeitige Spieler im Peak waren.

Das Update zog also gleich knapp 7 Mal so viele Spieler in die Welt von No Rest for the Wicked wie im vergangenen Monat. Dabei dürfte auch mit reinspielen, dass ihr passend zum Update die Möglichkeit habt, das Spiel auf Steam bis zum 26. Januar 2026 um 19:00 Uhr MEZ kostenlos zu zocken. Zusätzlich ist das Rollenspiel gerade um 40 % reduziert und kostet damit rund 23,99 € statt der gewöhnlichen 39,99 €.

Ein Action-RPG aus der Feder der Macher von Ori and the Blind Forest

Was ist No Rest for the Wicked für ein Spiel? No Rest For The Wicked ist das erste Action-Rollenspiel von Moon Studios, dem Team hinter den gefeierten Ori-Spielen. Mit dem Titel betreten die Entwickler Genre-Neuland und setzen dabei erneut auf eine markante, hochwertige Optik, die schon früh Eindruck hinterlassen soll.

Auch wenn das Spiel zunächst wie ein weiterer Diablo-Konkurrent wirkt, orientiert sich das Kampfsystem mit seinem hohen Anspruch und taktischen Fokus deutlich stärker am Soulslike-Genre. Laut offizieller Steam-Seite soll es ein kompromissloses, präzises Action-RPG werden, mit dem Moon Studios das Genre neu interpretieren möchte.

Als Kernfeatures erwarten euch dabei:

Soulslike-Kämpfe mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden

Eine offene, von Hand gestaltete Welt in Form einer Insel, die sich stetig weiterentwickelt

Umfangreiches Housing und Crafting

Eine Kampagne

Ein riesiger Haufen Beute, den ihr euch einheimsen könnt

Koop mit bis zu 4 Spielern

Seit dem 18. April 2024 befindet sich das Spiel im Early Access und steht derzeit bei einer Bewertung von „sehr positiv“ und 82 % positiven Rezensionen der 2.050 Bewertungen in den letzten 30 Tagen (siehe Steam, Stand 24. Januar 2026, 13:00 Uhr).

Das neue Update scheint bei den Spielern gut anzukommen und frischen Wind mitzubringen. Dabei kam ein vorheriges, größeres Update nicht so gut an und führte sogar kurzzeitig zu schlechten Bewertungen. Doch Fans waren der Meinung, dass den Entwicklern zu wenig Zeit gegeben wurde: ARPG auf Steam wird nach riesigem Update mit negativen Reviews überschüttet, doch Fans verteidigen die Entwickler