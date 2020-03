Das neue Survival-MMO Last Oasis setzt voll auf Hardcore-PvP und will davon auch nicht ablassen. Ein Fehler, findet MeinMMO-Autor Benedict Grothaus, denn das Spiel hat das Potential zu einem Kracher – wenn es denn jemand spielen könnte und wollte.

Am 26. März erschien das neue Survival-MMO Last Oasis im Early Access auf Steam. Beim Spiel geht es darum, sich die namensgebenden letzten Oasen der Welt zu sichern, denn die Erde dreht sich nicht mehr und die Sonne verbrennt stetig alles, was sie berührt.

Die Grundidee ist spitze und klingt nach einer erstklassigen Voraussetzung für ein Survival-Game. Neu, unverbraucht und mit super Möglichkeiten für innovative Features. Und ja, auch PvP klingt sinnvoll, schließlich ist es ein Kampf um die Oasen. Aber eine richtige Entscheidung ist das nicht, finde ich.

In allen Survival-Games, die ich je gespielt habe, dürfte ich mittlerweile knapp an die 1000 Stunden verbracht haben. Und aus meiner Erfahrung kann ich sagen: Jedes Mal, wenn PvP zu wichtig wurde, wurde das Spiel langweilig.

Nun macht Last Oasis aber genau diesen Fehler: Hardcore-PvP ist eine wichtige Säule des Spiels und die Entwickler wollen es auch nicht anders haben. Schade, wie ich finde, denn da geht viel Potential flöten.

PvP in Last Oasis soll die besten Geschichten schreiben

Last Oasis will Spieler besonders mit ihrem Ansatz ans PvP locken. Die Entwickler verrieten mir im Gespräch, dass sie darin eben gut wären – also blieben sie auch dabei. Project Lead Florian Hofreither findet außerdem, dass das PvP die besten Geschichten schreibt.

So ist das PvP aufgebaut: Das PvP in Last Oasis sieht bisher danach aus, als liefe es auf mehreren Ebenen ab:

Große Clans streiten sich um die Vorherrschaft in Oasen und damit um die Quellen von Wasser, der wichtigsten Ressource

Kleinere Gruppen überfallen Karawanen oder zanken sich um den Kill an einem Boss

Solo-Spieler kämpfen in zufälligen Begegnungen um ihr Überleben oder darum, ihre Beute zu behalten

PVP geht zu Fuß oder auf den Walkern – einem besonderen Feature von Last Oasis.

Was ist das Problem? Auf dem Papier hat das System eine gute Verteilung, aber bereits aus den ersten Reviews auf Steam geht hervor, dass es zu viele Griefer gibt. Spieler, die gerade erst anfangen, werden wenige Minuten nach Login verdroschen und dürfen neu spawnen. Immer wieder.

Dabei sollten eigentlich vor allem die Clans später im Spiel dafür sorgen, dass das nicht passiert. Denn sie bekommen einen Anteil der Ressourcen, die Spieler in ihren Oasen abbauen. Sorgen sie nicht für den Schutz, gibt’s weniger abzugreifen.

Bisher kam offenbar aber noch kein Spieler zu diesem Punkt. Ich bin aber auch der Meinung: Das wäre ohne PvP auch gegangen – vielleicht sogar besser.

Survival-Games und PvP – Hass oder Liebe?

Wie ist die Situation bei Survival-Games? Das Survival-Genre und PvP gehren für viele Entwickler zusammen und zugegeben, eine Welt, in der man um sein Überleben kämpfen muss, fördert natürlich den eigenen Überlebenstrieb. Dass man da andere angreift, um für sich selbst zu sorgen, ist sinnvoll.

Die Entwicklung der Spiele ging über die Jahre aber einfach weiter. Survival-Games müssen nicht mehr nur knallharte Überlebens-Simulationen sein, sondern können auch Kreativität und Entdeckergeist fördern.

Das beste Beispiel dafür ist vermutlich Minecraft. Aus dem Nichts hatte das Voxel-Game einen riesigen Erfolg begeistert zahllose Spieler.

Was ist das Problem an PvP? In Survival-Games geht es häufig darum, sich ein sicheres Heim zu bauen und Ressourcen zu sammeln. Darin steckt viel Arbeit und das ist in keinem mir bekannten Genre-Vertreter anders.

