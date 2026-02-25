Spieler verliert hunderte Stunden Arbeit in Dune: Awakening, weil Cheater seine Basis leerräumen

In Dune: Awakening hat ein Spieler fast alles verloren. Seine Basis steht zwar noch, doch seine Ressourcen und damit hunderte Stunden Arbeit sind gestohlen worden.

Um wen geht es? Der Spieler Anax90 beschreibt seine Situation auf Reddit. Er steht zwar in seiner Basis, doch die gehört ihm nicht mehr. Die Eigentümerschaft wurde ihm entzogen und die Items wurden vermutlich gestohlen. Auf alles, was er in hunderten Stunden erarbeitet hat, hat er keinen Zugriff mehr.

Schuld daran ist ein neuer Exploit, der die letzten Tage in Dune: Awakening für Ärger sorgte. Spieler konnten Schaden an den Basen von anderen anrichten, obwohl sie im PvE-Gebiet bauten. Das ist eigentlich nicht möglich und ging nur mithilfe eines Exploits.

Rollback nur für wenige Server

Wie haben die Entwickler reagiert? Die Entwickler von Dune: Awakening haben die Situation erkannt und den Exploit behoben. Doch ein Rollback gab es nur für die Server, auf denen viele Probleme gemeldet wurden.

Hier haben die Entwickler auf Discord bekannt gegeben, dass Spieler, die auf anderen Servern von den Cheatern betroffen sind, sich an den Kundendienst wenden sollen. Dieser soll dann die Situation prüfen und die gestohlenen Ressourcen wiederherstellen. Ob der Support auch beim Wiedererlangen der Basis hillft, ist jedoch unklar.

Wie lange Anax90 warten muss, bis er seine hunderten Stunden Arbeit wieder hat, bleibt entsprechend noch offen. Dass nur der Kundensupport ihm helfen kann, wissen aber auch seine Mitspieler.

Wie reagieren die Mitspieler? Der Exploit sorgte für großen Ärger in der Community. Zum einen verloren Spieler, die nicht betroffen waren, den Progress eines ganzen Spieltages, zum anderen warten Spieler wie Anax90 noch auf Abhilfe. Die Stimmung ist angespannt.

So schreiben die Spieler auf Reddit:

LookAlderaanPlaces: „Kontaktiere den Kundensupport! Sie werden dir helfen! Und falls nicht, lass uns wissen, auf welchem Server du bist und wir (Spieler) werden dir helfen!“

imrsn: „So ein schlechtes Gefühl, es tut mir so leid. Ich kann nicht glauben, dass sie nicht jeden Server zurückgesetzt haben. Es ist wie ein nettes kleines ‚Fick dich‘ zum Abschluss des Dramas. Auf keinen Fall wird ein Support-Paket mit ein paar zufälligen Materialien den Verlust wettmachen, es ist an diesem Punkt eine Beleidigung.“

Gazrpazrp: „Bro, ich habe dieses Wochenende gefühlt 12 Stunden Grind verloren. Ich habe ein Ticket erstellt, aber ich glaube, ich bin fertig mit diesem Spiel, wenn ich keine Entschädigung vom Support bekomme. Bin gerade verdammt deprimiert“

Slyder768: „Kontaktiere den Support, damit der Typ, der das getan hat, gebannt wird“

Die Stimmung in Dune: Awakening ist aufgeladen. Gerade die Veteranen, die das Survival-MMO am Leben halten, fühlen sich benachteiligt. Der Spieler hat angekündigt, Updates zu geben, ob und wann der Support sich meldet. Man darf also gespannt sein. Das größte Problem von Dune: Awakening ist jedoch noch nicht gelöst: Dune: Awakening verdoppelt die Spielerzahlen auf Steam, doch laut der Community ist die Identitätskrise nicht überwunden