S.T.A.L.K.E.R 2 erscheint in schlimmem Zustand – Doch 100.000 Spielern auf Steam ist das offenbar egal

Eines der meistgewünschten Spiele auf Steam, S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl, ist am 20. November 2024 mit gravierenden Mängeln an den Start gegangen. Dennoch erfreut es sich hoher Spielerzahlen und toller Bewertungen – was ist da los?

Was ist gerade bei Stalker los? S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl ist am 20. November 2024 nach Jahren des Wartens erschienen. Doch trotz mehreren Verschiebungen haben die Entwickler es offenbar nicht geschafft, alle Bugs zu beseitigen.

Der Survival-Shooter ist sogar in einem so schlechten Zustand, dass unsere Webedia-Kollegen von GamePro eine Kaufwarnung ausgesprochen haben.

Trotz allem ist Stalker 2 mit mehr als 100.000 gleichzeitigen Spielern gerade eines der meistgezocktenTitel auf Steam und spielt in einer Liga mit GTA 5 und Throne and Liberty. Hinzu kommen noch die Spieler, die über Xbox Game Pass Ultimate zocken.

Noch beeindruckender ist aber die Wertung von stolzen 80 % positiv, die Stalker 2 mit mehr als 13.000 Reviews auf Steam aufweisen kann. Wie kann das sein?

Stalker-Fans trotzen Bugs und Jank

Warum ist das interessant? Gamer sind normalerweise nicht so großzügig, was Bugs angeht. Im Gegenteil: Ein häufiger Kritikpunkt an der heutigen Spiele-Industrie ist, dass gerade teure AAA-Titel unfertig an den Start gehen. Zum Launch werden diese Games dann oft mit mäßigen Bewertungen abgestraft, die sich schließlich erholen, wenn Zeit und Patches ins Land gegangen sind.

Das Paradebeispiel hierfür ist wohl No Man’s Sky. Das Survival-Spiel startete seinerzeit denkbar schlecht und kämpft auch 8 Jahre später noch darum, das Vertrauen und die Gunst der Spieler zu gewinnen – mit Erfolg.

Bei Stalker 2 scheinen sich die Bugs und Performance-Probleme aber kaum auf die Bewertung auszuwirken.

Was ist da los? Das könnte zum einen daran liegen, dass Stalker-Spieler Kummer gewohnt sind. Bugs und Jank gehören quasi zum Spiel-Erlebnis dazu. Mit einem fehlerfreien Release hat in der Community wohl einfach kaum einer gerechnet. So manch einer wird sogar ganz nostalgisch, wenn es ein Wiedersehen mit den altbekannten Bugs gibt – wie etwa ein Autor bei der englischen Website PC Gamer.

Eine andere mögliche Erklärung ist, dass viele Spieler noch gar nicht genug zocken konnten, um auf die schwerwiegenderen Probleme des Spiels zu stoßen, wie sie etwa von unseren Kollegen bei GameStar beschrieben werden.

Es ist also gut möglich, dass wir spätestens zum Wochenende einen drastischen Abfall der Reviews sehen werden, wenn mehr Menschen Zeit haben, tiefer in das Spiel einzusteigen. Es sei denn, die Entwickler können Wort halten und bis dahin noch den ein oder anderen Fix liefern.

Die Entwickler sind sich der Probleme übrigens bewusst und versprechen Besserung. Auf dem offiziellen X-Account heißt es: “S.T.A.L.K.E.R. 2 ist ein gewaltiges Spiel. Wir verstehen, dass es bei so einem Spiel noch Ecken und Kanten gibt: Wir haben wortwörtlich noch nichts in dieser Größenordnung veröffentlicht.”

Demnach soll es in den ersten Tagen nach Release eine Reihe von Hotfixes geben, später will man zu größeren Updates übergehen. Im Dezember will GSC Game World zudem eine Roadmap veröffentlichen, die über die weitere Zukunft des Spiels sowie kommende Inhalte informiert.

Auch der nur einen Tag früher erschienenen Microsoft Flight Simulator 2024 hatte einen schwierigen Start auf Steam, hier waren die Spieler jedoch bei weitem nicht so gnädig. Mehr dazu erfahrt ihr auf MeinMMO: Spieler-Ansturm soll daran schuld sein, dass ein neues Spiel von Microsoft auf Steam so versagt