Das PvP-System von Fallout 76 hat von Anfang an für Diskussionen gesorgt. Wie Bethesdas Pete Hines erklärte, hat es das Team sehr überrascht, wie negativ die Spieler auf das PvP reagiert haben.

Was meinte Pete Hines? Auf der Spielemesse PAX East erklärte Pete Hines, Senior-Vizepräsident von Global Marketing & Communications, dass die Entwickler überrascht davon waren, wie wenige Spieler PvP in Fallout 76 mochten.

Nun, ich meine, letzten Endes war unsere Absicht immer, dass wir das Spiel veröffentlichen und sehen, was die Spieler denken. Dann wollten wir spätere Spielelemente auf ihre Reaktion ausrichten. Ich denke, wir waren ein wenig überrascht, wie wenige Leute am PvP teilnehmen wollten und wie viele sich für PvE interessierten. Es gibt einige Spieler, die PvP mögen, versteht mich nicht falsch, aber ich glaube, es ist ein kleinerer Prozentsatz unserer Spielerbasis als wir dachten. Pete Hines, Bethesda, auf der PAX East

PvP in Fallout 76 kommt nicht so gut an, wie es sich die Entwickler erhofften.

Was wollen Fallout-Fans?

Was wollten die Fans dann? Wie Pete Hines selbst erklärt, ist PvE eher angesagt, als PvP. Das sieht man auch anhand der Diskussionen auf Reddit. Dort diskutiert die Community schon über das Statement von Hines.

rather_be_a_hobbit meint: „Stellt euch Koop-Morrowind, -Skyrim, -Oblivion, -Fallout 3 vor… Das wollten die Leute im Mehrspielermodus. Nicht Fallout 76.“

Tylorw09 erklärt: „Es ist doch offensichtlich, was Fallout so interessant macht: Es sind die Single-Player-Rollenspiel-Aspekte, nicht die Kämpfe.“

Fimbulvetr schreibt: „Wenn mir das jahrzehntelange Spielen von MMOs etwas beigebracht hat, dann ist es das: Die meisten Leute mögen die Idee hinter PvP mehr, als selbst daran teilzunehmen.“

Spieler verbringen lieber Zeit mit ungewöhnlichen Aktivitäten, als mit PvP, wie man etwa an dieser Geschichte sieht:

In Fallout 76 versuchen die Spieler, möglichst jede Krankheit zu bekommen, die es im Spiel gibt. Das hat mehrere Gründe:

Bekommt derjenige, der als Erstes eine Krankheit bekommt, einige Atome Ingame-Währung geschenkt Hat es sich zu einer Art Community-Challenge entwickelt, alle Krankheiten zu bekommen

Es sind solche PvE-Dinge, an denen Spieler ein Interesse haben.

War die PvP-Abneigung wirklich so überraschend?

Andreas meint: Open PvP in ein Spiel zu integrieren, in dem es PvE gibt und Spieler Quests erledigen, ist immer schwierig. Wer möchte schon ständig attackiert werden, während er versucht, eine Mission abzuschließen?

Fallout 76 richtete sich in erster Linie nun einmal an die Fallout-Fans. Klar, Bethesda wollte die Zielgruppe erweitern und neue Fans finden. Doch zunächst mal spricht ein weiterer Teil in der postapokalyptischen RPG-Reihe die Fans an. Und von diesen brachte wohl kaum einer Fallout mit PvP in Verbindung. Zumindest nicht auf die Weise, wie Fallout 76 die Spieler-gegen-Spieler-Kämpfe umsetzte.

Fallout drehte sich doch immer um spannende Geschichten, interessante NPCs, gute, abwechslungsreiche Quests und die Endzeit-Atmosphäre. Da wirkt es schon etwas seltsam auf mich, wenn Bethesda wirklich überrascht davon war, dass PvP so schlecht ankam.