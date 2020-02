PvP oder PvE: Was spielt ihr in MMOs lieber?

In den meisten MMOs kann man den Content in PvP oder PvE einteilen. Manche haben mehr von einem, manche mehr von dem anderen. Was bevorzugt ihr?

Worum geht’s hier? Auch wenn ein großer Teil von MMOs ihren Spielern sowohl PvP- als auch PvE-Inhalte bietet, haben wir alle unsere Vorlieben.

Wir wollen daher wissen: Was gefällt euch mehr? PvP oder PvE? Stimmt ab!

Das mögen Spieler an PvE: Große PvE-Kämpfe sind aus den meisten modernen MMOs nicht mehr wegzudenken. Egal ob World Bosse, Dungeons, Raids oder andere Arten von PvE-Inhalten, unzählige Spieler freuen sich jedes Mal, wenn dieser Content für ihr Lieblingsspiel angekündigt wird.

Die PvE-Kämpfe sind oft fantastisch inszeniert und sorgen für viele epische Momente, vor allem, wenn der Boss nach unzähligen Versuchen endlich liegt. Das vermittelt ein starkes Gefühl von Team-Work und Kooperation und man weiß, wofür sich die Pflege des eigenen Charakters, das Farmen von Items und das Build-Bauen gelohnt haben.

Am Ende winken natürlich auch die Belohnungen in Form von starker Ausrüstung oder anderen begehrten Items.

Der ultimative Kampf gegen Bahamut war einer der Highlight-Raids in Final Fantasy XIV.

Das mögen Spieler an PvP: Das PvP gilt als die kompetitive von den beiden Spielmodi. Der Spaß für die Spieler besteht einerseits darin, dass sie sich mit anderen Menschen messen und ihre Fähigkeiten vergleichen können.

Egal, wie gut eine Gegner-KI ist, sie wird früher oder später vorhersehbar. Wenn auf der anderen Seite des Bildschirms aber ein anderer Spieler sitzt, gibt es quasi unendlich viele Möglichkeiten, wie er reagieren könnte.

In Spielen mit uneingeschränktem PvP in der Open World lockt die PvP-Fans außerdem der Nervenkitzel. Man weiß: Überall in der Welt kann die Gefahr lauern und man muss immer auf der Hut sein. Unvorsichtigkeit führt nämlich zum Tod.

EVE ist eins der größten MMOs mit uneingeschränktem PvP

PvP oder PvE: Welche Arten von Inhalten spielt ihr lieber? Ich spiele nur PvP

Ich spiele überwiegend PvP

Ich spiele beides gleich viel

Ich spiele überwiegend PvE

Ich spiele nur PvE