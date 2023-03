Der Steam-Sommerhit 2022 beendet Content-Dürre – Gratis-DLC erlaubt bald fantastische Vampirschlösser

V Rising begeisterte im frühen Sommer 2022 seine Käufer auf Steam. Bis zu 150.000 gleichzeitige Spieler waren auf den Servern, für ein paar Wochen war es der große Hit. Das Survival-Abenteuer im Early Access hatte jedoch Probleme mit dem Content. Das erste große DLC soll Abhilfe schaffen.

Mit V Rising kam ein Survival-Abenteuer auf den Markt, das mit seinem Setting und der isometrischen Kameraansicht für frischen Wind sorgte. Es explodierte auf Steam, hielt sich jedoch nicht lange. Der Release-Content war schnell erschöpft, Updates fixten Probleme, brachten keine neuen Inhalte.

Mit dem DLC „Secrets of Gloomrot“ ändert sich das im Mai 2023. Es gibt noch keinen konkreten Termin, aber gut ein Jahr nach dem Steam-Release bekommt V Rising ein großes und kostenloses Update.

Hier findet ihr die komplette Liste mit den geplanten, neuen Inhalten und einen tieferen Einblick in das neue überarbeitete Bau-System, das endlich richtige Vampirschlösser erlaubt – und was für welche.

Für einen kurzen Einblick ins Spiel startet unser Video:

Was steckt in Secrets of Gloomrot? Die Entwickler haben in den letzten Wochen bereits fleißig Infos über das DLC veröffentlicht. Im neusten Blog zeigen die Verantwortlichen die komplette Liste mit den Inhalten und gehen näher auf das Bau-System ein (via blog.stunlock.com).

Hier erstmal die Liste mit geplanten Features. Ihr findet dazu auch immer einen Link zum englischen Blog-Eintrag, der mehr auf die Inhalte eingeht:

Neue Waffen und -Fähigkeiten

Die vorhandene Map soll schöner werden

Neue Bereiche und Points-of-Interest

Änderungen des Fortschritts-Systems

PvE- & PvP-Verbesserungen Dev Update #15 via blog.stunlock.com



Komplette neues Biom mit neuen Feinden, Fraktionen und V-Bloods

Ausbau vorhandener POIs, etwa Quartz Mine and Glass Factory

Eine neue Zauberschule

QoL-Verbesserungen

Handelsposten für die Silbermünzen Dev Update #16 via blog.stunlock.com



Neues Juwelensystem lässt euch Zauber anpassen

Überarbeitung des kompletten Zaubersystems

Legendäre Waffen

„Territorien“ ersetzen das alte Claim-System für Spieler-Gebiete Dev Update #17 via blog.stunlock.com



V Rising weckt sogar in den liebsten Menschen den fiesen Sadisten

Was passiert mit dem Bau-System? Baumeister kommen voll auf ihre Kosten. Der Stil von V Rising erlaubte schon bei Release außergewöhnliche Bauten. Die waren allerdings auf eine Etage beschränkt und dadurch eher simpel im Aufbau.

Mit Secrets of Gloomrot könnt ihr unter anderem neue Etagen auf euer Schloss zimmern. Es wird unterschiedliche Treppen geben, Geländer für Balkone und auch Nahdistanz-Teleporter, mit denen ihr schnell durch eure Schlösser kommt.

Hier ein paar Bilder aus dem Dev-Blog:

Zudem lassen sich Fackeln und sonstige Lichtquellen im Schloss farblich anpassen. War euch das Bau-System von V Rising zu simpel, dürfte auch das neue DLC zusagen.

V Rising ist ein spannendes Survival-Abenteuer mit seinem eignen Charme – beim Gameplay und dem Setting. Auf Steam überzeugte das Spiel 88 % seiner Bewerter und endlich kommt der Content-Nachschub in Gang.

Die Entwickler haben bereits zwei weitere, große Updates angekündigt, allerdings ohne weitere Infos.

Habt ihr Fragen oder Meinungen zum Spiel, dann hinterlasst einen Kommentar. Möchtet ihr euch lieber über weitere Survival-Games informieren, dann schaut mal hier vorbei: Die 25 besten Survival-Games 2023 für PlayStation, PC und Xbox.