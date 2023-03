Dune: Awakening – Release, Beta, Gameplay und mehr zum neuen Survival-MMO

Dune: Awakening wird ein neues Survival-MMO mit offener Spielwelt, einer gefährlichen Wüste und vielen sozialen Interaktionen. In diesem Artikel haben wir alles rund um das Release-Datum, die Beta und alle sonstigen bekannten Infos gesammelt.

Was ist das für ein Spiel? Das MMO spielt im Universum von Dune: Der Wüstenplanet, einer der erfolgreichsten Sci-Fi-Geschichten. Ihr sollt auch bekannte Charaktere aus den Büchern und Filmen treffen können.

Ihr startet mitten in einer kargen Wüste, in der ihr ums Überleben kämpft. Dort müsst ihr Ressourcen sammeln, um euch eine Basis zu errichten, und natürlich Wasser besorgen, um nicht zu verdursten. Doch Dune: Awakening möchte noch einige Schritte weitergehen:

Ihr spielt nicht allein, sondern mit Tausenden von anderen Spielern. Soziale Interaktionen sollen eines der Kern-Features sein. Allerdings wird es auch viel PvP geben.

In riesigen Schlachten kommen nicht nur spezielle Nahkampf-Techniken, sondern auch riesige Panzer und Lufteinheiten zum Einsatz.

Es wird NPC-Fraktionen geben, die ihr mit eurer selbst gegründeten Gilde beeinflussen könnt.

Die Welt Arrakis soll komplett offen sein und ohne Ladebildschirme auskommen.

Neben der Nahrungsaufnahme wird es weitere Survival-Faktoren geben, darunter Sandstürme und Sandwürmer. Auch die Temperatur in der Welt soll eine Rolle spielen.

Mit der Droge “Spice” werdet ihr stärker und baut eure Fähigkeiten aus.

Es soll einen detaillierten Charakter-Editor geben.

Crafting wird eine wichtige Rolle spielen. Ihr sollt selber Waffen, Aufsätze, Modifikationen und Rüstungen herstellen können.

Entwickelt wird das MMO von Funcom, die auch schon einen Hit mit Conan Exiles hatten. MeinMMO-Redakteur Maik Schneider steckt große Hoffnungen in das Spiel: Das neue Survival-MMO von Dune wirkt eher wie ein MMORPG und könnte das Genre neu definieren.

Erstes Gameplay könnt ihr euch in diesem Trailer anschauen:

[toc]

Release-Datum, Plattformen und die Monetarisierung

Wann erscheint Dune: Awakening? Ein offizielles Release-Datum gibt es derzeit nicht. Allerdings rechnen viele mit einer ersten spielbaren Version spätestens im Jahr 2024. Auf welchen Plattformen erscheint Dune: Awakening? Das Survival-MMO erscheint für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Am PC wird es auf Steam erscheinen. Wird es eine Beta geben? Ja. Für diese könnt ihr euch bereits auf der offiziellen Webseite zu Dune: Awakening registrieren. Die Beta soll noch 2023 stattfinden. Wird Dune: Awakening Free2Play? Eine konkrete Aussage zum Monetarisierungs-Modell gibt es noch nicht.

Dune: Awakening möchte keine SciFi-Version von Conan Exiles sein

Wie läuft das Gameplay genau ab? Zu Beginn erstellt ihr euch einen Charakter, mit dem ihr dann in der Third-Person-Perspektive die Spielwelt erkundet. In dieser sucht ihr nach Wasser, was zwingend notwendig ist, um zu überleben. Ihr könnt nicht verhungern, aber verdursten. Nahrung hingegen soll euch mit Buffs unterstützen.

Die Spielwelt Arrakis wird dominiert von einer großen, kargen Wüste. Doch es soll auch viel zum Erkunden geben. Dazu zählen etwa tiefe Schluchten, Höhlen, unterirdische Oasen und Wanderdünen. Dabei trefft ihr ständig auf andere Spieler, aber auch andere Gefahren wie Banditen oder riesige Sandwürmer. Letztere werden durch Vibrationen im Boden angelockt, weswegen ihr eure Schritte mit Bedacht wählen solltet. Übrigens wird es das Reiten auf Sandwürmern wohl erst nach dem Release geben (via GameStar).

Euer grundsätzliches Ziel im Spiel ist es, Spice-Vorräte anzulegen und diese entweder selbst zu konsumieren oder an die NPC-Häuser im Spiel zu verkaufen und so Einfluss auf die Wirtschaft zu nehmen.

Der Creative Director Joel Bylos erklärte in einem Interview, dass Dune: Awakening im Grunde in 4 Phasen abläuft:

Überleben – Ihr solltet versuchen, nicht zu sterben

Beschützen – Ihr legt Spice-Vorräte an, die ihr vor Feinden schützt

Expandieren – Ihr erstellt einen Clan, vergrößert euren Einfluss und steigt selbst zu einem Haus auf

Kontrollieren – Ihr nehmt Einfluss auf die Wirtschaft und erschafft eigene Wirtschaftskreisläufe in eurer Basis

Bylos macht aber auch klar: Spätestens im Endgame braucht ihr Mitspieler und eine Gilde, um das komplette Paket genießen zu können.

Was hat es mit Spice auf sich? Die Droge spielt eine wichtige Rolle in Dune: Awakening, nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht. Ihr werdet selber Spice konsumieren müssen, um ein gewisses Level zu halten. Nur so werdet ihr neue Fähigkeiten erlernen und die maximalen Lebenspunkte halten können.

Allerdings sollt ihr nicht sterben, wenn ihr zu wenig Spice konsumiert.

Was wissen wir über Klassen, Waffen und Kampfsystem? In Dune: Awakening wird es keine festen Klassen geben. Allerdings könnt ihr euch unterschiedliche Spielstile aneignen, etwa als Nahkämpfer mit übermenschlichen Kräften oder als Fernkämpfer mit Schusswaffen. Dazu werdet ihr verschiedene Fähigkeiten lernen und sie durch häufiges Einsetzen verbessern können.

Um spezielle Waffen herzustellen, müsst ihr Schemata dafür finden. Manche sollen sehr selten sein. Wer diese Waffe hergestellt haben möchte, muss mitunter zu einem anderen Spieler laufen, der das Rezept besitzt. Das soll die Interaktion stärken.

Das Crafting soll insgesamt weniger von Tech-Trees abhängig sein, als es bei Conan Exiles der Fall ist.

In größeren Schlachten sollen dann auch Panzer oder Flugeinheiten wie die Ornithopters zum Einsatz kommen.

Was sagt ihr zu Dune: Awakening? Spricht euch die Spielidee und die Welt an? Was gefällt euch gut und was weniger? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Möchtet ihr euch lieber über weitere Survival-Titel informieren, haben wir hier eine passende Liste für euch: Die 25 besten Survival-Games für PlayStation, PC und Xbox