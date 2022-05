Neues Survival-Spiel auf Steam überzeugt mit Vampiren, kriegt 88 % positive Reviews – Das nächste Valheim?

Ein neues Spiel auf Steam verbindet das Survival-Genre mit Vampiren und konnte schon wenige Tage nach Release mit bis zu 70.000 gleichzeitigen Spielern und 88 % positiven Bewertungen überzeugen. Einige Spieler vergleichen den Titel bereits mit dem Überraschungshit Valheim.

Um welches Spiel geht es? Mit V Rising brachte Stunlock Studios am 17. Mai ein neues Survival-Spiel auf den Markt, das schon wenige Tage nach Release als das neue Valheim gehandelt wird.

V Rising ist auf Steam im Early Access erhältlich und kostet in der Standard-Version 19,99 €. Der Survival-Titel verfügt über PvE und PvP-Server und kann laut Steam sowohl im Online- als auch im LAN-Koop gespielt werden.

Was zeichnet V Rising aus? In V Rising seid ihr in der Rolle eines Vampires auf der Jagd nach Blut. Dazu könnt ihr verschiedene Fähigkeiten und Waffen meistern, um euren Charakter an euren Spielstil anzupassen und euch vor den Gefahren der offenen Welt zu schützen.

Einen besonderen Aspekt erhält V Rising durch das Vampir-Dasein, denn das brennende Sonnenlicht stellt für euch eine Gefahr dar. Ihr müsst ähnlich wie in Dying Light auf den Wechsel der Tageszeit achten und eure Routen sowie Jagden strategisch planen.

Wenn ihr noch mehr zu V Rising erfahren wollt, schaut euch unser 2-Minuten-Video mit allen Informationen zu dem Survival-Hit auf MeinMMO an:

Vergleich zwischen V Rising und Valheim

Was verbindet V Rising mit Valheim? V Rising erinnert viele Spieler vor allem in einem Aspekt an den Survival-Hit Valheim: dem Zustand. Obwohl sich das Vampir-Abenteuer derzeit noch im Early Access und dementsprechend in der Entwicklung befindet, macht es einen sehr ausgereiften und polierten Eindruck.

Ähnliches galt auch bei Valheim, als es 2021 in den Early Access startete und kurz darauf über eine Million Spieler mit der nordischen Mythologie begeisterte.

Auch MeinMMO berichtete im Februar 2021 von dem Erfolg Valheims und zitierte Aussagen der Community, die den Status des Spiels während der „Early Access“-Phase lobten.

Was sagen die Spieler zu V Rising? Mit 88 % ist ein Großteil der auf Steam veröffentlichten „V Rising“-Rezensionen positiv. Auch hier vergleichen die Spieler den Vampir-Titel mit dem Überraschungserfolg Valheim und äußern, welche Gemeinsamkeiten oder Unterschiede sie im Gameplay der beiden Spiele sehen.

MeinMMO zeigt euch eine Auswahl von Community-Rezensionen, die sowohl die positive Bewertung als auch den Valheim-Vergleich widerspiegeln:

Keroz via Steam: „Dieses Spiel macht so viele Dinge richtig, dass es ehrlich gesagt schwer zu glauben ist, dass es noch im Early Access ist.“

Dante/Rubi via Steam: „Sehr solider erster Eindruck. […] Der Kampf fühlt sich gut an. Man kann ausweichen, parieren und verschiedene Waffen benutzen. Fühlt sich ein bisschen an wie Valheim in einem Vampir-Setting gemischt mit Diablo. Gut investiertes Geld.“

Poods via Steam: „Early Access, scheint aber sehr ausgereift zu sein. Der Entwickler scheint in den Community-Foren sehr ansprechbar zu sein und ich habe viel Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Spiels.“

Kobs via Steam: „Tolles Spiel, man braucht ein bisschen, um sich daran zu gewöhnen, aber man sollte es auf jeden Fall ausprobieren. […] Es ist eine tolle Mischung aus Diablo (Hack’n’Slay), Valheim (Erkundung und Boss), Battlerite (dynamische Kämpfe), Rust (Basispflege und Raid) und anderen.“

MrNobody via Steam: „V Rising hat die perfekte Balance zwischen Aufbau, Kampf, ein wenig Lore und Erkundung gefunden. Ich würde es RPG- und Vampir-Fans wärmstens empfehlen. Es könnte auch das nächste große Survival-Spiel werden.“

Während V Rising euch in eine Welt mit Vampiren führt, führt euch ein kürzlich angekündigtes Survival-Game von Forbidden Studios namens Among the Trolls in nordische Wälder und konfrontiert euch mit der Folklore Finnlands.

Dort wacht ihr in einer euch fremden Welt auf, die ihr nur aus den Erzählungen eurer Großeltern kennt. In jener Welt voller Mythen dürft ihr den Wald nicht gegen euch aufbringen. Tut ihr es doch, müsst ihr ihn mit Opfergaben besänftigen.