Nun ist es aber auch so, dass in vielen PvP-lastigen Games eben diese Heime zerstört und die Beute geplündert werden kann, wenn andere Spieler einen töten. Da gehen dann teilweise dutzende Stunden Arbeit und mit ihnen die Freude am Spiel den Bach runter.

Dazu kommt, dass nicht selten erfahrene Spieler Neulinge drangsalieren, statt ihnen zu helfen. Insbesondere für Solo-Spieler ist das stressig und nicht jeder kann oder will in einer größeren Gruppe spielen.

Es ist einfach nicht spaßig, 24/7 aufs Maul zu bekommen. Es gibt zwar Spieler, die genau das spannend finden und Spiele, in denen es passt, aber ich finde, ohne geht’s trotzdem besser.

PvP und Survival passen – bei einigen Titeln

Ich habe mir aus meiner Erfahrung ein paar Survival-Games herausgesucht, die mit PvP gut umgehen und wo sich das System in das Spiel einfügt. Aber selbst hier sehe ich zumindest einige Kritikpunkte.

1. Rust: Rust ist ein ziemliches „straight forward“-Survival-Game. Postapokalypse, essen, trinken, überleben. Alles drin, was Survival braucht. Und PvP spielt hier eine wichtige Rolle.

Schon beim ersten Spawn, nackt und nur mit einem Stein, können Spieler auf einer Map von Veteranen quer über die Karte mit Scharfschützengewehren über den Haufen geschossen werden, wenn sie Pech haben.

Für mich persönlich hat das schon früh das Interesse gekillt. Ich habe es zwar trotzdem knapp 30 Stunden gespielt, aber nachdem dann auch meine mühsam aufgebaute Basis zerlegt wurde, hatte ich keine Lust mehr.

Rust hat ein dystopisches Setting: Tolle Atmosphäre für ein Survival-Game.

Trotzdem zählt Rust als eines der erfolgreichsten und besten Survival-Games überhaupt. Doch es polarisiert. Für die einen ist es der heilige Gral des Survival, für andere das schlimmste Game der Welt.

Rust hat sich erst Ende 2019 nach seinem enormen Erfolg auf Steam auch auf die Xbox One und PS4 geschlichen. Es zeigt deutlich: PvP muss und kann nicht jedem gefallen.

2. Conan Exiles: Das zweite Beispiel, wo PvP passt, ist Conan Exiles. Conan, der Barbar, ist ein rauer Bursche und so ist es auch die Welt, die in seinem Universum spielt. In der heißen Wüste ist alles der Feind, sogar die Wüste selbst.

Conan ist ein harter Kerl, also ist Exiles auch eine harte Welt.

Conan Exiles ist eins der Games, in denen ich selbst am meisten Zeit verbracht und mir ebenfalls das PvP angesehen habe. Zumindest am Anfang. Mit den PvP- und Conflict-Servern hat Conan Exiles gute Lösungen für alle möglichen Varianten des PvP für jeden Interessierten.

Trotzdem habe ich die meiste Freude an Conan, seit ich meinen eigenen Server mit Freunden betreibe und mit ihnen die Welt erkunden kann. Die verschiedenen Biome bieten alle möglichen Dungeons und Geheimnisse und verschiedene Bauwerke zu konstruieren macht richtig Spaß. Außerdem regt die „Reise“ dazu an, eher den PvE-Content zu erleben – nicht PvP.

Was ist die Reise von Conan Exiles? Eine Art Tagebuch, das ihr selbst erleben und füllen müsst!

In der Community gibt es mittlerweile schon etliche Mods für Conan Exiles, die das Spiel mit RPG-Elementen oder sogar ganz neuen Inhalten erweitert. Das läuft meist auch ohne PvP ab und zeigt, dass selbst Conan Exiles ohne dieses Feature funktioniert hätte.

Survival ohne PvP ist trotzdem besser

Das bringt mich schon zur Hauptaussage dieser Meinung, die vermutlich noch eine Weile für Diskussionen sorgen wird: Survival macht ohne PvP mehr Spaß.

Das zeigen insbesondere zwei Games, die jedes für sich (zumindest bei uns) schon mehr Aufmerksamkeit bekommen haben als die oberen gemeinsam: ARK und Fallout 76.

1. ARK: Survival Evolved: ARK ist bekannt als das „Survival-Game mit Dinos“. Das hat zwar auf öffentlichen Servern ebenfalls einen PvP-Aspekt (wenn gewünscht), bezieht seinen Haupt-Content aber aus dem PvE, fast wie ein MMORPG.

