Irre Recherche zeigt: Der Star aus Dune war früher ein schräger Xbox-Nerd!

Der junge Star aus dem Kinohit Dune, Timothée Chalamet, war offenbar in seiner Jugend als YouTuber unterwegs. Durch eine akribische Recherche konnte festgestellt werden, dass er tatsächlich hinter einem Channel stand, der Xbox-Controller gemoddet und verkauft hat.

Wer ist Timothée Chalamet? Timothée Chalamet ist ein 25-jähriger US-Schauspieler. Seine Schauspielkarriere begann bereits 2008 als Kinderdarsteller. Sein großer Durchbruch kam 2017 in dem Coming-of-Age-Drama Call me by Your Name. Endgültig zum Weltruhm brachte ihn aber seine Rolle als Paul Atreides in dem Sci-Fi-Epos Dune 2021. Eine Filmkritik zu Dune findet ihr übrigens hier auf unserer Schwesternseite GameStar.

Doch seine Fans hegten schon lange den Verdacht, dass Timothée Chalamet in seiner Jugend auch als Xbox-Nerd einen YouTube-Channel zu Controller-Modding betrieben haben soll.

Irre Recherche beweist: Timothée Chalamet hat tatsächlich auf YouTube Controller bemalt

Woher kommt die Vermutung zu dem YouTube-Channel? Bereits 2018, ein Jahr nach dem ersten Durchbruch von Timothée Chalamet als Schauspieler, formierten sich Fans auf Instagram in der Gruppe ChalametUniverse.

Dort tauchte schließlich eine abgedrehte Theorie auf: Denn Mitglieder meinten, den Hollywood-Star in einem obskuren YouTube-Channel namens ModdedController360 wiedererkannt zu haben.

In dem Channel, der mittlerweile (Stand 28.10-.2021) über 21.000 Abonnenten hat, stellt ein Teenager mit charakteristischer Stimme Xbox360-Controller vor, die er selbst bemalt hat. Man sieht allerdings nie das Gesicht des Jungen. Doch die charakteristische Stimme von Timothée Chalamet sei laut den Fans identisch mit Auftritten des Schauspielers aus dieser Zeit in Serien wie Law and Order.

Doch eine offizielle Stellungnahme von Timothée Chalamet zu seiner angeblichen Vergangenheit als Xbox-Nerd bleiben bisher aus.

Wie wurde recherchiert? Um der Wahrheit endgültig auf den Grund zu gehen, startete die Webseite Vice eine aufwändige Recherche. Erst war geplant, die Stimme des Stars mittels forensischer Stimmenuntersuchung eindeutig zu identifizieren, doch hierzu konnten offenbar keine qualifizierten Experten gefunden werden.

Daher suchten die Mitarbeiter bei Vice weiter und fanden schließlich ein Kinderfoto von Timothée Chalamet auf dessen Instagram-Account. Dort hockt der Junge in seinem Zimmer an seinem Schreibtisch.

Details aus diesem Zimmer lassen sich tatsächlich in den YouTube-Videos wiedererkennen:

Der Bürostuhl, auf dem der YouTuber sitzt, hat das gleiche Muster wie der Stuhl auf dem Foto

Der Boden auf dem Foto ist ein charakteristisches Holzparkett, auf dem ein roter Teppich liegt. Im Video liegt ein ähnlicher Teppich im ähnlichen Winkel ebenfalls auf Holzparkett.

All diese Hinweise sind freilich nur Indizien und kein Beweis für die früheren YouTube-Aktivitäten des Dune-Stars. Allerdings gibt es noch einen weiteren Hinweis, der die Sache weiter vertieft: Denn Die Hand, welche im Video den Controller hält, hat eine charakteristische Narbe am linken Ringfinger. Und genau eine solche Narbe hat auch Timothée Chalamet an derselben Stelle!

Die Narbe ist der stärkste Hinweis auf die Identität des Xbox-Modders! Quelle: Vice

Wie ging die Sache am Ende aus? All diese Indizien bewogen die Redaktion bei Vice, einen Artikel über die vermeintliche YouTube-Aktivität von Timothée Chalamet zu veröffentlichen. Und tatsächlich wurde der Star auf den Artikel aufmerksam und sandte ein Video via Twitter zurück.

Darin gibt er zu, tatsächlich mit 15 Jahren auf dem YouTube-Channel ModdedController360 aktiv gewesen zu sein. Er habe dort tatsächlich von ihm selbst bemalte Controller präsentiert und für 10 Dollar pro Stück vertickt. Insgesamt soll er so stolze 30 US-Dollar verdient haben.

So viel zu der irren Recherche um die bisher geheime Identität des Dune-Stars Timothée Chalamet als Xbox-Nerd auf YouTube.