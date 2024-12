Covenant ist ein neues Spiel auf Steam, das sich Shooter-Fans merken sollten, die auch Spaß an Elden Ring haben

Der kommende Soulslike-Shooter „Covenant“ lässt versteckte Pfade in einer düsteren Fantasy-Welt erkunden und gegen mächtige Bosse kämpfen.

Was ist das für ein Spiel? Covenant ist ein Mix aus First-Person-Shooter und Soulslike in einem Dark-Fantasy-Setting.

Ihr reist durch eine von Zerstörung geplagte Spielwelt und kämpft gegen verschiedene Kontrahenten, darunter mächtige Bossgegner, die unterschiedliche Strategien erfordern.

Die Kampagne des Soulslike-Shooters ist kooperativ spielbar. Zudem wird es einen PvP-Modus geben, in dem Spieler in 1v1-, 2v2- oder 3v3-Kämpfen duellieren.

Covenant setzt auf Unreal Engine 5 und erhält eine vollständige Controller-Unterstützung.

Das von Legion Studio entwickelte Spiel soll auf Steam erscheinen. Derzeit gibt es allerdings noch kein bekanntes, angestrebtes Release-Datum. Hier könnt ihr einen ersten Trailer sehen:

Ein Shooter für „Elden Ring“-Fans

Was macht das Spiel besonders? Covenant ist ein Shooter, der vor allem für Shooter-Fans interessant ist, die auch gerne Spiele wie Dark Souls und Elden Ring spielen. Da das Spiel ein Soulslike ist, könnt ihr knackige Bosskämpfe erwarten.

Es gibt aber noch weitere Parallelen. So soll etwa das Erkunden und Lösen von Rätseln eine große Rolle spielen. Generell soll die „von Hand erstellte Welt“ jede Menge Mythen, Abkürzungen und versteckte Wege bieten, die ihr finden oder mit Schlüsseln öffnen könnt.

Im Gegensatz zu den PvE-Shootern Remnant: From the Ashes und dem Nachfolger Remnant 2 spielt ihr Covenant nicht in der Third-Person-Pespektive, sondern seid in der First-Person unterwegs. Das lässt euch noch tiefer in die Kämpfe eintauchen. In den Kämpfen liegt zudem die größte Besonderheit des Spiels.

Was zeichnet die Kämpfe aus? In Covenant könnt ihr die Kämpfe und euren Kampfstil auf mehrere Arten verändern. Es ist beispielsweise möglich, die gespielten Waffen zu verbessern, um versteckte Fähigkeiten freizuschalten.

Zudem könnt ihr wählen, ob ihr eine Waffe mit einer oder mit zwei Händen halten wollt. Das kann stärkere Fähigkeiten freischalten, aber auch eure Mobilität einschränken. Ebenso könnt ihr eure Haltung wechseln und dadurch euren Kampfstil ändern.

Die größte Besonderheit – besonders im Vergleich zu anderen Soulslike-Shootern wie Remnant 2 – ist allerdings die Kombination aus abwechslungsreichem Movement sowie verschiedenen Nahkampfangriffen. Ihr könnt sliden, rollen, Hechtsprünge ausführen und von Wänden abspringen und eure Gegner greifen, treten oder exekutieren – zumindest wenn die Entwickler die angekündigten Features wirklich liefern können.

Remnant 2 hat gezeigt, dass Shooter und Soulslikes durchaus eine gemeinsame Zielgruppe haben können. Im September des Jahres 2024 hat der Koop-Shooter allerdings seine finale Erweiterung erhalten: Ein knallharter Koop-Shooter kriegt einen furiosen letzten DLC – Schaut euch den Trailer an