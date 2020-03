Neues Survival-MMO erinnert frech daran, was es besser kann als New World

MeinMMO-Autor Benedict Grothaus hat sich vor dem Release des neuen Survival-MMOs Last Oasis Gameplay ansehen dürfen und den Entwicklern einige Fragen gestellt. Die Antworten zeigen großes Vertrauen in das neue Spiel.

Was ist Last Oasis? Last Oasis ist ein kommendes Survival-Game, das grob als „Wild Wild West trifft ARK: Survival Evolved“ bezeichnet werden kann. Die Prämisse ist, dass die Erde aufgehört hat, sich zu drehen und die Sonne nun unaufhaltsam alles verbrennt.

Die überlebenden Menschen kämpfen deswegen in Oasen – den letzten Flecken auf der Erde, wo es noch Ressourcen gibt – ums Überleben. Da sie stets auf der Flucht vor der Sonne sind, haben sie sich verschiedene Läufer aus Holz gebaut, um mit diesen Fracht, Menschen und sogar ihre eigenen Hütten und Bauwerke zu transportieren.

Da die Ressourcen denkbar knapp sind, gibt es einen stetigen Kampf um sie. Last Oasis setzt auf einen intensiven PvP-Aspekt. Wir haben uns – und die Entwickler – gefragt: Ist das die richtige Entscheidung?

Hardcore PvP – Kann das klappen?

So funktioniert PvP in Last Oasis: Prinzipiell kann in Last Oasis jeder Spieler jeden anderen angreifen und töten, um ihm seine gesammelten Ressourcen abzuknöpfen. Allerdings setzt das Spiel dazu auf einige besondere Mechaniken:

Clans können Oasen besetzen und unter ihren Schutz nehmen – sie sind dann so etwas wie die Polizei, die Radaubrüdern Einhalt gebietet

Das Kampf-System ist stark auf Nahkampf fokussiert und setzt auf Skill – Blocks und Angriffe müssen sitzen. Ein Kampf ist also nicht durch den ersten Treffer entschieden sondern erfordert Geschick

Clans profitieren davon, wenn Spieler in ihren Oasen Ressourcen sammeln und bekommen einen Anteil – sie haben also auch etwas davon, Spieler zu schützen

Andere Spiele, wie Amazons New World, lassen jedoch dediziert die Finger vom PvP und wenden sich stattdessen dem PvE und Open World zu. Damit können sie auch mehr Erfolge verzeichnen. Last Oasis vertritt aber einen anderen Standpunkt.

New World setzt einen neuen Fokus – auch Housing spielt nun eine große Rolle.

Das sagen die Entwickler dazu: Die Entwickler haben kurz nach der Entscheidung von New World dieses mit einem frechen Tweet verspottet. Vor diesem Hintergrund haben wir gefragt: Macht ihr euch sorgen, weil ihr noch immer auf PvP setzt?

Auf die Frage antwortete Project Lead Florian Hofreither:

Überhaupt nicht. Wir wollen nicht wirklich ein Spiel für eine möglichst breite Masse machen. Wir wollen ein gutes Spiel machen. Es gab viele gute PvP-Games, aber wir sehen immer weniger davon. Unsere Community mag es, dass wir uns treu bleiben und alles dafür geben. […] Das ist einfach eine immersive Erfahrung. Wenn jemand mich einfach nicht angreifen kann, ist das öde. Aber wenn er mich angreifen könnte, es aber nicht tut aus bestimmten Gründen, weil er einen Krieg auslösen könnte, sind das viel bessere Geschichten. Unser Ziel ist das PvP. Denn das ist das, worin wir gut sind und was wir gut balancen können. Und unsere Community mag es genau dafür, darum bleiben wir dabei.

Bei New World haben sich die Fans nach der PvP-Trennung gezankt und gegenseitig beschuldigt. Last Oasis befürchtet hier offenbar kein Problem.

Woher kommt die Erfahrung? Die Entwickler von Last Oasis haben zuvor an einer der größten MMO-Mods für Mount&Blade: Warband gearbeitet, der cRPG-Mod. Aus dieser Arbeit ziehen sie ihre Expertise.

