4 Fakten die zeigen, dass hinter dem neuen Survival-MMO richtige Dune-Nerds stecken

Pünktlich zum Kinostart von Dune Part 2 gibt es erstes Gameplay zum neuen Survival-MMO Dune: Awakening zu sehen. Wir konnten mit den Entwicklern bei Funcom sprechen und haben 5 Dinge für euch, die jeder Dune-Fan zum Spiel wissen sollte.

Am 4. März veröffentlichte Entwickler Funcom eine Direct zu Dune: Awakening. Darin gab es neue Informationen rund um das Survival-MMO, auch wenn noch nichts zu einem potentiellen Release-Datum bekannt gegeben wurde.

Funcom lud MeinMMO übrigens auch ein, die Direct schon früher zu sehen. Im Zuge dessen hatten wir die Möglichkeit dem Creative Director des Games Joel Bylos und der Senior PR Managerin Natascha Röösli von Funcom Fragen zum Spiel zu stellen.

Wir haben hier für euch Antworten auf vier Fragen zum Game, die für Fans der Dune-Filme und -Bücher spannend sind. Alles, was bislang zum Gameplay bekannt ist und was wir euch vom Event an Informationen mitgebracht haben, könnt ihr indes in unserem Special dazu lesen: Pünktlich zum Kinohit Dune Part 2: Erstes Gameplay ist da, aber wir verraten noch mehr

Den aktuellen Gameplay-Trailer seht ihr hier:

Dune: Awakening zeigt erstmals Gameplay zum Survival-MMO Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

4 Fragen und 4 Antworten für Fans von Dune zu Dune: Awakening

Kann ich im Spiel auf Sandwürmern reiten?

Im ersten der beiden neuen Dune-Filme wurde es nur angedeutet. Im zweiten sehen wir es schließlich in Aktion: Die Fremen, die Einheimischen des Wüstenplanenten Arrakis, können die riesigen Sandwürmer reiten und sehen dabei extrem cool aus.

In Dune: Awakening gibt es die Sandwürmer auch: Sie sind eine ständige, wenn auch meist unsichtbare Bedrohung in der Wüste. Nur die Flucht in die Luft oder auf steiniges Gelände rettet euch sowie eure Gerätschaften wie Spice-Erntemaschinen. Wenn ihr sie rechtzeitig entdeckt.

Die Sandwürmer in Dune sind auch im MMO mit am Start. Damit sei euch nicht wegfressen, müsst ihr immer auf der Hut sein.

Auf den Würmern reiten könnt ihr in Dune: Awakening jedoch leider nicht. Zumindest noch nicht. Im Gespräch mit Natascha Röösli gab sie an, dass das Team die Mechanik eigentlich sehr gerne implementieren würde:

Das [Sandwurmreiten] ist sehr schwierig, richtig hinzubekommen. Und weil wir das wirklich sehr gerne im Spiel haben möchten, arbeiten wir darauf hin. Wir wissen im Moment aber nicht, wann das kommt. […] Wir wollen einfach stolz auf eine Mechanik sein, die wir in das Spiel eingebaut haben. Vor allem, wenn es sich um etwas so Wichtiges wie das Sandwurmreiten handelt. Wir wollen das wirklich gut hinbekommen, und wir wollen, dass der Spieler sagt: „Ok, das ist fantastisch.

Natürlich ist es schade, dass ein so essenzieller Teil von Dune es vermutlich nicht zum Release ins Spiel schafft. Grundsätzlich ist es aber gut, wenn Mechaniken nicht auf Teufel-komm-raus forciert und dann schlecht implementiert werden.

Es ist aber ja noch nicht aller Tage Abend: Die Entwickler selbst scheinen Sandwurmreiten unbedingt haben zu wollen. Wenn sie den richtigen Ansatz finden, reichen sie die Mechanik vermutlich nach, sobald es geht.

Wie viel der offiziellen Dune-Lore ist im Game?

Dune ist viel mehr als nur das erste Buch und dessen Film-Adaptionen. Frank Herbert allein veröffentlichte sechs Novels und verfasste eine Kurzgeschichte. Dazu kommt noch die Dune-Enzyklopädie sowie die Werke von Herberts Sohn Brian Herbert zusammen mit dem Sci-Fi-Author Kevin J. Anderson. Speziell aber die Enzyklopädie gibt enorm viele Insights zur Geschichte des Dune-Universums und wie es funktioniert.

