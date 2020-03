Steam-Hit Last Oasis kurz nach Release wieder offline, bietet Refunds an

Der kontroverse Survival-Hit Last Oasis hat wohl nicht nur Ärger mit Griefern. Da das Spiel gerade arge technische Probleme hat, wurde es erstmal wieder komplett offline genommen.

Darum ist Last Oasis gerade offline: Das Hardcore-Survivalspiel Last Oasis hat arge Probleme mit der Technik. Schon seit dem Early-Access-Launch am 26. März gibt es Stress mit den Master-Servern. Die sorgen dafür, dass viele Spieler erst gar nicht ins Spiel kamen.

Wer es dennoch schaffte, flog oft nach kurzer Zeit wieder raus und durfte erneut darauf hoffen, dass er irgendwann wieder reinkam. Oft hieß es aber nach teilweise stundenlanger Wartezeit doch nur: “Sorry, wir haben Verbindungsprobleme“.

Die Entwickler arbeiten fieberhaft an einer Lösung, doch das Problem scheint wohl besonders hartnäckig zu sein. Ein paar Hotfixes reichen da wohl nicht, daher wandte sich jüngst der Projektleiter von Last Oasis an die Spieler und verkündete, dass das Spiel erstmal komplett offline sein werde.

Entwickler bietet Refund für Last Oasis auf Steam an

Wie lange wird das Spiel offline bleiben? Man habe soeben das Spiel komplett vom Netz genommen, um die aktuellen Probleme gescheit zu analysieren. Das Hauptproblem scheint wohl eine Art „Flaschenhals-Situation“ bei den Master-Servern zu sein. Damit das schnell behoben werden kann, wird Last Oasis voraussichtlich 7 Tage offline bleiben. So soll sichergestellt werden, dass die Programmierer in Ruhe an der Lösung arbeiten können.

Last Oasis ist derzeit offline, da könnt ihr wenigstens nicht von Griefern gekillt werden.

Was hat es mit dem Refund auf sich? Der Projektleiter betonte außerdem, das man allen unzufriedenen Kunden auf Steam bedingungslos ihr Geld zurückbezahlen würde, wenn dies gewünscht sei. Die Refunds sollen innerhalb der nächsten 3 Tage abgewickelt werden. Dennoch hoffe man, das die Spieler weiterhin Last Oasis die Treue halten.

So reagieren die Fans: In einem Post auf Reddit sind die Fans erfreulich positiv. Sie sehen das Spiel als großen Hit, der lediglich an Kinderkrankheiten leidet. Sie haben großes Vertrauen in die Entwickler und hoffen mit einer baldigen Lösung des Problems.

Die Technischen Probleme sind jedoch nicht das einzige Ärgernis, mit dem Last Oasis derzeit zu kämpfen hat. Da das Spiel auf Hardcore-PvP setzt und Neulinge nicht schützt, haben Griefer Hochsaison und vielen Spielern macht es keinen großen Spaß, ständig von hochstufigen Mitspielern umgenietet zu werden.

Aber was ist Last Oasis?

Last Oasis ist ein Hardcore-Survival-Game vom Indiestudio Donkey Crew, das einiges anders machen möchte, als die anderen Genrevertreter. So wird viel wert aufs PvP gelegt und die Mechanik der wandernden Basen ist einzigartig.

Im neuen MMO Last Oasis baut Ihr Euch eine Stadt und seid mit ihr auf der Flucht

In Last Oasis ist die Rotation der Erde zum Stillstand gekommen, was dazu führt, dass eine Hälfte von Eis und die andere von Feuer bedeckt ist. Nur in der Mitte gibt es einen kleinen Streifen, der bewohnbar ist: die Oasen. Das Besondere ist hier, dass sich die Erde weiterhin um die Sonne dreht und die bewohnbare Fläche stetig am Wandern ist.

Mithilfe riesiger Konstrukte seid ihr als Nomade also von Oase zu Oase unterwegs, stetig auf der Flucht vor der Sonne und auf der Suche nach raren Ressourcen wie Wasser.

So viele Spieler möchten Last Oasis zocken: Dieses Konzept begeistert die Community und hat zum Early-Access-Start trotz gewaltiger Serverprobleme viele Spieler gelockt. So versuchten es über 25.000 Leute ins Spiel zu kommen. Für einen nischigen Indie-Titel nicht schlecht, Last Oasis zeigt Hit-Potenzial und landete sofort ganz oben bei den Topsellern auf Steam.