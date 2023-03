Hacker erpressen eines der meistgewünschten Games auf Steam – Ukrainischer Entwickler soll netter zu russischen Spielern sein

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl soll Ende 2023 erscheinen und wird heiß erwartet von Fans des Survival- und Shooter-Genres. Jetzt wurden die Entwickler gehackt und die Hacker stellen Forderungen. Doch die Entwickler lassen sich nicht erpressen.

Die S.T.A.L.K.E.R.-Reihe sollte schon lange einen neuen Titel bekommen, doch es war lange unklar, ob S.T.A.L.K.E.R. 2 überhaupt noch kommt. Finanzielle Schwierigkeiten und die Coronapandemie haben dem Entwickler-Studio GSC Game World zugesetzt.

2022 begann Russland seinen Angriffskrieg auf die Ukraine, ein weiterer Rückschlag für das Studio. Man verließ die Ukraine und arbeitet seitdem von Prag aus. Doch die Entwickler lassen sich nicht unterkriegen.

Auch nach der neusten Hiobsbotschaft wollen die Entwickler stark bleiben. Wie das Studio hinter S.T.A.L.K.E.R. 2 mitteilt, wurde eine Dev-App gehackt und Daten entwendet. Was die Entwickler dazu sagen und welche Forderungen die Hacker stellen, zeigen wir euch hier.

Hier findet ihr offizielle Bilder der fantastischen Open World von S.T.A.L.K.E.R. 2. Einen Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Hacker fordern bessere Einstellungen gegenüber russischen Spielern

Welche Forderungen stellen die Hacker? In einem Post auf dem sozialen Netzwerk „VK“, eine Art Facebook aus Russland, erpresst der User Вестник «Того Самого Сталкера» (deutsch: Herold von „The Same Stalker“) die Entwickler von S.T.A.L.K.E.R. 2 (via vk.vom).

Er habe aus dem Hack viele Gigabyte an Daten erlangt, darunter die komplette Story, Beschreibungen von Zwischensequenzen, Konzept-Zeichungen, Karten und vieles mehr.

Man habe erst wenig daraus veröffentlicht, um die Echtheit des Leaks zu beweisen. Allerdings werde man alles veröffentlichen, wenn 3 Forderungen nicht erfüllt werden:

Die Entwickler sollen ihre Einstellung gegenüber russischen und weißrussischen Spielern ändern. Zudem erwarte man eine Entschuldigung für die bisherige, unwürdige Einstellungen gegenüber diesen Spielern. Ein gebannter Account auf dem offiziellen Discord-Server soll entbannt werden. Die Hacker erwarten eine russische Lokalisierung von S.T.A.L.K.E.R. 2 – zum Release oder später als Addon.

Das Ganze ist als Ultimatum angelegt. Man erwarte bis zum 15. März 2023 eine befriedigende Antwort. Ansonsten gehen alle geleakten Daten ins Netz.





– Ukraine-Live-Blog (via

– Krieg in der Ukraine (via

– Solidarität mit der Ukraine (via



Wichtiger Hinweis: Falls euch wegen der aktuellen Situation dunkle Gedanken plagen: Ihr seid nicht allein. Holt euch bitte Hilfe. Zum Beispiel bei der Telefonseelsorge unter 0800/111 0 111 oder der Unsere Expertise auf MeinMMO bezieht sich auf Gaming. Wer sich näher über den Konflikt von Russland mit der Ukraine beschäftigen will, dem empfehlen wir, sich auf offiziellen Seiten oder bei Nachrichtenmagazinen zu informieren:– Ukraine-Live-Blog (via Zeit – Krieg in der Ukraine (via nzz – Solidarität mit der Ukraine (via auswärtiges-amt Falls euch wegen der aktuellen Situation dunkle Gedanken plagen: Ihr seid nicht allein. Holt euch bitte Hilfe. Zum Beispiel bei der Telefonseelsorge unter 0800/111 0 111 oder der Online-Seelsorge , bei der ihr auch einen Chat nutzen könnt. Das ist kostenlos und gilt bundesweit.

„Wir bleiben stark und mutig“

Was sagen die Entwickler dazu? Die haben sich auf Twitter mit einem Statement zum Thema geäußert:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Tweet-Zusammenfassung: „Entgegen den Versuchen, uns zu brechen, bleiben wir stark und mutig. Wenn du an irgendetwas glaubst mit deinem ganzen Herzen, dann willst du es verteidigen, egal, was es kostet.“

Der Leak sei echt. Die Entwickler erklären, dass sie seit über einem Jahr verstärkt von Einschüchterungen und Erpressungen betroffen sind. Man spüre viele Versuche von außerhalb, die Entwicklung zu beeinträchtigen.

Doch als ukrainisches Studio habe man im letzten Jahr sehr viel schlimmere Dinge durchgemacht als die aktuellen Angriffe auf S.T.A.L.K.E.R. 2. Es sei sinnlos, sie unter Druck zu setzen.

Die Entwickler fordern ihre Fans auf, geleakte Inhalte weder zu teilen, noch anzusehen. Es handle sich ohnehin um „Work in Progress“-Material, das die finale Idee des Spiels nicht so wiedergeben könnte, wie es von den Entwicklern gedacht ist.

Wann erscheint S.T.A.L.K.E.R. 2? Auf Steam heißt es „Dezember 2023“, ein konkretes Datum gibt es noch nicht. Der Survival-Shooter ist eines der meistgewünschten Spiele auf Steam, steht zum Zeitpunkt des Artikels auf Platz 4.

Was dieses Jahr noch so für Survival-Fans rauskommt, könnt ihr hier nachlesen: 8 neue Survival-Games, auf die ihr euch 2023 freuen könnt