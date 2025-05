ARPG auf Steam wird nach riesigem Update mit negativen Reviews überschüttet, doch Fans verteidigen die Entwickler

No Rest for the Wicked ist 2024 im Early Access auf Steam erschienen und war für viele Spieler eine gelungene Mischung aus ARPG und Souls-like. Jetzt erschien ein riesiges Update, doch statt großer Freude gibt es viel Frust.

Was war das für ein Update? Knapp 1 Jahr nach dem Early-Access-Release erschien mit The Breach ein großes Update für No Rest for the Wicked. Neben großen Anpassungen an der Performance gab es auch spielerische Neuerungen (via Steam):

Neue Zwischensequenzen

Neue Gebiete

Neue Quests

Neue Spielmodi

Neue Waffen und Rüstungen

Neue Feinde

Zusätzlich dazu kam mit dem Plague-System eine neue Endgame-Mechanik ins Spiel und auch die Waffen und Rüstungen sowie die Statuseffekte wurden überarbeitet. Insgesamt wurde viel am Spiel verändert. Doch statt großer Freude der Spieler kam viel Kritik. Einige Fans halten dagegen.

Spieler kritisieren, dass alles länger dauert

Was wird kritisiert? Seit dem The Breach -Update sammeln sich negative Reviews auf Steam. Schaut man sich die kürzlichen Rezensionen an, dann steht das Spiel mit 53 % positiver Reviews nur noch bei Ausgeglichen . Dabei wird vor allem der aktuell zähe Grind kritisiert und dass das Spiel schwerer geworden sei.

Hartkoa (via Steam) schreibt: Die Grenze zwischen Spaß und Stress ist sehr schmal … vor dem Patch “The Breach” war der Schwierigkeitsgrad genau richtig … jetzt eher nur Stress, viel zu starke Gegner, man selbst macht zu wenig Schaden, die Kombos haken und sind nicht mehr flüssig, die Modifikatoren, die auf Ausrüstung rollen können, sind fast alle nutzlos

SquareHead (via Steam) lobt zwar einige Änderungen mit dem Patch, kritisiert aber Kampf-Veränderungen. Er findet, dass die neue Essens-Mechanik und die Wartezeit für Upgrades zusammen ein Albtraum sind, wenn man es nicht gemanaged bekommt.

Es gibt aber User, die dagegen halten und finden, dass man abwarten müsse. Die Entwickler hatten schließlich noch kaum Zeit, auf das Feedback einzugehen. Dazu gehört auch bijantz1994 (via Steam). Er lobt den neuen Content und die bessere Performance. Er findet zwar auch, dass die Schwierigkeit höher geworden ist, man müsse aber abwarten.

Haben die Entwickler schon reagiert? Die Entwickler haben schnell reagiert. Schon am 2. Mai, 2 Tage nach dem Patch-Release, erschien der Hotfix 1. Man ging Performance-Probleme und UI-Verbesserungen an, aber auch spielerische Aspekte wie das Balancing der Erfahrungspunkte, der Bosse und die Drop-Raten von Waffen.

Am 4. Mai erschien direkt Hotfix 2, der weitere Punkte im Balancing und am Loot verbesserte.

Da sich das Spiel noch im Early Access befindet, kann man davon ausgehen, dass die Entwickler weiter versuchen werden, auf das Spieler-Feedback einzugehen. Wer sich bis dahin lieber anderen Spielen widmen möchte, wird vielleicht in dieser Liste fündig: Spiele wie Diablo 2024 – Die besten Alternativen zu Diablo 4