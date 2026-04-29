Dune: Awakening trifft endlich die richtige Entscheidung, trennt seine Streithälse von einander

10 Monate nach dem Release von Dune: Awakening haben die Entwickler eine längst überfällige Entscheidung umgesetzt.

Was ist das für eine Entscheidung? Die Entwickler von Dune: Awakening haben die PvE- und PvP-Spieler endlich voneinander getrennt. Wer jetzt in das Endgame-Gebiet “Tiefe Wüste” geht, darf dort zwischen der PvE- und PvP-Version auswählen.

Außerdem wurden auch die PvP-Gebiete im normalen Hagga Becken in PvE-Zonen verwandelt, sodass alle Spieler, die es wollen, komplett auf PvP verzichten können. Für die PvP-Spieler gibt es dennoch einen Trostpreis.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Dune: Awakening sehen:

Video starten Dune: Awakening zeigt Chapter 3 und das kostenlose Content-Update im Trailer Autoplay

Trostpreis für PvP-Spieler

Was bekommen die PvP-Spieler? Wer Dune: Awakening vor allem wegen des PvP spielt, muss sich seit dem Release mit dem Wort Griefer auseinandersetzen. Für viele PvE-Spieler kommen die typischen PvP-Gamer nämlich seit jeher als fiese Schurken rüber, die ihnen nur ihre Beute wegnehmen wollen.

Um die Schurken nicht nur ihrer Opfer zu berauben, dürfen sich alle, die sich ins PvP-Gebiet trauen, über ein mehr an Ressourcen freuen. So haben die Entwickler einen Bonus von 2,5-fachen Ressourcen auf alle Materialien sowie dem Spice, das in der PvP-Version der Tiefen Wüste abgebaut wird, eingeschaltet.

Es lohnt sich also immer noch, sein eigenes Equipment zu riskieren, um besseren Loot zu erhalten.

Wieso kommt die Änderung? Die Entwickler von Dune: Awakening wollten eigentlich mehr in die Richtung PvP-MMO gehen. Frühe Videos bezeichneten das Spiel auch so, bevor die Entwicklung am Ende auch für PvE-Spieler geöffnet wurde.

Die Dune-Marke lockte jedoch mehr Fans der Filme an, die den Titel einfach als Survival-Spiel ohne PvP erleben wollten und von PvP-Gilden in der Tiefen Wüste so oft erledigt wurden, dass es ihnen den Spielspaß nahm.

Erste Maßnahmen der Entwickler verwandelten Dune: Awakening immer mehr zum Multiplayer-Survival-Spiel und verringerten das PvP im Spiel weiter. So entstand ein stetiger Konflikt zwischen den Anhängern des ursprünglichen PvP-MMO-Gedankens und den Fans der Filme die einfach nur Survival erleben wollten, ohne sich mit Gilden und PvP auseinander zu setzen.

Die Entwickler haben das Spiel die beiden Streithälse nun voneinander getrennt und die Möglichkeit für beide Spielergruppen geschaffen, genau das zu bekommen, was sie wollen. Ob die Maßnahmen angesichts des Spielerschwunds von über 95 % laut SteamDB nicht viel zu spät kommen, wird sich spätestens mit dem nächsten großen Update zeigen.

Die Identitätskrise von Dune: Awakening könnte dank des neuen Updates endlich gelöst sein. Doch auch ein anderes Problem macht den Spielern beider Fraktionen immer wieder zu schaffen: Cheater. Ein Fall zeigt deutlich, wie ärgerlich die sind: Spieler verliert hunderte Stunden Fortschritt in Dune: Awakening, weil Cheater seine Basis leerräumen