Zu den besonders obskuren Fakten gehört zum Beispiel, dass die Technik , die in Dune verwendet wird, in vielen Fällen von hoch spezialisierten Tieren und Insekten betrieben wird:

In den lichtspendenden Glow Globes , die auf fast jeder Seite der Bücher erwähnt, jedoch nie erklärt werden, stecken etwa kleine hell leuchtende Würmchen. Die Flügel, der auch aus den Filmen bekannten, Ornithopter hingegen, werden laut der Enzyklopädie von speziell gezüchteten Jakobsmuscheln angetrieben.

Ornithopter gibt es auf Arrakis wie Sand am Meer. Angetrieben werden sie im Spiel aber mit traditioneller Mechanik. Nicht mit hochspezialisierten Jakobsmuscheln.

Auf die Frage hin, ob das Crafting in Dune: Awakening eben auch die in der Technik verwendeten Tiere berücksichtige, musste Joel Bylos erst einmal grinsen: Das stand in der Dune-Enzyklopädie, und ein Teil der Sache, auf die wir uns geeinigt haben, ist, dass die Dune-Enzyklopädie nicht wirklich kanonisch ist. Wir haben auch mit dem Herbert-Estate darüber gesprochen. Also haben wir das ein bisschen zur Seite geschoben. Wir haben uns auf die mechanische Seite des Baus der Maschinen konzentriert.

Natascha Röösli gibt auch später noch an, dass sie wirklich sehr eng mit dem Herbert-Estate zusammenarbeiten. Wenn sie etwas im Spiel anders machen wollten, als es in der offiziellen Lore verankert ist, erhalten sie auch Unterstützung von Brian Herbert selbst, der die Bücher seines Vaters fortgesetzte.

Sie sagt aber auch: Wenn etwas nicht im Spiel ist, ist es meistens so, weil es zu komplex ist von der Mechanik her. Oder wir können es nicht wirklich so implementieren, dass es dem gerecht wird.

Das Team hinter Dune: Awakening scheint sich die größtmögliche Mühe zu geben, so nah es geht an der Lore zu bleiben. Aber aufgrund technischer Beschränkungen wird es nicht alles ins finale Spiel schaffen.

Wie wichtig ist die eigenen Gilde im politischen Endgame?

Wie in jedem guten MMO könnt ihr auch in Dune: Awakening Gilden gründen, die sich jeweils einer von zwei Fraktionen anschließen können. Gemeinsam baut ihr Basen, erkundet die Wüste und erntet Spice.

Was ist Spice? Spice ist eine Droge, die für Weltraumreisen im Dune-Universum essenziell ist und auch als Währung genutzt wird. Wer Spice über einen langen Zeitraum hinweg einnimmt, bekommt die leuchtend blauen Augen, wie sie in den Dune-Filmen zum Beispiel die Fremen haben. Konkret wird Spice außerhalb von Arrakis von der Gilde der Navigatoren eingesetzt: Durch die Einnahme der Droge erhalten sie fast hellseherische Fähigkeiten, mit denen sie sichere Kurse für Raumschiffe festlegen. Hintergrund dazu ist, dass bereits tausende Jahre vor der Geschichte rund um Paul Atreides die Menschheit sämtliche Computer-ähnliche Technologie verboten hat. Dementsprechend müssen speziell dafür ausgebildete Menschen Aufgaben wie die hochkomplexe Weltraumnavigation übernehmen.

Habt ihr euch euer Überleben gesichert und stets genug Wasser zur freien Verfügung, beginnt für euch das Endgame. Ihr könnt euch dabei entweder auf den Handel und das Crafting konzentrieren oder politische Ambitionen an den Tag legen.

Der Creative Director Joel Bylos erklärte dazu im Q&A mit Journalisten, die im Endgame wichtige Politik sei freundlicher als in Eve Online , vor allem aber mit klarer Richtungsgebung: Der sogenannte Landsraat, eine intergalaktische Vereinigung der großen Häuser, gibt euch Aufträge. Erfüllt ihr diese, gewinnt ihr Stimmen für eure Fraktion.

Der Haken daran? Die Ziele und Objektive des Landsraats müsst ihr laut Joel Bylos durch Spionagemissionen bei Angehörigen der großen Häuser in Erfahrung bringen. Dazu kommt: Jede Gilde kann sich eben einer von zwei Fraktionen anschließen, die gleichermaßen versuchen die Aufträge des Landsraates zu erfüllen. Was euch bei den knappen Ressourcen schnell in Konflikte mit euren Mitspielern bringt.

Wenn ihr eure Karten aber richtig spielt und mit eurer Gilde Auftrag um Auftrag erfüllt, gewinnt ihr an mehr und mehr Einfluss. So könnt ihr euch von einer Bande an Niemanden bis zum Status eines der den großen Häusern unterstehenden kleineren Häuser hocharbeiten.

Wo auf der Dune-Timeline findet Dune: Awakening statt?

Während des Presse-Events, zu dem auch MeinMMO eingeladen war, gab Joel Bylos bekannt, dass Dune: Awakening in einer alternativen Version des sogenannten Kriegs der Assassinen spielt.

Der Krieg der Assassine, wie in den Büchern und dem Zusatzmaterial beschrieben, beginnt ca. im Jahr 10.187 – etwa 4 Jahre vor dem, aus dem ersten Buch und den Filmadaptionen bekannten, Wüstenkrieg rund um Paul Atreides.

Während dieser vier Jahre kommt es zu Spannungen zwischen den großen Häusern, die in mehreren gezielten Tötungsversuchen enden. Arrakis ist noch in der festen Hand von Baron Vladimir Harkonnen. Haus Atreides, bereits unter der Leitung von Herzog Leto Atreides (Pauls Vater), verweilt noch auf seinem Heimatplaneten.

Während der Ereignisse von Dune: Awakening erlebt Paul seine eigenen ersten Abenteuer und vereitelt sogar ein Attentat.

Auslöser für den Krieg ist der Tod eines Mitglieds des Hauses Moritani. Da er auf dem Planeten Ecaz an einer dort verbreiteten Krankheit starb, nimmt sein Vater an der dort herrschenden Familie Ecaz Rache. Schlussendlich stehen Haus Harkonnen und Haus Moritani auf einer Seite, während Haus Atreides Haus Moritani stützt.

Der Hauptteil des Konflikts findet jedoch nicht auf Arrakis statt, sondern spielt auf verschiedenen Planeten des Universums. Im letzten Jahr des Krieges fliegt jedoch auf, dass Baron Vladimir Harkonnen geheime Spice-Vorräte angelegt hat, die er nicht in den normalen Handel gab. Dies ist einer der Auslöser für die Abberufung der Atreides nach Arrakis, wie ihr sie auch im ersten Dune-Movie seht.

Dune: Awakening fällt in diese vier Jahre an Turbulenzen zwischen den Häusern. Laut Creative Director Joel Bylos ist aber die vorangehende Historie des Dune-Universums leicht anders verlaufen:

Eine wichtige Entscheidung sei im Buch- und Film-Universum getroffen worden, die das MMO auf Arrakis unmöglich gemacht hätte. Für das Game haben die Devs die Geschichte so umgeschrieben, dass diese Entscheidung anders ausgefallen ist.

Leider hielten sich die Devs bedeckt, was die Entscheidung selbst angeht. Daher können wir an dieser Stelle nicht sagen, was genau anders ist, als im Buch- und Film-Universum. Sicher ist aber, dass sich das Team so nah es geht an den Büchern und Filmen orientiert.

Welche Entscheidung glaubt ihr, haben die Devs für Dune: Awakening anders gefällt? Oder ist es euch egal, solange ihr auf Arrakis der nächste Spice-Overlord werden könnt? Schreibt es uns in die Kommentare.

Ein fünfter spannender Punkt ist übrigens, dass sich das Game sehr stark an der Optik der Filme orientiert. Wie nah, könnt ihr hier nachlesen: Neues Survival-MMO Dune: Awakening setzt auf Nähe zu den Filmen, muss in große Fußstapfen treten