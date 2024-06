Das neue Dune-MMO erklärt endlich, warum alles anders als in den Filmen ist

Im Februar 2024 gab es endlich erste Infos zum Gameplay von Dune: Awakening. Jetzt ist endlich klar, warum im Spiel alles anders ist, als aus den Dune-Büchern und -Filmen. Und es ist wirklich wegen einer einzigen Entscheidung.

Was ist anders im Game, als in den Filmen? Bereits Anfang 2024 gab das Entwicklerstudio Funcom bekannt, dass Dune: Awakening in einer leicht anderen Realität spielt, als die Filme und Bücher. Laut den Entwicklern wurde genau eine einzige Entscheidung anders getroffen. Das hat zur Realität von Dune: Awakening geführt.

Was genau für eine Entscheidung das war, ließen sie damals aus Spoiler-Gründen noch offen. Die Entscheidung sollte aber dazu führen, dass der Krieg der Assassinen, ein Konflikt noch von vor der Handlung des Films, zum Herzstück des Games werden kann.

Achtung – Spoiler: Im Folgenden werden Storylines aus den Dune-Büchern und -Filmen angesprochen.

Welche Entscheidung wurde anders getroffen? Im beim Summer Game Fest gezeigten Story-Trailer wird nun endlich klar, welche Entscheidung gemeint ist: Hauptcharakter Paul Atreides wird in Dune: Awakening nie geboren – weil seine Mutter sich entscheidet, ihren Anweisungen zu folgen und ein Mädchen zu gebären.

Der Trailer erzählt die Ereignisse aus der Perspektive von Paul, der die Geschehnisse als Vision bezeichnet:

Was bedeutet das für die Welt von Dune? Paul Atreides wird im Laufe von Dune 2 zum Messiahs der Fremen. Das Volk betet ihn an und befreit sich unter seiner Leitung von der Herrschaft des Kaisers.

Ohne Paul geschieht dies nicht. Die Fremen werden im Laufe des sich ausweitenden Kriegs der Assassinen vollständig ausgelöscht. Es wird in der fernen Zukunft auch keinen Gottkaiser Leto geben.

Allerdings stirbt auch Pauls Vater laut Trailer nicht. Er ist weiterhin am Leben sowie an der Macht. Vermutlich wird er sein Haus auch weiterhin entsprechend führen. Was das mit Dune: Awakening zu tun hat, könnt ihr hier nachlesen:

Wie geht es weiter mit Dune: Awakening? Direkt im Anschluss an den Trailer gab Geoff Keighley bekannt, dass es weitere Informationen zum Game zur gamescom 2024 geben würde. Das bedeutet noch ca. 2,5 Monate bis zu neuem Input.

Wir haben im Rahmen des Gameplay-Reveals Anfang des Jahres mit den Entwicklern gesprochen. Unter anderem ging es dabei um Sandwurmreiten und vor allem das Release. Alles, was wir zu einem möglichen Release-Termin aktuell wissen, könnt ihr hier nachlesen: Dune: Awakening Release – Was wissen wir? MeinMMO hat die Entwickler gefragt