Ihr habt uns in einer Umfrage erzählt, ob ihr lieber PvP- oder PvE-Inhalte zockt. Das Ergebnis ist mehr als eindeutig.

Was war das Thema? Die beiden Modi PvP und PvE sind aus den modernen Multiplayer-Games mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Ein großer Teil der Games bietet beides an, um ihre Fans bei Laune zu halten und sie suchen sich die Inhalte aus, die ihren Vorlieben am ehesten entsprechen.

In einer unserer Umfragen haben wir euch abstimmen lassen, welche Inhalte ihr in MMOs lieber spielt: PvP oder PvE. Die Ergebnisse waren sehr eindeutig.

So habt ihr abgestimmt: Die Umfrage endete am 27. Februar. Es haben insgesamt 1.395 Leser abgestimmt. Jeder Leser konnte nur eine Stimme vergeben.

Hier sind die Ergebnisse:

Ich spiele überwiegend PvE: 47,81%

Ich spiele nur PvE: 30,54%

Ich spiele überwiegend PvP: 10,11%

Ich spiele beides gleich viel: 9,61%

Ich spiele nur PvP: 1,94%

Über 70% von euch spielen also entweder ausschließlich PvE-Inhalte oder bevorzugen diese dem PvP. Damit liegen die Leser, die lieber PvP spielen mit 10,11% in der Unterzahl.

Selbst die ausgeglichenen Spieler, die in etwa gleich viel Zeit mit den beiden Modi verbringen, sind mit 9,61% überraschend selten vertreten. Reines PvP wird lediglich von nur 1,94% der MeinMMO-Leser gespielt.

Ist die Umsetzung das große PvP-Problem?

Das ist interessant: In den Kommentaren unter dem Artikel habt ihr aber weniger darüber gesprochen, warum ihr PvE-Inhalte toll findet, sondern eher über die Probleme und Nachteile von PvP.

Laut euch ist PvP wichtig für Multiplayer-Games. In euren Kommentaren sagt ihr, dass PvE-Inhalte früher oder später monoton werden und ihr dann zum PvP wechselt , um dort die Zeit zu verbringen:

Die Sache ist, dass PvE schnell langweilig wird. Gute Quests, spannende Stories und geile Umgebungen finden sich in PvE-Games nur noch selten. Quests a la „töte 15 Wildschweine“ und „bring mir 20 Hauer“ sind mir zu altbacken […] Ein gutes PvP System bietet da meines Erachtens mehr Abwechslung, da sich kaum eine Situation 1 zu 1 wiederholt. MeinMMO-Leser Ron

Ein gutes MMO sollte also beides bieten, das PvP in der Open World aber nicht uneingeschränkt aufzwingen. Der Modus bringt laut euch außerdem Probleme mit sich, die euch den Spaß vermiesen. In euren Kommentaren habt ihr folgende aufgezählt:

Ganking im uneingeschränkten Open-World-PvP

Schlecht balanciertes PvP, bei dem Anfänger keine Chancen haben oder eine absurde Meta herrscht

Toxisches Benehmen anderer Spieler

Bei einem gut implementierten PvP-System würden aber auch Spieler, die bevorzugt PvE zocken, einigen Runden PvP drehen. Unser Leser N0ma schrieb zum Beispiel:

Mein Problem mit PvP ist, dass es meistens schlecht umgesetzt ist, wenn man ein PvE-Spieler ist. Wenn ich dann im PvP eh keine Chance habe, dann lasse ich es. Habe es damals gern in Rift gespielt. Da konntest du als PvE-Spieler auch problemlos 1v1 gewinnen oder sogar 1vN mit dem richtigen Build.

Ihr habt auch eure Meinung dazu geäußert, warum das PvP in MMOs häufig nicht gut umgesetzt ist: Es wird von manchen Firmen eher stiefmütterlich behandelt.

Der PvP-Modus ist laut einigen eurer Kommentare das Anhängsel des PvE-Contents und die Entwickler bringen nicht genug Zeit und Ressourcen dafür auf, um das PvP ordentlich aufzubauen und spaßig zu machen.

Das Problem ist das PvP in PvE Spielen meist nicht besonders gut ist. […] In den PvE-fokusierten Titeln machen die wirklich dedizierten PvPler meist sowieso nur einen kleinen Bruchteil der Spielerschaft aus und sind zu vernachlässigen. MeinMMO-Leser Drachenberg

Es scheint also als würde ein Spiel fehlen, das PvP gut umsetzt, um die PvE-Gamer dazuzubringen, den Modus häufiger zu spielen.

Welche MMOs haben eurer Meinung nach eine gute Balance zwischen PvE und PvP gefunden? Was würdet ihr euch für ein gutes PvP-System wünschen? Erzählt es in den Kommentaren.