Lohnt sich das Warten auf Throne and Liberty? Ich habe 30 Minuten vom neuen MMORPG gespielt

Throne and Liberty bekam in den vergangenen Monaten einiges an Kritik, etwa für das Kampfsystem oder Autoplay in der Beta. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch konnte nun die ersten 30 Minuten selbst auf der gamescom 2023 ausprobieren. Die dortige Version enthielt bereits einige Änderungen im Vergleich zur Beta, die wir euch vorstellen möchten.

Throne and Liberty veranstaltete bereits mehrere Tests in Korea, an denen ich nicht teilnehmen konnte. Doch das gezeigte Gameplay hatte immer einen Aspekt, der mich sehr abgeschreckt hat: das Kampfsystem.

Die Spieler wählten ein Ziel aus, rannten als Nahkämpfer darauf zu und es folgten Auto-Angriffe und vereinzelte Fähigkeiten mit teils sehr langen Animationen, bei denen sie sich zudem nicht bewegen konnten. Auch im Endgame sah das nicht viel besser aus.

Mehrere Videos hoben hervor, wo die Probleme des Kampfsystems lagen:

In einem Video wird der YouTuber Logen im GvG gestunnt, doch der Gegner steht einen Millimeter zu weit weg und haut die gesamte Combo ins Nichts. Im Anschluss killte Logen dann seinen Feind (via YouTube).

Zudem gab es große Kritik am Autoplay, bei dem der Charakter von selbst kämpft und so Quests erledigt. Das hob der YouTuber Neeko2lo hervor, der TL als “Worst MMO I have ever played” bezeichnete (via YouTube).

Die gute Nachricht ist jedoch, dass NCSoft selbst reagiert und Änderungen am Kampfsystem angekündigt hat. Zudem plant Amazon in den kommenden Tests, das Autoplay zu deaktivieren und das offene PvP etwas einzuschränken. Doch reicht das?

Das Kampfsystem ist deutlich dynamischer

Die gute Nachricht zuerst: Die Kämpfe fühlten sich längst nicht mehr so starr an, wie in den ersten Beta-Tests. Zum Start habe ich direkt drei Fähigkeiten zur Auswahl, von denen beim Großschwert keine eine Castbar hatte. Alle ließen sich in der Bewegung nutzen.

Relativ schnell im Tutorial bekommt man eine Kiste, in der sich alle Waffensets befinden. Ich konnte also munter durchprobieren. Die doppelten Armbrüste etwa hatten eine Fähigkeit, mit der ich aktiv ausweichen kann, was der Dynamik richtig guttut, während der Stab einen Zauber hat, für dessen Wirkzeit von 2 Sekunden ich wieder starr stehenbleiben muss. Das fand ich in diesem Fall aber vollkommen in Ordnung.

Ich konnte in etwa die gleichen Inhalte wie der YouTuber Steparu spielen. Vergleiche ich meine Erfahrung mit der aus diesem Video, dann war nahezu jeder Moment dynamischer. Man sieht etwa, wie der YouTuber die Auto-Angriffe mit Fernkampfwaffen durch eine Bewegung unterbricht oder sie gar nicht erst stattfinden. Das war in meinem Test schon anders.

Generell fühlten sich auch die Animationen und Übergänge zwischen den Fähigkeiten flüssiger an.

Ein wenig haben NCSoft und Amazon übrigens an den Fähigkeitsleisten geschraubt. Der rechte Teil mit dem Auto-Angriff auf “E” und dem Blocken wurde überarbeitet und befindet sich nun übereinander statt nebeneinander.

Etwas befremdlich fühlte sich der Auto-Angriff dennoch für mich an. Wenn ich einen Feind ins Target nehme, dann attackiert mein Charakter diesen automatisch, wenn er in Reichweite ist. Als Nahkämpfer muss ich manuell zu diesem hinlaufen. Ist man allerdings in Reichweite, dann findet der Auto-Angriff komplett ohne mein Zutun statt, ich muss keine Taste auf Maus oder Tastatur verwenden.

In Final Fantasy XIV oder Guild Wars 2 muss ich zumindest den Feind mit Rechtsklick anvisieren oder die Taste 1 verwenden.

Das ist im Grunde nicht dramatisch, denn die Attacken schränken mich in der Nutzung meiner anderen Fähigkeiten nicht ein. Für jemanden, der die Action-Kämpfe von New World und Black Desert gewohnt ist, ist dieser automatische Angriff ohne ein Zutun ein wenig ungewohnt.

Wie sich das Kampfsystem im Endgame und mit allen freigeschalteten Fähigkeiten spielt, kann ich nicht sagen, da ich nur das Intro ausprobieren durfte.

Auch zum Autoplay kann ich keine Aussage treffen, denn das war zum Glück schon deaktiviert. Es ist einfach schlechtes Game-Design, wenn das MMORPG selbst Aufgaben abschließen kann, wenn sie mir zu langweilig und zu einfach sind.

Hübsche Grafik und unheimlich spaßige Verwandlungen

Was mich Anfangs ein wenig vom Kampfsystem abgelenkt hat, ist die hübsche Grafik. Die ist zwar nicht auf dem Niveau von Red Dead Redemption 2, liegt aber deutlich über dem, was die meisten MMORPGs zu bieten haben.

Vor allem das Mauerwerk und die generelle Umgebung sehen hübsch aus. Das Gras und die Bäume jedoch könnten detaillierter sein.

Mein großes Highlight waren in diesem kurzen Anspielevent definitiv die Verwandlungen. Schon früh im Tutorial lernt ihr, euch in einen Wolf zu verwandeln. Dazu müsst ihr nur W+Shift gleichzeitig drücken. Dann rennt ihr schneller und auch Angriffe können euch nicht stoppen. Allerdings verwandelt ihr euch zurück, wenn ihr für eine kurze Zeit stehenbleibt.

Ebenfalls im Tutorial dürft ihr das erste Mal als Adler “fliegen”. Die Funktion erinnert jedoch eher an eine Art gleiten. Ihr sinkt kontinuierlich nach unten und könnt in einem Sturzflug schneller auf dem Boden landen. Es fühlt sich jedoch nicht so gut an, wie etwa in Guild Wars 2.

Kein Action-MMORPG, aber ich behalte es im Auge