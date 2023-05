Ein neues MMORPG lässt meine Träume wahr werden – Zeigt im Trailer das beste Kampfsystem überhaupt

Chrono Odyssey ist ein neues MMORPG für PC, PlayStation und Xbox, das zuletzt seinen ersten Gameplay-Trailer veröffentlicht hat. Dieser zeigt sehr viele Kampfszenen, die einen richtig starken Eindruck machen. Vor allem die wuchtigen Angriffe der Bosse, die Ausweich-Mechaniken und die Hitbox begeistern MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch.

Als New World 2019 sein Kampfsystem präsentiert hat, war ich absolut angetan. Es sollte eine Mischung aus WoW und Dark Souls werden. Taktische Kämpfe, wenige Fähigkeiten, dafür ein großer Fokus auf das Blocken und Ausweichen, kurz gesagt: Der Skill sollte im Vordergrund stehen. Das klang genau wie das MMORPG, das ich immer haben wollte.

Die fertige Umsetzung hat mich jedoch gerade zu Release sehr enttäuscht:

Die Animationen der eigenen Fähigkeiten waren nicht flüssig genug

Die Hitbox der Gegner fühlte sich oft ungenau an

Viele Gegner kämpften zu vorhersehbar und es fühlte sich quasi immer gleich an, ob ich Gegner auf Stufe 1, 25 oder 60 verprügelte

Es fehlte eine wirkliche Bestrafung für Fehlentscheidungen

Zwar hat New World inzwischen einige Dinge verbessert, etwa flüssigere Waffenwechsel und angepasste Animationen, doch vom Spiel meiner Vorstellung ist es auch heute noch weit entfernt.

Seit letzter Woche habe ich jedoch eine neue, große Hoffnung. Chrono Odyssey spricht nicht nur von einem System, das an Dark Souls erinnert, sondern zeigt dazu passende Kampfszenen. Und die sehen so gut aus, dass mein Hype-Train bereits voll in Fahrt ist.

Wuchtige Feinde und viel Präzision lassen mein Herz höher schlagen

Die erste Kampfszene im Trailer startet bei Sekunde 53, als ein möglicher Bossgenger den Spielercharakter trifft und einige Meter nach hinten schleudert. Die Angriffe und Animationen des Gegners sind sehr präzise und eindeutig erkennbar. Das ermöglicht, sie zu parieren oder ihnen rechtzeitig auszuweichen.

Beeindruckend ist vor allem der Moment bei Minute 1:00, bei dem das Schwert des Gegners über den Kopf des Spielers hinwegzieht. Hier war das Ausweichen im richtigen Moment sehr wichtig.

Auch bei anderen Monstern, etwa einem Sprungangriff eines Steinwesens bei Minute 1:42, sieht man eine sehr klare Hitbox, der es zu entgehen gilt. Alles wirkt deutlich präziser, als man es von vielen MMORPGs gewohnt ist, und erinnert deshalb stark an Dark Souls.

Wer es übrigens nicht schafft, den Fähigkeiten auszuweichen, muss auch mit Strafen rechnen. Dazu gehören Knockbacks und andere Formen von CC. Zumindest im Trailer fühlen sich die Fehler sehr bestrafend an – bis hin zu einer kleinen CC-Kette, die zum Tod führt.

Neben den taktischen Elementen macht Chrono Odyssey aber auch visuell einen guten Eindruck. Die Kämpfe wirken flüssig und durchchoreographiert, der Wechsel zwischen den Waffen hat keine langen Cooldowns und die Animationen sehen hübsch und hochwertig aus.

Dazu kommen schon jetzt viele abwechslungsreiche Gegner, die unterschiedliche Anforderungen an die Spieler stellen. So gibt es auch Angriffe, die nicht pariert werden können und bei denen das Ausweichen die einzige Möglichkeit darstellt.

Reaktionsgeschwindigkeit scheint eine wichtige Rolle zu spielen, etwa bei den großen Weltbossen ab Minute 2:20, wo es fast durchgängig zu starken Attacken kommt.

Zeitreise-Mechanik, um eigene Fehler auszubügeln

Chrono Odyssey sieht bei den Kämpfen schon jetzt viel besser aus als New World und viele andere MMORPGs. Optisch mag Black Desert noch mithalten können, allerdings gibt es dort kein Blocken und es geht mehr um die Rotation der Fähigkeiten als um taktisches Ausweichen.

Allerdings hat das neue MMORPG noch eine ganz eigene Mechanik im Gepäck, den Chronotector. Dabei handelt es sich um ein Artefakt, mit dem die Spieler die Chance haben, kurz in der Zeit zurückzuspringen. Damit sollt ihr etwa einen Tod durch eine Instakill-Mechanik abwehren können, was man im Trailer auch bei Minute 2:55 sehen kann.

Wie genau die Mechanik funktioniert und wie mächtig sie am Ende sein wird, ist derzeit nicht bekannt. Doch wenn sie als Cooldown nur einmal pro Bosskampf eingesetzt werden kann, könnte es ein wichtiges taktisches Element werden, auf das ich mich sehr freue.

Generell macht das neue MMORPG einen guten Eindruck. Es setzt auf eine offene Spielwelt, in der man Berge erklimmen kann, es soll Dungeons, Raids und große PvP-Schlachten geben und es bietet 6 Klassen, die jeweils Zugriff auf zwei Waffensets haben werden:

Swordsman – Schwert/Schild + Großschwert

Paladin – Streitkolben/Schild + Speer

Berserker – Zwei Äxte + Streitaxt

Sorcerer – Stab + Zauberstab

Assassin – Zwei Dolche + Gewehr

Ranger – Bogen + Rapier

Damit reiht sich Chrono Odyssey in meinem Ranking der großen MMORPG-Hoffnungen direkt hinter dem LoL-MMORPG und Ashes of Creation und noch vor großen Namen wie ArcheAge 2 oder Throne and Liberty ein.

Alles zu neuen MMORPGs in Entwicklung findet ihr hier: Alle 59 MMORPGs, die derzeit für den PC in Arbeit sind.