Einen großen Teil des Spiels macht es aus, sich Dinos zu zähmen, die Welt zu erkunden, zu leveln und harte Bosse zu bekämpfen. Damit hier immer Nachschub an Dungeons und Gegnern ist, veröffentlichen die Entwickler immer wieder Updates und DLCs, wie zuletzt Genesis.

Hausbau auf einer Riesenschildkröte – Interessante Konzepte bei ARK.

Was ARK besonders gut macht ist, dass PvE und PvP beides Optionen sind, die sich nicht ausschließen. Wer sich unbedingt prügeln will, kann das tun. Wer lieber in Ruhe zum Dino-Bauern oder Höhlenforscher wird, kann sich auch diesen Tätigkeiten widmen.

Das sieht übrigens MeinMMO-Leser KenSasaki genauso: „Warum sind Spiele wie ARK wohl noch groß im Rennen? Weil es eben reines PvE gibt, wenn man will.“

Vergleicht man ARK mit Rust, kann es allein auf Steam mit noch mehr Spielern auftrumpfen. In den vergangenen Tagen hatte Rust 81.525 Spieler (via steamcharts, Stand 30. März); ARK mit 102.404 noch etwa ein Viertel mehr (via steamcharts).

2. Fallout 76: Fallout 76 ist nun sicherlich nicht das Paradebeispiel für ein erfolgreiches Survival-Game, angesichts der Tatsache, dass es zu seinem Release in der Luft zerrissen wurde. Trotzdem zeigt es gut: Ein Survival-Game kann ohne PvP selbst einen schlechten Start besser überleben.

Zu Release war PvP eine Option in Fallout 76 – jeder konnte jeden angreifen, wenn auch mit Einschränkungen. Kurze Zeit später gab es dann spezielle PvP-Server und wenig später wurde PvP ganz abgeschafft und auf den Battle-Royale-Modus Nuclear Winter verschoben.

Bethesda dachte: Spieler in Fallout 76 wollten PvP, aber die stehen auf was ganz anderes

PvP kam bei den Spielern einfach nicht gut an und jetzt steht am 14. April das Wastelanders-Update an, das den PvE-Fokus noch einmal verschärft. NPCs kehren zurück und füllen die Welt mit Leben und Quests, fast wie in einem MMO oder MMORPG.

Das Interesse an Fallout 76 ist damit zumindest bei unseren Lesern wieder gestiegen und die Spieler wollen zurückkehren, nachdem sie eine Pause eingelegt haben. Es zeigt: Mehr PvE-Content kann möglicherweise sogar einen Flop retten.

NPCs speielen in Fallout 76 bald wieder eine große Rolle. Es kommen sogar zwei große Fraktionen.

Welches Potential lässt Last Oasis liegen?

Last Oasis hat einen wahnsinnig tollen Ansatz. Als die Entwickler mir vorab Gameplay gezeigt haben, dachte ich: „Das sieht wirklich klasse aus, Optik, Idee und Umsetzung passen einfach richtig gut zusammen.“

Lediglich die Idee des Hardcore-PvP ging mir zuwider und das sehen offenbar auch andere Spieler so. Schade, wie ich finde, denn Spiele wie ARK, Conan Exiles und Fallout 76 können traumhafte Geschichten erzählen, ohne, dass mir jemand eine Keule über den Kopf zieht.

Last Oasis hätte das mit Sicherheit auch gekonnt. Und das Interesse an Survival-Games ist eindeutig da. Obwohl Last Oasis wegen Server-Problemen zu Release kaum jemand spielen konnte, hat das Spiel nur vier Tage später schon über 8.000 Rezensionen auf Steam.

Vor allem angesichts der Tatsache, dass Last Oasis von einem Indie-Studio kommt, ist das eine beachtliche Zahl, die zeigt, dass Spieler etwas Neues im Genre wollen. Nur so, wie es geplant ist, sehe ich zumindest keine Zukunft.

Mittlerweile sind die Server ohnehin für sieben Tage heruntergefahren, um die Login-Probleme zu beheben. Vielleicht entscheiden sich die Entwickler in der Zeit ja doch für einen optionalen PvE-Modus – oder vielleicht kann Last Oasis doch einen Erfolg liefern wie Rust und straft mich Lügen. So oder so würde ich bald gerne mehr vom Spiel sehen.