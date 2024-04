Dune: Awakening plant ein großes Feature, das schon vorher Survival-Games getötet hat

Funcom, die Macher von Dune: Awakening, wollen euch zum PvP bringen. Aber statt einfach die Basen anderer Spieler zu plätten, sollt ihr euch um die seltenste Ressource im Spiel prügeln: Spice. Die Idee ist, dass PvP so in einer Arena gebündelt wird und eure Basen sicher sind – mehr oder weniger.

Was ist das für ein Feature?

„Spice blows“ sind Welt-Events, bei denen eine riesige Fontäne an Spice irgendwo in der Wüste explodiert.

Alle Spieler auf der Map sollen das Event sehen und sich dort versammeln, um ihren Teil vom Spice abholen und nach Hause bringen zu können.

Da ihr keine Fremen spielt, braucht ihr Spice, um eure Steuern an den Imperator abzudrücken. Dazu seid ihr schließlich auf Arrakis.

Mehr zum Thema Pünktlich zum Kinohit Dune Part 2: Erstes Gameplay ist da, aber wir verraten noch mehr von Sophia Weiss

Wozu dieses Feature? Auf der Game Developer Conference 2024 hat Executive Producer Scott Junior erklärt, dass diese PvP-Events dazu dienen, eure Basen zu schützen – so konfus das klingen mag (via PCGamer).

Indem ihr gegen andere Spieler um eine Ressource kämpft, soll das, was ihr selbst aufbaut, sicher sein. Zumindest weitgehend:

Wir denken, PvP funktioniert am besten, wenn die Spieler um eine Ressource kämpfen oder versuchen, diese zu ihrer Basis zurückzubringen – Und nicht um etwas so persönliches wie die eigene Basis kämpfen. Das ist, was wir hier versuchen.

Eure Basis soll derweil von einem Schild geschützt werden, der über das Herzstück, die Konsole, erschaffen wird. Könnt ihr euch den Betrieb aber nicht mehr leisten oder lasst ihr den Schild bewusst fallen, könnt ihr angegriffen werden.

Das PvP ist damit gewissermaßen „Opt-In“, also auf freiwilliger Basis. Junior meint, gerade auf der Starter-Map soll es keine Base-Raids geben. Später dann schon eher.

Dune: Awakening zeigt erstmals Gameplay zum Survival-MMO Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Last Oasis ist wegen dem gleichen Fehler gestorben

Das Survival-Game Last Oasis hat ebenfalls versucht, aggressives PvP zu fördern. Dort war die seltene Ressource Wasser, um das sich Spieler prügeln mussten, um irgendwie zu überleben. Das brachte ein offensichtliches Problem mit sich: große Gilden dominieren, neue Spieler leiden, das Spiel wird toxischer.

Nach anfänglichem Hype verlor das Spiel deswegen schon nach kurzer Zeit fast alle Spieler und hat sich kurz drauf komplett neue erfunden. Allerdings ohne Erfolg: Last Oasis hat auf Steam im Schnitt noch 70 Spieler (via steamcharts).

Die Macher, Donkey Crew, haben sich mittlerweile einem anderen Projekt gewidmet. Der Chef meint, man habe aus den Fehlern gelernt. Nun planen sie mit Bellwright ein reines PvE-Singleplayer-Spiel mit optionalem Koop.

Dass Dune: Awakening direkt wegen dem PvP ein Flop wird, ist deswegen aber nicht direkt sicher. Funcom hat bereits Erfahrung mit PvP und auch damit, wie es richtig geht:

Age of Conan war zwar ein brutales MMORPG, aber wegen seines nativen PvPs beliebt.

Conan Exiles verbindet PvE und PvP, wobei PvP der deutlich kleinere Teil ist. Auch hier gibt es große Welt-Events.

Wenn der PvP-Teil also so überschaubar wird wie in Conan Exiles, dann dürften die „Spice blows“ kein zu großes Problem werden. Da Spice aber eine so wichtige Ressource ist, wird PvP vermutlich eine größere Rolle spielen – obwohl die Survival-Community sehr deutlich klargemacht hat, dass sie eher auf PvE steht. Wie sich Dune: Awakening entwickelt, muss sich noch zeigen. Noch kennen gerade mal ein grobes Release-Datum: Dune: Awakening Release – Was wissen wir? MeinMMO hat die Entwickler gefragt