Erst vor wenigen Tagen gab es erstes Gameplay zu Dune: Awakening. Natürlich stellt sich jetzt die Frage, wann das Survival-MMO schlussendlich erscheinen wird. Wir haben bei den Entwicklern selbst nachgehakt.

Am 4. März veröffentlichte Funcom nach langer Wartezeit eine Dune: Awakening-Direct, in der sie erstes Gameplay zum Spiel zeigten. Was wir bisher gesehen haben, gespickt mit unseren Informationen aus Gesprächen mit den Entwicklern, könnt ihr hier nach lesen: Pünktlich zum Kinohit Dune Part 2: Erstes Gameplay ist da, aber wir verraten noch mehr

Dementsprechend stellt sich nun die Frage, wie es um das Release von Dune: Awakening steht – erste Gerüchte gab es ja bereits 2019. Entwickler Funcom lud MeinMMO anlässlich der Direct zu einem Event ein, bei dem wir den Entwickler auch konkret nach dem Release-Plan gefragt haben.

Dune: Awakening Releasedatum – Das sagen die Entwickler

Gibt es bereits ein Releasedatum? Aktuell ist noch kein konkretes Releasedatum für Dune: Awakening bekannt. Es kann vermutet werden, dass das Game noch 2024 erscheint. Eine Garantie gibt es aktuell dafür jedoch nicht.

Was sagen die Entwickler? MeinMMO wurde von Funcom zu einem Event rund um das neue Gameplay eingeladen. Im Zuge dessen konnten wir den Entwicklern auch einige Fragen stellen.

Der Creative Director des Spiels Joel Bylos gab an, dass sich das Team alle nötige Zeit nehmen möchte: Sie wollen das Game entwickeln, das sie sich auch vorgenommen haben. Und wenn sie dafür noch länger brauchen, dann sei das so.

Wir wollten aber auch konkret wissen, ob man jetzt schon irgendetwas zum Release-Plan sagen könnte – ob das Spiel zum Beispiel in einem oder zwei Jahren erscheinen soll. Natascha Röösli, die Senior PR Managerin bei Funcom ist, gab uns dazu folgendes mit:

Ich meine, wir sprechen nicht von mehreren Jahren Wartezeit. Aber: Das ist die Spieleindustrie. Klopfen wir also auf Holz. Wie Joel [Bylos] bereits erwähnte: Wir hatten bereits einige Betas und sie laufen auf Hochtouren und wir fügen ständig neue Spieler hinzu. Es kommt wirklich auch auf das Feedback an, das wir von den Spielern bekommen. Wenn sie mit etwas, das wir gerade testen, wirklich zufrieden sind, bedeutet das, dass wir es in die nächste Entwicklungsphase vorantreiben können. Ich meine, wir haben jetzt eine Menge Spieler in der aktuellen Beta, die wir erst kürzlich gestartet haben. Wir sind also dabei, unsere Tests zu erweitern, und bisher sieht es gut aus. Natascha Röösli, Senior PR Manager bei Funcom, 27.02.2024 in Los Angeles

Abschließen bedanke sie sich noch bei den Spielern für ihr Interesse am Game. Wer das Team bei Funcom in der Entwicklung unterstützen wolle, könne dies durch Teilnahme an den Closed Betas und via dem offiziellen Discord des Games tun.

Für die Closed Beta könnt ihr euch via der offiziellen Webseite anmelden. Dem Discord-Server könnt ihr indes via dem hier hinterlegten Link beitreten.

Konntet ihr bereits einen Blick in die Closed Beta von Dune: Awakening werfen? Werdet ihr euch dafür anmelden? Oder wartet ihr noch bis zum Release für euren ersten Eindruck? Wir freuen uns auf eure Kommentare.

