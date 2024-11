Die Entwickler von Stalker 2 wissen, in welchem Zustand ihr Spiel ist: Stellen jetzt ihren Plan vor, um es zu retten

Blizzard musste eine Karte in Hearthstone so hart nerfen, dass sie quasi gelöscht ist

Stalker 2 ist nicht das einzige Spiel, das in dieser Woche einen schwierigen Start hatte. Allerdings sieht es beim düsteren Chernobyl-Shooter nicht ganz so schlimm aus wie beim neuen Flug-Spiel auf Steam: Microsoft Flight Simulator legt Bruchlandung auf Steam hin – Verliert rund 40 % Spieler in 2 Tagen

Blizzard musste eine Karte in Hearthstone so hart nerfen, dass sie quasi gelöscht ist

S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl hat zum Release auf Steam mit zahlreichen Bugs zu kämpfen, die Spieler sogar am Questfortschritt hindern können. Auf Steam verrät das Entwicklerteam, welche Probleme es als Erstes angehen wird – und vor allem, wann.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to