Mount&Blade ist bekannt für seine Kampfsysteme und strategischen Kämpfe. Die Mod war laut Aussagen der Entwickler eine lange Zeit die größte und beliebteste Mehrspieler-Mod.

Sie gaben auf die Nachfrage eines anderen Journalisten, der mit uns die Vorstellung gesehen hat, an, dass Mount&Blade und die Arbeit an der Mod den größten Einfluss auf die Entwicklung von Last Oasis hat.

PvP geht in Last Oasis auch auf den Läufern. Ein exklusiver Screenshot für MeinMMO.

Gibt es auch PvE?

Obwohl der Fokus auf dem PvP liegt, bietet Last Oasis auch einiges an PvE-Content, den wir schon sehen durften. Es gibt etwa NPC-Gegner, eine Primaten-Spezies namens Rupu. Deren Lager könnt ihr angreifen und plündern, etwa um als Abenteurer oder Sammler bestimmte Ressourcen zu besorgen.

Es steht euch laut den Entwicklern aber auch offen, einfach zum Händler zu werden. Investiert früh in den Markt und baut euch langsam ein Imperium auf, um ausschließlich durch Handel Größe zu erreichen – wenn ihr das wollt.

In den härteren Gebieten der Oasen warten dazu riesige Boss-Gegner, die ihr nur in einer Gruppe und mit starken Läufern bekämpfen solltet. Die Bosse sind ähnlich wie Monster aus Monster Hunter und belohnen euch mit seltenen und wertvollen Ressourcen.

Unten haben wir Gameplay für euch eingebunden, das uns gezeigt wurde und das den Kampf gegen NPCs und das Boss-Monster Okkam zeigt:

PvP-Fokus für Gruppen und alleine

So funktioniert das Gruppen-Spiel: In Last Oasis können sich Spieler zu Clans zusammenschließen und als solche Oasen besetzen. Die Oasen sind hexagonale Felder und jede Oase ist sein eigener Server für bis zu 100 Spieler.

Die Clans kümmern sich auch um die Politik in Last Oasis. Sie bestimmen, welche Oase sicher für neue Spieler oder PvE-Fans ist, wo man zum Abschuss freigegeben ist oder mit welchen anderen Clans sie große Allianzen schmieden können.

Das ist grob vergleichbar mit den Corporations und Allianzen aus EVE Online, welches die Entwickler ebenfalls als eine Quelle der Inspiration angegeben haben. Es soll sich nur nicht so sehr nach „Tabellen im Weltraum“ anfühlen.

Geht es auch alleine? Da sich Spieler immer wieder fragen, ob und welche MMOs sie auch solo spielen könnten, gehörte auch das zu unseren Fragen. Wird es riesige Clans geben, die gegeneinander kämpfen? Kleine Gruppen von Plünderern? Oder sogar Solo- oder Duo-Spieler, die herumschleichen und andere ausrauben? Die Antwort darauf vom Project Lead:

Wir sehen bereits jetzt mit unseren Testern, dass das alles passiert. Wir haben Leute, die einfach alleine herumlaufen und sich dabei eher durchschleichen, oder einen diplomatischen Ansatz probieren. Viele davon reden einfach mit den Clan-Anführern und werden zu Unberührbaren in deren Territorien. Dann haben wir kleinere Gruppen, die sich auf Jagd oder Piraterie spezialisieren. Und wir haben riesige Kriege. Das ist das, was mir am meisten gefällt. Der Clan, mit dem ich gespielt habe, hatte einen Stützpunkt und wir haben über den Voicechat gehört, dass unsere Freunde angegriffen wurden. […] Wir kamen zur Unterstützung, aber drei andere Clans haben auch noch mitgemischt. Das war ein Durcheinander, aber es war urkomisch.

Wann und wo kann ich mehr erfahren?

Last Oasis erscheint am 26. März für den PC auf Steam. Auf die Frage, ob das Spiel auch für die Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X veröffentlicht wird, sagten die Entwickler. „Wir haben es auf dem Schirm, aber im Moment ist ein reibungsloser Release wichtiger.“

Bisher hat Last Oasis eine gute Chance, in unsere Liste mit den besten Survvial-Games 2020 für PS4, Xbox One und PC aufgenommen zu werden.