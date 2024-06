In Dune: Awakening sollen Spieler mit Ornithoptern physisch zwischen Servern fliegen können

Zum Summer Game Fest gab es einen neuen Trailer zu Dune: Awakening. In einer neuen Direct zum Game stellte Creative Director Joel Byloss weitere neue Features und Story-Elemente vor. Unter anderem lässt euch das Spiel physisch in Ornithoptern zwischen Welten reisen.

Was sagt Joel Byloss zur Story? Der Creative Director von Dune: Awakening spricht zu Beginn der Direct noch einmal konkret über die im Story-Trailer angeteaste Geschichte:

Das Spiel spielt in einer Welt, in der Lady Jessica ihrem Orden treu bleibt: Wie von den Bene Gesserit gefordert, bringt sie ihre Tochter Arestei zur Welt. Ihr Sohn Paul, Hauptfigur der Bücher und Filme, exisitiert nicht. Das Töchterchen sieht den Angriff auf die Atreides auf Arrakis voraus. So übersteht ihr Haus diesen.

Herzog Leto bittet den herrschenden Landsrat darum, den Krieg der Assassinen auf Arrakis fortführen zu dürfen. Dies wird bewilligt. Um den Gewürzhandel dennoch zu sichern, steht dieser nun unter dem Schutz der Sardaukar – der Eliteeinheit des Kaisers.

So kommen die unterschiedlichen Fraktionen, die von Spielern unterstützt werden können, auf den Wüstenplaneten. In der Story soll auch aufgedeckt werden, ob die Fremen in dieser Realität wirklich ganz verschwunden sind.

Neben den MMO-Elementen beschwört Joel Bylos aber einen grundsätzlichen klaren Weg durch die Story des Spiels.

Mit dem Ornithopter in die Wüste und zurück

Was für MMO-Elemente soll es geben? Wie ein klassisches MMO basiert Dune: Awakening auf Server-Strukturen:

Wenn ihr das Spiel startet, wählt ihr euren Basis-Server, auf dem ihr (dauerhaft) bauen und sozialisieren könnt. Diese Server sollen immer mindestens 40 Spieler haben. Sie werden Hagga Bisin genannt.

Habt ihr euren ersten Ornithopter gecraftet, könnt ihr mit diesem physisch zu anderen Orten fliegen: Ihr hebt ab und betretet einen eigenen Server. Dort seit ihr als kleine Ornithopter-Miniaturen zu sehen. Ihr steuert dabei über eine riesige Map von Arrakis und trefft auch andere Spieler, die ebenfalls zu anderen Locations unterwegs sein.

Mögliche Ziele eures Fluges:

Die Social Hubs Harko Village (Harkonnen-Fraktion) und Arakeen (Atreides-Fraktion)

Die Deep Desert (PvP- und PvE-Zone)

Die Social-Hubs lassen euch unter anderem handeln, craften und Nachtclubs besuchen. Die Deep Desert resetet sich wöchentlich und soll hunderte Spieler gleichzeitig beherbergen – hier findet der Kern des Games statt: Der Kampf um Gewürz, Baupläne und Ressourcen.

Insgesamt sollen bis auf die Hagga Bisin alle Server von allen Leuten übergreifend besucht werden können.

Zum ende der Direct beschwört Bylos erneut, dass es neue Informationen zur gamescom 2024 geben soll. Ob es dann endlich Informationen zu einem möglichen Release geben wird, steht leider noch in den Sternen. Zum ersten Gameplay-Reveal im Februar 2024 stellten wir den Entwicklern genau dazu Fragen: Dune: Awakening Release – Was wissen wir? MeinMMO hat die Entwickler gefragt