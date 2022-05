Neues Survival-MMO soll Kino-Hit aus 2021 zum Leben erwecken – Entwickler sagt: „Perfektes Setting“

Bekannt ist allerdings, dass der deutsche Entwickler „Nukklear“ als Co-Developer mit an Bord ist – das gab das Studio im Dezember 2021 bekannt. Nukklear spricht auf der eigenen Website von einem „ambitionierten AAA-Projekt“, man sollte also kein kleines Spiel erwarten.

Schließt euch uns an, wenn wir ein Dune für alle Fans bauen, um den Traum zu verwirklichen, die sich ständig verändernde Landschaft zu durchqueren, mit Sand unter den Fingernägeln und Spice in der Luft.

Eine solche, ständige Bedrohung bietet sich tatsächlich für ein Spiel an, in dem es ums nackte Überleben geht. Funcom erklärt in der Ankündigung, dass das Dune-Survival-Spiel ihr bislang ambitioniertestes Projekt wird. Dafür suche man nun zahlreiche neue Angestellte in vielen Bereichen der Entwicklung:

