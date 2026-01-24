Rollenspiel auf Steam lässt euch endlich im Koop zocken, zieht dadurch mehr als 32.000 Spieler an und ihr könnt es kostenlos testen

News
2 Min. Alexander Mehrwald 0 Kommentare Lesezeichen
Rollenspiel auf Steam lässt euch endlich im Koop zocken, zieht dadurch mehr als 32.000 Spieler an und ihr könnt es kostenlos testen

No Rest for the Wicked hat ein Update auf Steam erhalten, das euch im Multiplayer spielen lässt. Das bringt nicht nur etliche Spieler zurück, sondern auch, zum Anlass passend, die Möglichkeit, das Spiel kostenlos zu testen.

Was ist das für ein Update? Das Update mit dem Titel „No Rest for the Wicked Together“ lässt euch nun gemeinsam mit bis zu 4 Freunden auf privaten Realms spielen, die euren Fortschritt speichern. Dabei passen sich die Schwierigkeit und die Belohnungen der Anzahl der aktiven Spieler im Realm an.

Daneben zogen auch etliche Verbesserungen und Anpassungen ein, die mit der Einführung des Multiplayers einhergingen. Die vollständigen Patch-Notes findet ihr auf Steam.

Darauf scheinen die Spieler gewartet zu haben, denn kurz nach dem Update zog es rund 32.340 gleichzeitige Spieler im 24-Stunden-Peak ins Spiel (siehe SteamDB, Stand 24. Januar 2026, 12:45 Uhr). Zum Vergleich: So viele gleichzeitige Spieler hatte es zuletzt zum Start des Early Access im April 2024 gegeben. Damals waren es 36.276 im höchsten Peak. Danach wurde dieser Höchststand nicht mehr erreicht, sodass es im Dezember 2025 sogar nur noch 4.572 gleichzeitige Spieler im Peak waren.

Das Update zog also gleich knapp 7 Mal so viele Spieler in die Welt von No Rest for the Wicked wie im vergangenen Monat. Dabei dürfte auch mit reinspielen, dass ihr passend zum Update die Möglichkeit habt, das Spiel auf Steam bis zum 26. Januar 2026 um 19:00 Uhr MEZ kostenlos zu zocken. Zusätzlich ist das Rollenspiel gerade um 40 % reduziert und kostet damit rund 23,99 € statt der gewöhnlichen 39,99 €.

No Rest for the Wicked – das neue ARPG der Macher von Ori im Trailer
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Turtle Burst II Pro im Test: Erfahrt in 3 Minuten, ob sich die Maus für euch lohnt Forza Horizon 6 hat mich in 12 Minuten überzeugt, für 70 Euro mit dem Auto durch Japan zu heizen Neues Ritterspiel auf Steam überzeugt mich im Trailer sofort – und das liegt nicht nur am Cast und Gameplay 2026 kehrt auf Steam ein böses Märchen zurück und ihr müsst der Held werden Neuer besonderer LoL-Skin kostet bis zu 245 Euro, frustriert Spieler, weil er so schön ist Neues Action-RPG bucht unerlaubt Geld von Spielern ab – Jetzt äußern sich die Entwickler Nach Frieren und Jujutsu Kaisen solltet ihr euch unbedingt diesen neuen Anime-Hit ansehen Ein Gratis-Shooter erscheint in 2 Tagen, stellt erst jetzt vor, was genau Fans im Spiel erwartet: „Der Bruder hat sich endlich ans Passwort erinnert“ Ein deutsches MMORPG ist so beliebt, dass Spieler Angst haben sich auszuloggen, jetzt äußert sich ein Entwickler Ein neuer Shooter will sich von der Konkurrenz abheben, setzt auf berühmte Stimmen von Baldur’s Gate 3 und Clair Obscur statt auf KI Einer der besten Open-World-Shooter bekommt nach 13 Jahren ein Upgrade für PS5 Ein Film-Bösewicht aus 2025 kann es locker mit dem Joker aufnehmen, kann jetzt auf HBO Max bestaunt werden

Ein Action-RPG aus der Feder der Macher von Ori and the Blind Forest

Was ist No Rest for the Wicked für ein Spiel? No Rest For The Wicked ist das erste Action-Rollenspiel von Moon Studios, dem Team hinter den gefeierten Ori-Spielen. Mit dem Titel betreten die Entwickler Genre-Neuland und setzen dabei erneut auf eine markante, hochwertige Optik, die schon früh Eindruck hinterlassen soll.

Auch wenn das Spiel zunächst wie ein weiterer Diablo-Konkurrent wirkt, orientiert sich das Kampfsystem mit seinem hohen Anspruch und taktischen Fokus deutlich stärker am Soulslike-Genre. Laut offizieller Steam-Seite soll es ein kompromissloses, präzises Action-RPG werden, mit dem Moon Studios das Genre neu interpretieren möchte.

Als Kernfeatures erwarten euch dabei:

  • Soulslike-Kämpfe mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden
  • Eine offene, von Hand gestaltete Welt in Form einer Insel, die sich stetig weiterentwickelt
  • Umfangreiches Housing und Crafting
  • Eine Kampagne
  • Ein riesiger Haufen Beute, den ihr euch einheimsen könnt
  • Koop mit bis zu 4 Spielern

Seit dem 18. April 2024 befindet sich das Spiel im Early Access und steht derzeit bei einer Bewertung von „sehr positiv“ und 82 % positiven Rezensionen der 2.050 Bewertungen in den letzten 30 Tagen (siehe Steam, Stand 24. Januar 2026, 13:00 Uhr).

Mehr zum Thema
1
Neues ARPG mischt Path of Exile 2 mit einem der erfolgreichsten Spiele auf Steam, hat nur 2 Entwickler
von Cedric Holmeier
2
Neues Ritterspiel auf Steam überzeugt mich im Trailer sofort – und das liegt nicht nur am Cast und Gameplay
von Caroline Fuller
3
Neues Spiel eines WoW-Entwicklers verlässt Early Access auf Steam, ist jetzt ein „Mini-MMO“ für alle, die keine Lust auf PvP haben
von Ody

Das neue Update scheint bei den Spielern gut anzukommen und frischen Wind mitzubringen. Dabei kam ein vorheriges, größeres Update nicht so gut an und führte sogar kurzzeitig zu schlechten Bewertungen. Doch Fans waren der Meinung, dass den Entwicklern zu wenig Zeit gegeben wurde: ARPG auf Steam wird nach riesigem Update mit negativen Reviews überschüttet, doch Fans verteidigen die Entwickler

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Highguard Titel title

Ein Gratis-Shooter erscheint in 2 Tagen, stellt erst jetzt vor, was genau Fans im Spiel erwartet: „Der Bruder hat sich endlich ans Passwort erinnert“

Valve wollte wohl heimlich ein Update für ihren MOBA-Shooter auf Steam bringen, doch ihr Hunger auf Pizza hat sie verraten

Aeta aus Ex Voto

Neues Ritterspiel auf Steam überzeugt mich im Trailer sofort – und das liegt nicht nur am Cast und Gameplay

Fable verrät Release Date im Trailer Titelbild Frau

2026 kehrt auf Steam ein böses Märchen zurück und ihr müsst der Held werden

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx