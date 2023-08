Survival-Game auf Steam floppt wegen PvP, selbst der Chef findet es mies – Neues Projekt setzt voll auf PvE, sieht richtig gut aus

Last Oasis war ein ambitioniertes Projekt, das einem Survival-Spieler wirklich alles abverlangen sollte. Der PvP-Ansatz sorgte dann aber für den Niedergang und zu viele toxische Spieler. Jetzt wollen die Macher mit Bellwright etwas ganz anderes ausprobieren. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat das neue Spiel auf der gamescom 2023 gesehen und erkennt deutlich mehr Potenzial als bei Last Oasis.

Was ist das für ein Spiel?

Last Oasis erschien 2020 auf Steam als Survival-Game mit Fokus auf Hardcore-PvP. Jeder Spieler soll hier um sein Überleben kämpfen und dazu soll jedes Mittel recht sein.

Die Idee: die Erde dreht sich nicht mehr, die Sonne verbrennt jeden Landstrich und nur Oasen sind sicher.

Dabei kamen ziemlich coole Features wie Power-Rüstungen und riesige Walker aus Holz zum Einsatz. Für einen Erfolg reichte es aber trotzdem nicht. Das neuste Update erschien 2022.

So lief’s für Last Oasis: Last Oasis startete als vielversprechendes Survival-Spiel mit innovativen Ansätzen, aber auch großen Ambitionen auf Steam. Die Idee kam auch gut an, hielt sich jedoch nicht lange.

Von den ursprünglich 33.000 Spielern in der Spitze sind mittlerweile nur noch 100 übrig (via steamcharts). Die Bewertungen sind auf 22 % gefallen, kaum noch jemand interessiert sich für das Spiel. Grund war das ständige PvP, genau wie ich prophezeit habe.

Ich habe damals schon mit dem Creative Director Florian Hofreither gesprochen, als er noch hoffte, dass sich Last Oasis retten lässt. Es kam aber anders: 2022 empfand Florian selbst sein Spiel als miese Erfahrung.

Ein großes Problem waren toxische Spieler, die anderen und vor allem neuen Spielern immer wieder den Spaß verderben wollten. Aus keinem anderen Grund, als dass sie es konnten. Jetzt setzt sich das Entwickler-Team Donkey Crew an ein neues Projekt und das sieht viel besser aus.

„Wir haben aus unseren Fehlern gelernt“

Auf der gamescom 2023 habe ich Florian erneut getroffen – mehr oder weniger zufällig. Ein Treffen für das Projekt Bellwright hat sich nämlich erst kurzfristig noch ergeben. Den Österreicher wiederzusehen, hat mich sehr gefreut, vor allem mit seinem neuen Spiel.

Bellwright ist das neue Spiel des Studios, das sich nach Last Oasis nun vollkommen neu orientiert. Statt in einer postapokalyptischen Wüstenwelt geht es in ein europäisch angehauchtes Mittelalter:

ihr spielt einen Recken, der gegen die Tyrannei seines Königs aufbegehren will und eine Revolution anzettelt

wie in Medieval Dynasty rekrutiert ihr dazu immer mehr Leute und baut langsam einen Widerstand auf

über ein Bau-System könnt ihr ein eigenes Dorf aufstellen und sogar zur Festung mit Mauern ausbauen

gegnerische NPCs versuchen dabei, euch zu behindern. Die Angriffe werden stärker, je weiter ihr voranschreitet

Die Idee ist laut Florian eine Mischung aus Medieval Dynasty, Chivalry und Rimworld, wobei ich auch Anflüge von Valheim habe sehen können. Ihr verwaltet Bewohner indirekt über ein Aufgaben-System, könnt aber überall auch selber eingreifen: craften, jagen und bauen ist immer effizienter, wenn ihr es selbst macht.

Das soll dazu führen, dass ihr euch ganz auf das Gameplay konzentrieren könnt, das euch am meisten Spaß macht. Wollt ihr micromanagen, findet ihr Wege, um jede Produktion zu perfektionieren. Spielt ihr lieber bequem, lasst ihr die NPCs alles erledigen und macht euer Ding.

Der Fokus liegt dabei voll auf PvE. Auf Nachfrage meint der Chef: Das Team hat aus den Fehlern von Last Oasis gelernt. Und Bellwright zu machen, sei auch viel angenehmer. Keine toxischen Spieler, wieder Freude am Entwickeln und etwas, auf das wirklich alle Mitarbeiter Lust haben.

Im Moment liegt der Fokus noch auf der Singleplayer-Erfahrung, ein Koop-Modus ist aber schon geplant. Bellwright sei bereits „Feature Complete“, also nahe an einem Zustand, den man der Öffentlichkeit zeigen kann. Im Dezember 2023 soll es in den Early Access starten. Ein Release-Datum gibt es aber noch nicht.

Ein weiteres, vielversprechendes Survival-Game, das ich auf der gamescom 2023 sehen durfte, ist Return to Moria. Auch das könnt ihr euch bald selbst ansehen:

