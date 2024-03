Nein, ihr spielt keinen Fremen in Dune: Awakening – So startet das neue Survival-MMO auf Steam

Richtig gelesen: Im Surivval-MMO Dune: Awakening startet ihr nicht als Fremen auf Arakis. Wie genau eure ersten Schritte im Spiel aussehen sollen und wer ihr wirklich sein könnt, lest ihr hier.

Dune: Awakening zeigte zum Kino-Start von Dune Part 2 erstes Gameplay und gab Insights in die Entwicklung des Spiels. Zur Game Developers Conference (GDC) in den USA gab es nun weitere Informationen, darunter zum Charakter-Editor und eurem Start im Game.

Wir haben uns das einmal für euch genauer angesehen. Hier noch einmal für euch der Gameplay-Trailer:

Dune: Awakening zeigt erstmals Gameplay zum Survival-MMO Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Ein Charakter-Editor mit Hogwarts-Legacy-Flair

Bevor ihr eure Reise in Dune: Awakening starten könnt, müsst ihr euren Charakter erstellen. Entgegen Gerüchten spielt ihr aber nicht einfach einen Fremen, also jemanden aus dem auf Arakis beheimatete Volk. Die Fremen sind nach aktuellem Stand nicht auswählbar – zu ihnen später mehr.

Stattdessen wählt ihr aus einer Reihe im weiteren Dune-Imperium beheimateter Völker. Ihr könnt zum Beispiel als kahlköpfiger Harkonne starten. Zu ihnen zählen in den Filmen und Büchern Baron Wladimir und dessen Neffe Feyd-Rautha – beides wichtige Figuren im zuletzt erschienen Sci-Fi-Epos Dune 2.

Mehr zum Thema Wie nah ist Dune: Awakening an den Filmen und Büchern dran? Wir haben 4 Fakten für euch von Sophia Weiss

Alle Völker gibt es mit männlichen und weiblichen Körpertypen. Je nachdem, wie ihr euch entscheidet, könnt ihr im Folgenden die voreingestellten Charaktere mit Slidern anpassen. Dabei erinnert das System an das aus Hogwarts Legacy: Zwar ist der Editor detaillierter, lässt euch aber auf dem Slider immer nur zwischen bereits voreingestellten Optionen wählen. An den möglichen Detailgrad aus Dragon’s Dogma 2 kommt Dune: Awakening also nicht ganz heran.

Mit Einstellungen für Größe, Armdicke, Nackenlänge oder auch Vitiligo gibt es aber schon einiges zu individualisieren.

Ein mögliches Volk und erste weibliche Frisuren. Ihr könnt euren Harkonnen oder auch jedes Volk detailliert anpassen.

Seid ihr mit eurem Aussehen zufrieden, stellt euch eine strenge ältere Dame – vermutlich eine Frau aus den Bene Gesserit – drei Fragen:

Wo wurdest du geboren?

Was ist dein Platz im Imperium?

Wer war dein Mentor?

Mit diesen Auswahlmöglichkeiten gebt ihr eurem Charakter eine Persönlichkeit und könnt erste Dinge über das Dune-Universum lernen. Das hat alles Einfluß auf eure möglichen Dialog-Optionen. Die letzte Frage legt auch fest, mit was für Fähigkeiten ihr ins Tutorial startet:

Ihr könnt zum Beispiel ein Mentat sein, also eine Person, die als menschlicher Super-Computer funktioniert und dafür Spice konsummiert. Alternativ könnt ihr auch als ein Trooper, Schwertmeister oder Akolyt der Bene Gesserit trainiert haben.

Mentaten können die drohnenartigen Hunter-Seeker einsetzen, um Gegner mit nur einem einzigen Treffer niederzustrecken. Akolyten der Bene Gesserit beherrschen vermutlich Fähigkeiten wie die Stimme , mit der ihr Paul und seine Mutter in den Filmen Menschen zu Handlungen zwingen seht.

Dune: Awakening – Vom Buch zum Film zum Videospiel Weitere Videos Mehr Videos für dich

Ein Start wie in Breath of the Wild?

Habt ihr alle Fragen beantwortet und eine Cutscene gesehen, geht es für euch endlich nach Arakis. Allerdings stürzt euer Raumschiff dort erst einmal ab. Der Startpunkt erinnert an das Tutorial aus Breath of the Wild: In zerfetzter Kleidung müsst ihr durch eine Höhle durch.

Hier findet ihr eure ersten Ausrüstungsgegenstände und lernt craften. Zudem bekommt ihr die wichtigsten Elemente des Überlebens auf Arakis beigebracht: Meidet die Sonne und sucht Wasser.

Ein Tutorial-Mentor nimmt euch nach Verlassen der Höhle mit seinem Ornithopter mit und zeigt euch weitere Funktionen. Schlussendlich macht ihr euch aber alleine auf in die weite Wüste, wo ihr aber hoffentlich nicht lange solo ums Überleben kämpft: Dune: Awakening kann allein geschafft werden, setzt aber stark, auf Koop.

Weitere Lebenszeichen von Dune: Awakening sind gut. Allerdings gibt es auch nach wie vor weder ein Release-Datum noch einen angepeilten Zeitraum dafür. MeinMMO hat beim Entwickler-Team selbst nachgefragt, wie es darum steht.