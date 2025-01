Wem Path of Exile 2 zu einfach ist, der kann bald das schwierigste ARPG der Welt ausprobieren

Path of Exile 2 gilt aktuell als wohl das schwierigste neue ARPG. Ein neuer Vertreter auf Steam will jetzt aber noch viel schwieriger werden.

Was ist das für ein Game? Path of Exile 2 ist derzeit nicht nur beliebt, sondern gehört auch zu den schwierigeren ARPGs auf dem Markt. Manch einer vergleicht das Spiel sogar mit Dark Souls. Noch schwieriger soll es aber im neuen Project Pantheon werden.

Der neue Titel der Entwickler von Wolcen Studio setzt voll auf Hardcore-Aspekte. Wer einen Fehler macht, wird das im ARPG schnell bereuen.

Hier könnt ihr den neuen Teaser-Trailer zum Spiel sehen:

Abhauen mit oder ohne Beute

Was zeichnet das Game aus? Im Spiel, das sich selbst als „extrAction RPG“ bezeichnet, erlebt ihr die typische Dungeon-Crawler-Erfahrung – aber mit dem Twist, dass ihr es mit eurem Gear und eurer Beute zum Ausgang schaffen müsst.

Tut ihr das nicht, seid ihr all euren Krempel los. Auch den, den ihr mitgebracht habt. Der Einfluss von Escape From Tarkov und Dark and Darker ist kaum von der Hand zuweisen. Interessant ist dabei jedoch das Gameplay, das wohl an Path of Exile 2 oder Diablo 4 erinnern soll.

Schafft ihr es mit eurem Loot und eurer Ausrüstung zum Ausgang, dürft ihr die gewonnenen Items mit anderen Abenteurern handeln. Die Wirtschaft des ARPGs soll dabei wohl vollständig in den Händen der Spieler liegen.

Auch wenn es noch keinen vollwertigen Trailer gibt, könnt ihr hier bereits einige der offiziellen Screenshots sehen:

Einige Screenshots aus dem Spiel, die die Entwickler zur Verfügung gestellt haben.

Wann startet Project Pantheon? Aktuell befindet sich der Titel noch in der Entwicklung. Ein erstes Mal könnt ihr ihn jedoch bereits bald im ersten kostenlosen Test ausprobieren. Dieser findet von Samstag, den 25. Januar 2025, bis Sonntag, den 26. Januar 2025, statt.

Die Anmeldung für den Test läuft über playgdr.com. Auch wenn der Test über Steam veranstaltet werden soll, ist die offizielle Steam-Seite des Spiels noch nicht veröffentlicht worden. Auf der Website der Entwickler müsst ihr einige Fragen beantworten und eure E-Mail-Adresse angeben, um euch für den Test anzumelden.

Eine Kombination von Escape from Tarkov und Path of Exile 2 klingt nach einem der wohl schwierigsten Games, die es aktuell geben dürfte. Gerade Path of Exile 2 lebt schließlich von ausgeklügelten Builds, die über viele Spielstunden verfeinert werden. Auf einen Schlag dann alles zu verlieren, wollen sich viele Spieler wohl nicht vorstellen. Wenn ihr noch einen Build für PoE2 sucht, dann schaut mal hier: Path of Exile 2: Dieser Witch-Build mit Minions bringt euch durch Akt 1-3 und ins Endgame