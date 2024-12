Entwickler von S.T.A.L.K.E.R. 2 erklärt, warum der Survival-Shooter so kaputt erscheinen musste

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl erschien am 20. November 2024, mit zahlreichen Bugs und Performance-Problemen, und wurde trotzdem zum Erfolg auf Steam. Die Entwickler sprechen darüber, warum der Survival-Shooter so erscheinen musste und eine weitere Verschiebung keine Option war.

Das ist die Lage: Stalker 2 (Eigenschreibweise: S.T.A.L.K.E.R. 2) erschien am 20. November 2024 nach mehreren Verschiebungen. Trotz der Extra-Zeit gelang es den Entwicklern bei GSC Game World nicht, bis zum Release alle Fehler auszubügeln.

Unsere Kollegen von GameStar sprachen sogar eine Kaufwarnung aus, auch Dennis Michel sagt im GamePro-Test: „Stalker 2 ist wahrlich kein schlechtes Spiel. Jedoch eines, das zu früh und mit deutlichen Mängeln beim Spieldesign veröffentlicht wurde.“

Echte Stalker-Fans sind allerdings hart im Nehmen und so steht der Survival-Shooter trotz aller Mängel bei beeindruckenden 84 % positiv auf Steam bei etwa 50.000 gleichzeitigen Spielern. Zur Spitze waren es sogar über 120.000 (via SteamDB).

Der Erfolg des Spiels ist wohl nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass die Entwickler Besserung gelobt und bereits zahlreiche Patches nachgeliefert haben. Jetzt erklärt CEO Ievgen Grygorovych im Gespräch mit Eurogamer, warum eine erneute Verschiebung trotz bekannter Mängel keine Option war.

Als wäre man mehrere Marathons gelaufen

Darum musste Stalker 2 erscheinen: Der Chef vergleicht die Entwicklung des Spiels inklusive der Verschiebungen mit dem Laufen mehrerer Marathons.

Es sei sehr schwierig, den Zustand zu beschreiben, wenn man für viele Monate in einem intensiven Arbeits-Prozess sei und mehr, mehr, mehr leisten würde, als man eigentlich könne. Dazu sei es eine sehr stressige und überwältigende Zeit gewesen, so Grygorovych.

Trotz aller Bemühungen sei das Spiel niemals in einem Zustand gewesen, in dem alles in Ordnung war. Im Hinblick auf das zuneige gehende Jahr und die damit einhergehende lukrative Verkaufs-Periode habe man sich schließlich entschieden, Stalker 2 im bestmöglichen Zustand zu veröffentlichen.

Anders wäre es laut Grygorovych auch gar nicht mehr gegangen.

Du hast überhaupt keine Energie mehr, und du entscheidest – sollen wir noch einen Marathon laufen? Und du kannst einfach nicht sagen „Ja, lasst uns noch einen Marathon laufen“, weil du schon kaputt bist. […] Du bist so müde, dass du einfach sterben würdest, wenn du sagen würdest „Lasst uns noch einen Marathon laufen.“

Warum die Zeit für Grygorovych und sein Team besonders belastend war, zeigt eine Dokumentation zur Entstehung von Stalker 2. Denn GSC Game World ist ein ukrainisches Studio und die Entwicklungs-Geschichte war gezeichnet von der Corona-Pandemie und dem russischen Angriffskrieg.

Ihr könnt euch die Dokumentation hier im Original mit Untertiteln ansehen:

Dass sein Spiel nun trotz allem von den Spielern so gut angenommen wird und die Aufmerksamkeit der Medien erregt hat, erfreut Grygorovych nun: „Es ist etwas so Unwichtiges gemessen an der Größenordnung des Landes, aber sie haben über das Spiel gesprochen.“

Der Studio-Chef erklärt: Sie seien Künstler, kreative Menschen. Das Spiel sei ihre Art gewesen, etwas für ihr Land zu tun. „Wenn du ein Projekt beendest, veröffentlichst du es und zeigst, dass es ein gutes Spiel ist. Und nicht jeder wird es lieben, das ist okay. Aber die Menschen, denen es gefällt, haben wir glücklicher gemacht.“

Wie steht ihr zu S.T.A.L.K.E.R. 2? Habt ihr es bereits gekauft, oder wartet ihr lieber ab, bis das Spiel noch ein bisschen ausgebessert wurde? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.