Das neue Survival-MMO Last Oasis ist nun seit einigen Tagen auf Steam im Early Access. Zwar hat es einige Fans, aber viele Spieler beschweren sich über ein besonderes Merkmal. Die Rezensionen werden tendenziell schlechter – aus zwei Gründen.

Was ist das Problem? Es geht um das Hardcore-PvP, für das Last Oasis ausdrücklich steht. Im Survival-MMO geht es darum, sich die letzten Oasen zu sichern, nachdem die Erde aufgehört hat, sich zu drehen und die Sonne alles verbrennt.

Die Ressourcen sind dementsprechend knapp und die Spieler kämpfen um jedes Bisschen Wasser, das sie finden können. Um das richtig auszudrücken, setzt Last Oasis auf ein PvP-System, in dem jeder jeden ständig bekämpfen kann.

PvP gibt es auch mit riesigen Läufern aus Holz, mit denen ihr unter anderem euer Heim transportiert.

Diese Entscheidung kommt aber nicht gut an. In einer Rezension von LeSpatula auf Steam heißt es: „Nur Griefer unterwegs. Macht keinen Spaß.“ Andere Spieler berichten ebenfalls, dass sie häufig angegriffen werden, wenn sie gerade erst starten.

Einige Spieler berichten, dass Last Oasis solo entgegen der Behauptungen der Entwickler einfach nicht spielbar sei. Man werde direkt von mehreren Spielern angegriffen und käme zu nichts.

Die Rezensionen sind auf Steam mittlerweile von eta 70% zu Beginn auf 44% gesunken (Stand 29. März). Hier geht’s zur Steam-Seite von Last Oasis.

Genre-Fans haben gewarnt: Das funktioniert nicht

Das sagen Fans dazu: Bereits im Vorfeld haben viele Fans von Survival-Games davor gewarnt, den Fokus von Last Oasis auf PvP zu legen. MeinMMO-Leser Belpherus schreibt zum Hardcore-PvP: „Oh ja, weil das auch immer so super funktioniert. Wie gehts eigentlich Darkfall?“ Graf Zahl sagte etwa schlicht: „Flop incoming.“

Nun spiegelt sich diese Meinung auch auf Steam wieder. Steam-Nutzer Schnuddldusl findet dafür die Worte: „Man sollte denken, Survival-Entwickler hätten aus Fehlern vergangener Games gelernt. Aber das haben sie nicht.“

Last Oasis hat erst kurz vor Release das MMORPG New World verspottet, weil dieses dem Drängen der Fans nachgekommen ist und das Zwangs-PvP entfernt hat. Der ursprüngliche Fokus von New World auf PvP wurde durch Open World ersetzt.

Last Oasis hat New World verspottet. War das zu früh gelacht?

Diesen Weg finden auch Andere besser. MeinMMO-Leser Tronic48 sagt dazu: „New World wird richtig gut werden, Last Oasis wird scheitern, Punkt. Das werden die Endwickler von Last Oasis schmerzlich erfahren.“

Warum hat Last Oasis es dennoch gemacht? Die Entwickler von Last Oasis waren dennoch überzeugt davon, dass ihre Idee funktioniert. Einer der Gründe ist, dass sie im PvP Expertise haben.

Sie haben vor Last Oasis an einer MMO-Mod für Mount&Blade: Warband gearbeitet, welche ebenfalls für PvP und Kampfsystem bekannt war. In einem Interview verrieten sie uns: „Wir wollen ein gutes Spiel machen und darin sind wir eben gut.“

Neues Survival-MMO erinnert frech daran, was es besser kann als New World

Dabei betonten sie, dass ihre Fans es genau so wollen würden – zumindest unter den Testern. Dort habe es viel Zuspruch für das System gegeben.

„Early Access ohne Access“

Allerdings ist das PvP nicht das einzige und möglicherweise nicht einmal das größte Problem. Seit dem Early-Access-Release von Last Oasis am 26. März kann kaum jemand spielen. Die Server sind selten erreichbar und die Entwickler arbeiten fieberhaft an Lösungen.

Einige Spieler auf Steam würden gerne positive Rezensionen geben, sobald sie es denn spielen können. So lange würden sie es aber nicht empfehlen.

Allerdings geht selbst aus den positiven Reviews hervor, dass sich Last Oasis eher für Gruppen als für Solo-Spieler eignet. Das PvP sei eben einfach zu hart für Spieler, die alleine durch die Welt reisen wollen.

Während ihr darauf wartet, auf die Server gelassen zu werden, um euch selbst ein Bild zu machen, schaut euch doch unsere 5 Spiele an, die wir im April 2020 empfehlen. Vielleicht findet ihr ja noch etwas Interessantes.