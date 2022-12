Das neue Survival-MMO von Dune wirkt eher wie ein MMORPG und könnte das Genre neu definieren

Die Game Awards 2022 sind durch und zeigten ein noch nie dagewesenes Trailer-Feuerwerk. Mit dabei war Dune: Awakening. Für MeinMMO-Redakteur Maik Schneider das Highlight, neben dem Giganten Diablo 4. Denn den neusten Infos zufolge könnte das Survival-Genre mit Dune ein ganz neues Kapitel aufschlagen.

Was ist Dune: Awakening für ein Spiel? Der neue Titel aus dem Hause Funcom beschreibt sich selbst als ein Open-World-Survival-MMO. Grob gesagt bekommen wir hier ein Conan Exiles in der Welt von Dune: Der Wüstenplanet, einer der erfolgreichsten Sci-Fi-Geschichten.

Man startet mitten in der Wüste mit wenigen oder keinen Ressourcen, sammelt und craftet wichtige Gegenstände und Nahrungsmittel zum Überleben und erlangt nach und nach Reichtum und Ruhm sowie eine viel zu große Basis, die mit den eigenen Händen erbaut wird. So weit, so bekannt.

Doch Dune macht klar, dass man noch ein paar Schritte weitergehen möchte. Tausende Spieler sollen sich in der Wüstenwelt tummeln und interagieren, NPCs regieren die Wirtschaft, die wir mit unseren eigenen Gilden beeinflussen können und schweres Kriegsgerät wie Panzer und Flugzeuge liefern sich Kämpfe um die wichtigste Ressource des Universums: das Spice.

Ich sehe hier nicht weniger als den nächsten, evolutionären Schritt im Survival-Genre. Hin zu mehr Interaktion zwischen Spielern und ihren Verbündeten. Dune: Awakening wirkt für mich eher wie ein MMORPG und könnte das Genre für immer verändern.

Den neusten Trailer mit erstem Gameplay binde ich euch hier ein:

Mehr zum Autor Maik Schneider: Ursprünglich war ich ein reiner PlayStation-Spieler und kam deswegen erst vergleichsweise spät mit dem Survival-Genre in Berührung. Doch meine ersten Gehversuche in Minecraft auf der PS3 öffneten mir die Augen – was habe ich da nur verpasst?



Ich holte viel nach und verfolgte die Entwicklung des Survival-Marktes. Mittlerweile habe ich tausende Stunden im Genre versenkt: 7 Days to Die, Terraria, Conan Exiles, ARK: Survival Evolved, Rust – alles Titel, die ich mehrere hundert Stunden genossen habe.



Mit Dune: Awakening kommt jetzt auch noch ein Spiel dazu, bei dem ich die Hintergrund-Story sehr ansprechend finde. Und wenn es seine Versprechen halten kann, dürfte es das ganze Survival-Genre verändern.

Dune: Awakening ist eine Folge des Survival-Hypes

Ende 2020 / Anfang 2021 war plötzlich ein Spiel im Hype, das zu diesem Zeitpunkt bereits 7 Jahre auf dem Markt war: Rust.

Durch die Coronapandemie und Spielverschiebungen war die Angebots-Lage auf dem Gaming-Markt angespannt. Auf der Nachfrage-Seite wollten aber viel mehr Menschen zocken. Über Twitch wurde Rust bekannt und zog viele Spieler in das Survival-Game.

Twitch-Streamer shroud feierte Rust damals ebenfalls und sagte: „Du gehst rein, läufst herum, kannst auf Dinge ballern oder mit Leuten reden“. Daraufhin entstanden Rollenspiel-Server und riesige Streamer-Projekte. Rust war für Monate das Nonplusultra im Gaming, vor allem aufgrund seiner sozialen Komponente.

Game Awards 2022: Alle Trailer, Ankündigung und Gewinner in der Übersicht

Wieso könnte Dune: Awakening das Genre verändern? Das neue Survival-MMO erklärt soziale Interaktion zu einem Hauptfeature. Auf der neuen Steam-Seite heißt es etwa dazu:

„Dune: Awakening kombiniert die Härte und Kreativität von Survival-Spielen mit der sozialen Interaktivität groß angelegter Multiplayer-Titel zu einem gleichermaßen einzigartigen wie ehrgeizigen Open-World-Survival-MMO. Überlebe und herrsche auf einem riesigen und nahtlosen Arrakis im Kampf mit Tausenden anderen Spielenden“.

Es bietet also eine riesige Open-World, in der tausende Spieler gleichzeitig um die Gunst der großen Häuser von Arrakis kämpfen. Die aktuellen Infos zum Spiel skizzieren eine riesige Welt, in der viele Spielergruppen um die wichtigsten Ressourcen kämpfen.

Verbündete werden genauso wichtig wie eine gut ausgebaute Festung. Kommunikative Spieler könnten eine ebenso wichtige Ressource sein, wie das Spice selbst.

Und in Dune dreht sich alles um Spice – ein seltener Rohstoff, der für die Raumfahrt benötigt wird, als Währung fungiert und quasi nur auf dem Wüstenplaneten Arrakis verfügbar ist. Die Entwickler von Funcom können dabei auf die Geschichten eines großen Sci-Fi-Universums zurückgreifen.

Es fehlen noch viele Details zum Titel. Doch der Fokus auf das Soziale könnte eine neue Ära für das Survival-Genre einleiten. Eine Ära, in der Survival-Spiele schon beinahe zu Lebenssimulationen werden, die einen ähnlichen Umfang bieten wie MMORPGs.

Welche Features bietet Dune: Awakening noch? Zum Schluss zähle ich euch noch weitere Features auf, die Dune: Awakening bereits angekündigt hat:

Trefft Charaktere aus den Büchern und Filmen

Kämpft im PvP ständig gegen andere Spieler oder verbündet euch mit ihnen

Lüftet Geheimnisse hinter den Motiven der Herrscher

Fähigkeiten werden bei der Benutzung verbessert

Viele unterschiedliche Points of Interest in der Open World

Die Wüstenwelt verändert sich durch ständige Stürme

Hartes Survival durch den Mangel an Wasser

Wartet und verbessert Wüstenanzuge

3rd-Person-Gameplay

Schlachten mit Panzern, Infanterie und Flugzeugen

Spezialisierung auf Nahkampf oder Fernkampf

Komplexes Wirtschaftssystem rund um das Spice

Gilden können sich mit großen (NPC-)Häusern zusammenschließen

Crafting von Waffen, Aufsätzen, Modifikationen, Rüstungen

Ich bin sehr gespannt auf den Titel und werde die Entwicklung rund um Dune: Awakening genaustens im Auge behalten. Ich bin mir sicher, dass es das Survival-Genre gehörig aufmischen kann, wenn es seine Ankündigungen wahr macht.

Eure Meinung zu den ersten Infos interessieren mich ebenfalls brennend. Lasst mir einen Kommentar zum Thema da.

Möchtet ihr euch lieber über weitere Survival-Titel informieren, haben wir hier eine passende Liste für euch: Die 25 besten Survival-Games für PlayStation, PC und Xbox