Neues Survival-MMO V Rising ist ein Hit auf Twitch – Überholt sogar GTA V und Fortnite

V Rising ist gerade der Hit auf Twitch und zog schon massig Zuschauer an. Wir von MeinMMO zeigen euch den derzeitigen Erfolg des Steam-Spiels.

Was ist V Rising für ein Spiel? Ihr wacht in einer verlassenen Höhle auf und begebt euch in die Welt, um Dracula zu werden. Dabei könnt ihr mithilfe eines Crafting-Systems eure eigene Basis errichten und ein ganzes Schloss aufbauen.

Als Vampir müsst ihr natürlich darauf achten, genügend Blut zu euch zu nehmen. Das Blut von verschiedenen Lebewesen hat in dem Spiel besondere, unterschiedliche Wirkungen auf euch. Je nach Blut-Typ bufft es euren Vampir und verleiht ihm besondere Fähigkeiten.

Habt ihr kein Blut mehr oder steht bei Tag zu lange in der Sonne, rafft ihr allmählich dahin. Auf der großen Map gibt es unterschiedliche Gebiete mit vielen verschiedenen Gegnern und Bossen. Ihr könnt euch per Schnellreise, Mount, zu Fuß oder durch die Verwandlung in einen Wolf fortbewegen.

Ob ihr im PvE oder PvP spielt, könnt ihr selbst entscheiden – das ist vom Server abhängig. Bis zu 40 Personen können einem Server joinen.

V Rising auf Steam – Noch im Early Access, aber schon erfolgreich

Wo ist V Rising spielbar? Auf dem PC und ihr könnt es auf Steam in der Basis-Version für 19,99 Euro kaufen. Derzeit ist es noch im Early Access. Die Entwickler schreiben dazu, dass sie das Spiel innerhalb von etwa 12 Monaten fertigstellen möchten.

Was sagen die Zahlen auf Twitch? V Rising ist derzeit ziemlich erfolgreich auf Twitch. Seit seinem Release, am 17. Mai, konnte es im Bereich der Zuschauerzahlen schon einige Klassiker wie Fortnite oder GTA V überholen.

Zu Release schauten über 134.000 Zuschauer verschiedenen Streamern bei V Rising zu.

Seitdem fiel es nur selten unter 30.000 gleichzeitige Zuschauer.

Seit dem 17. Mai begeistert es durchschnittlich 52.144 Leute. Bei Elden Ring befanden sich im gleichen Zeitraum 23.444 Menschen in der Kategorie. Beim erfolgreichen MMO Lost Ark waren es 29.587.

Natürlich sind die beiden Spiele jetzt seit einiger Zeit auf dem Markt und V Rising konnte zu Peak-Zeiten beide nicht überholen, dennoch eine solide Leistung eines Early-Access-Spiels.

Derzeit steht V Rising vor GTA V, CoD: Warzone, WoW und anderen Klassikern (Screenshot von Twitch vom 20. Mai).

Wer zockte V Rising bereits? Einige bekannte oder große Streamer griffen das Game bereits auf:

Fextralife

AdmiralBahroo

CohhCarnage

oder der deutsche Streamer fisHC0p

Teils über 14.000 Zuschauer konnten die Streamer mit V Rising anlocken.

Das Vampir-MMO steht also schon im Early Access ziemlich gut da und hat auf jeden Fall noch Potenzial nach oben.

