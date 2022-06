Spielt V Rising, wenn ihr sadistisch seid

Das Survival-Game V Rising schlug auf Steam ein wie eine Bombe. Im MeinMMO-Podcast reden wir darüber, was das Spiel besonders macht und warum es so beliebt ist.

Obwohl es erst im Early Access ist, feierte das Vampir-Spiel V Rising einen Erfolg nach dem anderen. Erst schoss es in die Top 10 der Steam-Charts, dann überholte es auf Twitch Fortnite und GTA V und verkaufte sich in kürzester Zeit über 1,5 Millionen Mal.

In dem Spiel übernehmt ihr die Rolle von Vampiren, die nach langem Schlaf geschwächt in ihren Särgen aufwachen. Nun gilt es, zu überleben, indem man Blut trinkt und dadurch stärker wird und sich ein eigenes Schloss baut, das eines Vampirfürsten würdig ist. Gleichzeitig müsst ihr euch nicht nur gegen NPC-Feinde behaupten, sondern auch gegen andere Spieler.

In der aktuellen Folge des Podcasts sprechen Leya, Maik und Benedict darüber, was V Rising so interessant macht. Was macht das Spiel aus? Woher kommt der riesige Hype um das Survival-Game?

